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روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
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روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكد البيان المشترك الصادر عن روسيا وفيتنام عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفيتنامي تو لام، أن موسكو وهانوي تؤكدان على ضرورة... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T10:18+0000
2024-06-20T11:39+0000
روسيا
العالم
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سياسة
سياسة خارجية
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نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين بيان مشترك، صادر عن روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بشأن مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين لتنفيذ المعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية.وجاء في البيان: "تؤكد روسيا وفيتنام مجددا تركيزهما على تعزيز العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب (متعدد المراكز) أكثر عدلا واستدامة على أساس قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية وتقرير المصير للشعوب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية".وفي سياق متصل، تهدف روسيا وفيتنام إلى إنشاء آليات تعاون جديدة لحل قضايا التعاون الثنائي بسرعة. وذكر البيان أن "الطرفين سيواصلان تطوير حوار سياسي مكثف وهادف على أعلى المستويات، وسيسعيان إلى التنفيذ الفعال للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رؤساء الدولتين والتي تهدف إلى زيادة كفاءة الاتفاقات القائمة وإنشاء اتفاقات جديدة مشتركة، وآليات للتعاون لحل قضايا التعاون الثنائي بسرعة".ويحتل التعاون في مجال الدفاع والأمن مكانة خاصة في نظام العلاقات الروسية الفيتنامية، حيث أكد الطرفان أن التفاعل في مجال الدفاع والأمن يحتل مكانة خاصة في نظام العلاقات الروسية الفيتنامية، وهو ليس موجهًا ضد دول ثالثة، ويتميز بدرجة عالية من الثقة المتبادلة. وأضاف البيان أن "هذه الاتفاقية تتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي، وتسهم في ضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم ككل".وأعربت فيتنام عن دعمها الكامل لروسيا في حربها ضد القوى الإرهابية والمتطرفة. وأكد البيان أن "فيتنام تدين بشدة العمل الإرهابي الهمجي الذي ارتُكب، في 22 مارس 2024، في موسكو، وتعلن عدم جواز الهجمات على المدنيين وتعرب عن دعمها الكامل لحرب روسيا ضد القوى الإرهابية والمتطرفة، وكذلك في تنفيذها للتدابير الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار في البلاد".وتخطط روسيا وفيتنام لزيادة الاتصالات بين القادة التشريعيين وتنسيق الإجراءات داخل المنتديات البرلمانية. وأكد البيان أن "من بين المهام إقامة اتصالات بين رؤساء السلطات التشريعية واللجنة البرلمانية المشتركة للتعاون في مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، والجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، واللجان المتخصصة، ومجموعات الصداقة البرلمانية من برلماني البلدين، على أسس حزبية، وتنسيق العمل ضمن المنتديات البرلمانية الدولية والإقليمية".واتفقت روسيا وفيتنام على تعميق التعاون الشامل في مجال أمن المعلومات الدولي. وجاء في البيان: "اتفقنا على تعميق التعاون الشامل في مجال أمن المعلومات الدولي وفقا للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، لمنع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لغرض تقويض (التعدي) على السيادة وانتهاك السلامة الإقليمية للدول، والقيام بأعمال أخرى في الفضاء المعلوماتي العالمي، تعيق الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الدولي".وتؤيد روسيا وفيتنام التطوير المستمر للتعاون في مجالات صناعة النفط والغاز والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وترى أيضًا إمكانات كبيرة للتفاعل في المجال التكنولوجي. وذكر البيان أن "الطرفان يؤيدان التطوير المستمر للتعاون في صناعة النفط والغاز والطاقة، والتقنيات الرقمية، والنقل والقطاع الزراعي، ويشيران إلى الإمكانات الكبيرة للتفاعل في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية والتعليمية والإنسانية".وأعربت روسيا وفيتنام عن قلقهما الشديد من تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدتا سعيهما لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وذكر البيان: "روسيا وفيتنام ملتزمتان ببناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية، وتعربان عن قلقهما البالغ إزاء تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث أجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.واستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، نظيره الروسي بحفاوة ودخل الرئيسان إلى القصر ومنها إلى القاعة الكبرى، حيث انطلقت بعد ذلك المحادثات الثنائية بين الرئيسين.الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يستعد لـ "التضحية" بزيلينسكي"سو-30 إس إم" تدمر طائرة مسيرة أوكرانية في السماء... فيديو
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روسيا, العالم, فيتنام, سياسة, سياسة خارجية
روسيا, العالم, فيتنام, سياسة, سياسة خارجية

روسيا وفيتنام تؤكدان التركيز على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

10:18 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 20.06.2024)
وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي
وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
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أكد البيان المشترك الصادر عن روسيا وفيتنام عقب المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفيتنامي تو لام، أن موسكو وهانوي تؤكدان على ضرورة تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين بيان مشترك، صادر عن روسيا الاتحادية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بشأن مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سياق الذكرى الثلاثين لتنفيذ المعاهدة الروسية الفيتنامية بشأن أساسيات العلاقات الودية.
