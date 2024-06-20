https://sarabic.ae/20240620/البيان-المشترك-لبوتين-وتو-لام-روسيا-وفيتنام-تؤكدان-التركيز-على-تشكيل-نظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1090008297.html

روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

سبوتنيك عربي

أكد البيان المشترك الصادر عن روسيا وفيتنام عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفيتنامي تو لام، أن موسكو وهانوي تؤكدان على ضرورة... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T10:18+0000

2024-06-20T10:18+0000

2024-06-20T11:39+0000

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نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين بيان مشترك، صادر عن روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بشأن مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين لتنفيذ المعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية.وجاء في البيان: "تؤكد روسيا وفيتنام مجددا تركيزهما على تعزيز العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب (متعدد المراكز) أكثر عدلا واستدامة على أساس قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية وتقرير المصير للشعوب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية".وفي سياق متصل، تهدف روسيا وفيتنام إلى إنشاء آليات تعاون جديدة لحل قضايا التعاون الثنائي بسرعة. وذكر البيان أن "الطرفين سيواصلان تطوير حوار سياسي مكثف وهادف على أعلى المستويات، وسيسعيان إلى التنفيذ الفعال للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رؤساء الدولتين والتي تهدف إلى زيادة كفاءة الاتفاقات القائمة وإنشاء اتفاقات جديدة مشتركة، وآليات للتعاون لحل قضايا التعاون الثنائي بسرعة".ويحتل التعاون في مجال الدفاع والأمن مكانة خاصة في نظام العلاقات الروسية الفيتنامية، حيث أكد الطرفان أن التفاعل في مجال الدفاع والأمن يحتل مكانة خاصة في نظام العلاقات الروسية الفيتنامية، وهو ليس موجهًا ضد دول ثالثة، ويتميز بدرجة عالية من الثقة المتبادلة. وأضاف البيان أن "هذه الاتفاقية تتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي، وتسهم في ضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم ككل".وأعربت فيتنام عن دعمها الكامل لروسيا في حربها ضد القوى الإرهابية والمتطرفة. وأكد البيان أن "فيتنام تدين بشدة العمل الإرهابي الهمجي الذي ارتُكب، في 22 مارس 2024، في موسكو، وتعلن عدم جواز الهجمات على المدنيين وتعرب عن دعمها الكامل لحرب روسيا ضد القوى الإرهابية والمتطرفة، وكذلك في تنفيذها للتدابير الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار في البلاد".وتخطط روسيا وفيتنام لزيادة الاتصالات بين القادة التشريعيين وتنسيق الإجراءات داخل المنتديات البرلمانية. وأكد البيان أن "من بين المهام إقامة اتصالات بين رؤساء السلطات التشريعية واللجنة البرلمانية المشتركة للتعاون في مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، والجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، واللجان المتخصصة، ومجموعات الصداقة البرلمانية من برلماني البلدين، على أسس حزبية، وتنسيق العمل ضمن المنتديات البرلمانية الدولية والإقليمية".واتفقت روسيا وفيتنام على تعميق التعاون الشامل في مجال أمن المعلومات الدولي. وجاء في البيان: "اتفقنا على تعميق التعاون الشامل في مجال أمن المعلومات الدولي وفقا للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، لمنع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لغرض تقويض (التعدي) على السيادة وانتهاك السلامة الإقليمية للدول، والقيام بأعمال أخرى في الفضاء المعلوماتي العالمي، تعيق الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الدولي".وتؤيد روسيا وفيتنام التطوير المستمر للتعاون في مجالات صناعة النفط والغاز والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وترى أيضًا إمكانات كبيرة للتفاعل في المجال التكنولوجي. وذكر البيان أن "الطرفان يؤيدان التطوير المستمر للتعاون في صناعة النفط والغاز والطاقة، والتقنيات الرقمية، والنقل والقطاع الزراعي، ويشيران إلى الإمكانات الكبيرة للتفاعل في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية والتعليمية والإنسانية".وأعربت روسيا وفيتنام عن قلقهما الشديد من تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدتا سعيهما لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وذكر البيان: "روسيا وفيتنام ملتزمتان ببناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية، وتعربان عن قلقهما البالغ إزاء تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث أجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.واستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، نظيره الروسي بحفاوة ودخل الرئيسان إلى القصر ومنها إلى القاعة الكبرى، حيث انطلقت بعد ذلك المحادثات الثنائية بين الرئيسين.الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي"سو-30 إس إم" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في السماء... فيديو

https://sarabic.ae/20240620/بوتين-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-مع-فيتنام-يعد-من-بين-الأولويات-الروسية-1090003982.html

https://sarabic.ae/20240620/الرئيس-الفيتنامي-روسيا-وفيتنام-ستعززان-تعاونهما-في-مجال-الدفاع-والأمن-1090006474.html

https://sarabic.ae/20240620/بوتين-لرئيس-وزراء-فيتنام-مهتمون-بالمشاريع-الجديدة-وبتطوير-محطات-الطاقة-الكهرومائية--1090006834.html

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