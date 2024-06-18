https://sarabic.ae/20240618/أنصار-الله-عملياتنا-العسكرية-هدفها-حماية-حقوق-وحرية-الإنسان-ولن-تتوقف-إلا-بوقف-العدوان-1089957443.html

"أنصار الله": عملياتنا العسكرية هدفها حماية حقوق وحرية الإنسان ولن تتوقف إلا بوقف العدوان

"أنصار الله": عملياتنا العسكرية هدفها حماية حقوق وحرية الإنسان ولن تتوقف إلا بوقف العدوان

سبوتنيك عربي

أشاد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، "باستمرار التحركات الطلابية السلمية في الجامعات الأمريكية والغربية المطالبة بوقف الإبادة... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T11:25+0000

2024-06-18T11:25+0000

2024-06-18T11:25+0000

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وقال المكتب السياسي لـ"أنصارالله"، في بيان له، إن "اليمن سيستمر في كفاحه لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان والتي تنتهجها أمريكا وحلفائها بحسب مصالحها"، مؤكدا أن العمليات العسكرية هدفها حماية حقوق وحرية الإنسان ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأضاف البيان أن "مطالبنا عادلة ومنطقية وواضحة، أوقفوا العدوان على غزة وارفعوا الحصار عن سكانها وسنوقف عملياتنا العسكرية"، متابعا: "هدف أمريكا من وصف عملياتنا بالإرهاب هو صرف الأنظار عن الإرهاب الحقيقي الذي تمارسه "إسرائيل" في غزة بدعم أمريكي".وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت في وقت سابق اليوم، تنفيذ القوة الصاروخية والقوات البحرية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر.وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "العملية الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفًا أن "العملية الثانية استهدفت سفينة (CAPTAIN PARIS) بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأكد يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة (Happy Condor) في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة"، مشيرًا إلى أن الاستهداف جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.وكان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد مواصلة جماعة "أنصار الله" تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.وقال بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هجمات الحوثيين الأخيرة تذكر بخطورة الموقف"، مؤكدًا أن "المهمة البحرية الأوروبية تعمل من أجل تأمين المياه الدولية".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة"، الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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