وجاء في البيان: "تؤكد روسيا وفيتنام مجددا تركيزهما على تعزيز العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب (متعدد المراكز) أكثر عدلا واستدامة على أساس قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية وتقرير المصير للشعوب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية".
وفي سياق متصل، تهدف روسيا وفيتنام إلى إنشاء آليات تعاون جديدة لحل قضايا التعاون الثنائي بسرعة. وذكر البيان أن "الطرفين سيواصلان تطوير حوار سياسي مكثف وهادف على أعلى المستويات، وسيسعيان إلى التنفيذ الفعال للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رؤساء الدولتين والتي تهدف إلى زيادة كفاءة الاتفاقات القائمة وإنشاء اتفاقات جديدة مشتركة، وآليات للتعاون لحل قضايا التعاون الثنائي بسرعة".
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ورحبت روسيا باستعداد فيتنام للمشاركة في البحث عن سبل سلمية وموثوقة لحل الصراع في أوكرانيا. وجاء في البيان: "روسيا ترحب باستعداد فيتنام للانضمام إلى الجهود الدولية، بمشاركة الأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي ومستدام للصراع في أوكرانيا".
ويحتل التعاون في مجال الدفاع والأمن مكانة خاصة في نظام العلاقات الروسية الفيتنامية، حيث أكد الطرفان أن التفاعل في مجال الدفاع والأمن يحتل مكانة خاصة في نظام العلاقات الروسية الفيتنامية، وهو ليس موجهًا ضد دول ثالثة، ويتميز بدرجة عالية من الثقة المتبادلة. وأضاف البيان أن "هذه الاتفاقية تتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي، وتسهم في ضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم ككل".
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وأعربت فيتنام عن دعمها الكامل لروسيا في حربها ضد القوى الإرهابية والمتطرفة. وأكد البيان أن "فيتنام تدين بشدة العمل الإرهابي الهمجي الذي ارتُكب، في 22 مارس 2024، في موسكو، وتعلن عدم جواز الهجمات على المدنيين وتعرب عن دعمها الكامل لحرب روسيا ضد القوى الإرهابية والمتطرفة، وكذلك في تنفيذها للتدابير الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار في البلاد".
وتخطط روسيا وفيتنام لزيادة الاتصالات بين القادة التشريعيين وتنسيق الإجراءات داخل المنتديات البرلمانية. وأكد البيان أن "من بين المهام إقامة اتصالات بين رؤساء السلطات التشريعية واللجنة البرلمانية المشتركة للتعاون في مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، والجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، واللجان المتخصصة، ومجموعات الصداقة البرلمانية من برلماني البلدين، على أسس حزبية، وتنسيق العمل ضمن المنتديات البرلمانية الدولية والإقليمية".
ورحبت فيتنام بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية واعتبرتها دليلا على الدعم الشعبي لمسار موسكو. وأكد البيان أن "فيتنام ترحب بنتائج الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، التي أُجريت، في مارس 2024، وتلاحظ طبيعتها المنفتحة والموضوعية، وتعتقد أن إعادة انتخاب بوتين تظهر بشكل مقنع الدعم الشعبي لمسار الدولة الروسية".
واتفقت روسيا وفيتنام على تعميق التعاون الشامل في مجال أمن المعلومات الدولي. وجاء في البيان: "اتفقنا على تعميق التعاون الشامل في مجال أمن المعلومات الدولي وفقا للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية، لمنع استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لغرض تقويض (التعدي) على السيادة وانتهاك السلامة الإقليمية للدول، والقيام بأعمال أخرى في الفضاء المعلوماتي العالمي، تعيق الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الدولي".
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وتؤيد روسيا وفيتنام التطوير المستمر للتعاون في مجالات صناعة النفط والغاز والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وترى أيضًا إمكانات كبيرة للتفاعل في المجال التكنولوجي. وذكر البيان أن "الطرفان يؤيدان التطوير المستمر للتعاون في صناعة النفط والغاز والطاقة، والتقنيات الرقمية، والنقل والقطاع الزراعي، ويشيران إلى الإمكانات الكبيرة للتفاعل في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية والتعليمية والإنسانية".
وأعلنت روسيا وفيتنام دعمهما للمفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي. وجاء في البيان: "بغية مواجهة تهديد الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، تؤكد روسيا وفيتنام على ضرورة بدء مفاوضات متعددة الأطراف لإعداد اتفاقية دولية، لمكافحة أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، في مؤتمر لنزع السلاح".
وأعربت روسيا وفيتنام عن قلقهما الشديد من تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدتا سعيهما لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وذكر البيان: "روسيا وفيتنام ملتزمتان ببناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية، وتعربان عن قلقهما البالغ إزاء تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث أجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.
واستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، نظيره الروسي بحفاوة ودخل الرئيسان إلى القصر ومنها إلى القاعة الكبرى، حيث انطلقت بعد ذلك المحادثات الثنائية بين الرئيسين.
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