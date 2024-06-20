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روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
سبوتنيك عربي
أفاد البيان الروسي الفيتنامي المشترك حول زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T11:46+0000
2024-06-20T11:51+0000
روسيا
العالم
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وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للكرملين: "يتفق الطرفان في رغبتهما في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتعبير عن التزامهما بتسوية شاملة وعادلة وطويلة الأجل للقضية الفلسطينية على أساس سلمي وقانوني دولي معروف، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".ونشر الموقع الرسمي للكرملين نص البيان في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية جاء فيه: "العلاقات الثنائية (الروسية الفيتنامية) لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليل الإربعاء/ الخميس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في القاعة الكبرى للقصر الرئاسي.
https://sarabic.ae/20240620/البيان-المشترك-لبوتين-وتو-لام-روسيا-وفيتنام-تؤكدان-التركيز-على-تشكيل-نظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1090008297.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا وفيتنام تؤكدان دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

11:46 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 20.06.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين
رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© POOL
/
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أفاد البيان الروسي الفيتنامي المشترك حول زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية، اليوم الخميس، بأن روسيا وفيتنام تعارضان التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.
وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للكرملين: "يتفق الطرفان في رغبتهما في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومعارضة التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والتعبير عن التزامهما بتسوية شاملة وعادلة وطويلة الأجل للقضية الفلسطينية على أساس سلمي وقانوني دولي معروف، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وأكدت كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين تهدف الى تعزيز الاستقرار والسلام العالميين، وليست خاضعة للظروف الجيوسياسية.

وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
10:18 GMT
ونشر الموقع الرسمي للكرملين نص البيان في سياق الذكرى الثلاثين للمعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية جاء فيه: "العلاقات الثنائية (الروسية الفيتنامية) لا تخضع للظروف الجيوسياسية وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم".

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث أجرى محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليل الإربعاء/ الخميس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث أجرى، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، في القاعة الكبرى للقصر الرئاسي.
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