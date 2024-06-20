خطط عملياتية للهجوم وتهديدات من نصر الله.. هل دقت طبول الحرب بين لبنان وإسرائيل؟

عربي
بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240620/خطط-عملياتية-للهجوم-وتهديدات-نصر-الله-هل-دقت-طبول-الحرب-بين-لبنان-وإسرائيل-1090018754.html
خطط عملياتية للهجوم وتهديدات من نصر الله.. هل دقت طبول الحرب بين لبنان وإسرائيل؟
خطط عملياتية للهجوم وتهديدات من نصر الله.. هل دقت طبول الحرب بين لبنان وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
في خضم التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين، ومع فشل الوساطات كافة لحلحلة الوضع سياسيا، أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T15:40+0000
2024-06-20T15:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار حزب الله
لبنان
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg
ويوم أول أمس الثلاثاء، نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد سجلتها طائرة مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.وصرح وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أن الوضع في شمال إسرائيل (المنطقة الحدودية مع لبنان)، سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة.وطرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن تصعيد نبرة التهديدات بين "حزب الله" وإسرائيل، والحديث عن حرب واسعة، ومدى انعكاساتها على المنطقة.الانفجار الكبيراعتبر المحلل السياسي اللبناني، داوود رمال، أن "المواجهة على الجبهة الجنوبية وصلت إلى ذروتها قبل الانفجار الكبير، وزيارة هوكشتاين (آموس المبعوث الأمريكي)، هي تبليغ الرسالة الأخيرة ومحاولة الحصول على تنازل من لبنان بالعودة إلى ما قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، مع القبول بترتيبات أمنية، أبرزها انسحاب قوات "حزب الله" بعيدًا عن الحدود بعمق 8 كيلو متر، وهو الأمر الذي رفضه لبنان".وأضاف رمال لـ"سبوتنيك": "المسؤولون اللبنانون أكدوا أن هوكشتاين لم يهدد، وهذا صحيح، لكنه نقل تهديدات عالية السقف من نتنياهو، بأنه سيشن حربا كبيرة على لبنان، ومجرد أن يعمد "حزب الله" إلى توزيع الفيديو عن المسح الجوي قبل مغادرة هوكشتاين لبيروت هي رسالة على التهديدات التي نقلها".وأكد أن "خروج نصرالله للإعلان عن الاستعدادات والقدرات التي يمتلكها "حزب الله" وأن كل الاحتمالات مفتوحة برا وبحرا وجوا يعني أن "حزب الله" يأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد، والأمور مفتوحة وقد تكون شبيهة بما حصل في غزة".ويرى أن "إسرائيل قد تعمد إلى تركيز عملياتها على جبهة لبنان، بإسلوب متقطع يبدأ بمنطقة جنوب الليطاني، وينتقل تدريجيا إلى مناطق أخرى"، معتبرًا أنه "في حال اندلعت هذه الحرب، ستكون الأشرس والأعنف، لأن القدرات التدميرية لدى الجانبين هائلة جدًا، كما أن المفاجآت واردة جدا خاصة فيما يتعلق بقدرة "حزب الله" على نقل الحرب إلى فلسطين المحتلةط.تهديدات "دون وزن"في السياق، قال ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، إن "حديث نتنياهو، لا أحد يقيم له أي اعتبار، والإسرائيلي غارق في غزة، وعاجز في لبنان، مع أمريكا وبريطانيا والحلف الأنجلو سكسوني في البحار، حيث يعجزون عن القيام بأي عمل إزاء جبهات أخرى خاصة جبهة لبنان".وأردف عوض لـ"سبوتنيك"، بالقول: "وضع نصرالله في خطابه أمس حدا لكل هذه التراهات ومحاولات الترهيب والتهديد وشد عصب الإسرائيليين، وقال إنهم حاضرون بحرا وجوا وبرا، وأعطى كل الوقائع والمؤشرات والأدلة على أنه إن حاول الإسرائيلي توسيع الاشتباك فإنها سوف تنتهي من الوجود، وأكد أن لديهم كل الإحداثيات للبنية الأساسية، ولن توجه الضربات على المدنيين، لكنها ستضرب عناصر ومؤسسات تأسيس هذا الكيان".وتابع: "يفسر بوضوح هذا الكلام تداعيات الحرب إذا فعلتها إسرائيل حيث ستكون نهايتها، وسريعا كما قال مسؤولون إسرائيليون في تصريحات صحفية، إن وقعت الحرب فحزب الله سوف يهزم إسرائيل خلال 24 ساعة".تهديدات متبادلةواعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، أن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب".وقال نصر الله: "دخول عناصر المقاومة إلى الجليل واحتلال المواقع فيها احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب".وأضاف نصر الله، أن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود، وأن المعركة في جبهتها اللبنانية قامت بدور كبير جداً وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو".وأكد نصرالله على أنه "لدى المقاومة في لبنان ما يزيد عن احتياجاتها من العناصر البشرية حتى لو ذهبنا إلى الحرب الواسعة".ونشر "حزب الله" اللبناني، أول أمس الثلاثاء، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240618/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الموافقة-على-خطط-عملياتية-للهجوم-على-لبنان-1089971242.html
https://sarabic.ae/20240619/منسق-لبنان-السابق-لدى-قوات-الطوارئ-الدولية-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـإف-15-لتموينها-لحرب-كبرى-1089985634.html
https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104396/33/1043963360_133:0:1466:1000_1920x0_80_0_0_0ae7149fb5e032e967b5912baa877f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي

خطط عملياتية للهجوم وتهديدات من نصر الله.. هل دقت طبول الحرب بين لبنان وإسرائيل؟

15:40 GMT 20.06.2024
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
حصري
في خضم التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين، ومع فشل الوساطات كافة لحلحلة الوضع سياسيا، أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان.
ويوم أول أمس الثلاثاء، نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد سجلتها طائرة مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.
وصرح وزيرالدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أن الوضع في شمال إسرائيل (المنطقة الحدودية مع لبنان)، سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة.
وطرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن تصعيد نبرة التهديدات بين "حزب الله" وإسرائيل، والحديث عن حرب واسعة، ومدى انعكاساتها على المنطقة.

الانفجار الكبير

اعتبر المحلل السياسي اللبناني، داوود رمال، أن "المواجهة على الجبهة الجنوبية وصلت إلى ذروتها قبل الانفجار الكبير، وزيارة هوكشتاين (آموس المبعوث الأمريكي)، هي تبليغ الرسالة الأخيرة ومحاولة الحصول على تنازل من لبنان بالعودة إلى ما قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، مع القبول بترتيبات أمنية، أبرزها انسحاب قوات "حزب الله" بعيدًا عن الحدود بعمق 8 كيلو متر، وهو الأمر الذي رفضه لبنان".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان
18 يونيو, 20:00 GMT
وأضاف رمال لـ"سبوتنيك": "المسؤولون اللبنانون أكدوا أن هوكشتاين لم يهدد، وهذا صحيح، لكنه نقل تهديدات عالية السقف من نتنياهو، بأنه سيشن حربا كبيرة على لبنان، ومجرد أن يعمد "حزب الله" إلى توزيع الفيديو عن المسح الجوي قبل مغادرة هوكشتاين لبيروت هي رسالة على التهديدات التي نقلها".
وأكد أن "خروج نصرالله للإعلان عن الاستعدادات والقدرات التي يمتلكها "حزب الله" وأن كل الاحتمالات مفتوحة برا وبحرا وجوا يعني أن "حزب الله" يأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد، والأمور مفتوحة وقد تكون شبيهة بما حصل في غزة".
ويرى أن "إسرائيل قد تعمد إلى تركيز عملياتها على جبهة لبنان، بإسلوب متقطع يبدأ بمنطقة جنوب الليطاني، وينتقل تدريجيا إلى مناطق أخرى"، معتبرًا أنه "في حال اندلعت هذه الحرب، ستكون الأشرس والأعنف، لأن القدرات التدميرية لدى الجانبين هائلة جدًا، كما أن المفاجآت واردة جدا خاصة فيما يتعلق بقدرة "حزب الله" على نقل الحرب إلى فلسطين المحتلةط.

تهديدات "دون وزن"

في السياق، قال ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، إن "حديث نتنياهو، لا أحد يقيم له أي اعتبار، والإسرائيلي غارق في غزة، وعاجز في لبنان، مع أمريكا وبريطانيا والحلف الأنجلو سكسوني في البحار، حيث يعجزون عن القيام بأي عمل إزاء جبهات أخرى خاصة جبهة لبنان".
مقاتلة إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
منسق لبنان السابق لدى قوات الطوارئ الدولية: أمريكا زودت إسرائيل بـ"إف-15" لتموينها لحرب كبرى
أمس, 11:20 GMT
وأردف عوض لـ"سبوتنيك"، بالقول: "وضع نصرالله في خطابه أمس حدا لكل هذه التراهات ومحاولات الترهيب والتهديد وشد عصب الإسرائيليين، وقال إنهم حاضرون بحرا وجوا وبرا، وأعطى كل الوقائع والمؤشرات والأدلة على أنه إن حاول الإسرائيلي توسيع الاشتباك فإنها سوف تنتهي من الوجود، وأكد أن لديهم كل الإحداثيات للبنية الأساسية، ولن توجه الضربات على المدنيين، لكنها ستضرب عناصر ومؤسسات تأسيس هذا الكيان".
وتابع: "يفسر بوضوح هذا الكلام تداعيات الحرب إذا فعلتها إسرائيل حيث ستكون نهايتها، وسريعا كما قال مسؤولون إسرائيليون في تصريحات صحفية، إن وقعت الحرب فحزب الله سوف يهزم إسرائيل خلال 24 ساعة".

تهديدات متبادلة

واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، أن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب".
وقال نصر الله: "دخول عناصر المقاومة إلى الجليل واحتلال المواقع فيها احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب".
وأضاف نصر الله، أن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود، وأن المعركة في جبهتها اللبنانية قامت بدور كبير جداً وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو".
وأكد نصرالله على أنه "لدى المقاومة في لبنان ما يزيد عن احتياجاتها من العناصر البشرية حتى لو ذهبنا إلى الحرب الواسعة".
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
إسرائيل تهدد "حزب الله": إذا انقطعت الكهرباء عندنا لساعات ستنقطع لأشهر في لبنان... فيديو
15:06 GMT
ونشر "حزب الله" اللبناني، أول أمس الثلاثاء، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.
وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهو13:11 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزةأمس, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала