https://sarabic.ae/20240621/البيت-الأبيض-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-مع-موسكو-بشأن-المخاطر-النووية-1090027509.html
البيت الأبيض: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية
البيت الأبيض: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، بأن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية والحد من التسلح دون ربطها بالنزاع الأوكراني. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T05:59+0000
2024-06-21T05:59+0000
2024-06-21T05:59+0000
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وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة "سبوتنيك": "ما زلنا منفتحين على التحدث مع روسيا فيما يتعلق بالمخاطر النووية والحد من التسلح".وأوضح أن البيت الأبيض لم يربط أبدًا هذه المناقشات بالصراع في أوكرانيا.ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، فإن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا للمناقشة مع روسيا ليس فقط حول المخاطر النووية، ولكن أيضًا شكل الاتفاق الذي سيخلف معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت)، وقد أبلغت روسيا استعدادها في مناسبات عديدة.في الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى أن مقترحات واشنطن رُفضت بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تعدل عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية. ووفقًا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وتحوم دوائر الخبراء في الغرب حول فكرة إمكانية استخدام مثل هذه الوسائل في الهزيمة ولا يوجد ما يخيف بشكل خاص في هذا الشأن.
https://sarabic.ae/20240617/الكرملين-يرد-على-تصريح-ستولتنبرغ-بشأن-وضع-أسلحة-الناتو-النووية-في-حالة-تأهب--1089928628.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
البيت الأبيض: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية
أفاد مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، بأن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية والحد من التسلح دون ربطها بالنزاع الأوكراني.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة "سبوتنيك": "ما زلنا منفتحين على التحدث مع روسيا فيما يتعلق بالمخاطر النووية والحد من التسلح".
وأوضح أن البيت الأبيض لم يربط أبدًا هذه المناقشات بالصراع في أوكرانيا.
ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، فإن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا للمناقشة مع روسيا ليس فقط حول المخاطر النووية، ولكن أيضًا شكل الاتفاق الذي سيخلف معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت)، وقد أبلغت روسيا استعدادها في مناسبات عديدة.
في الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى أن مقترحات واشنطن رُفضت بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تعدل عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية. ووفقًا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وتحوم دوائر الخبراء في الغرب حول فكرة إمكانية استخدام مثل هذه الوسائل في الهزيمة ولا يوجد ما يخيف بشكل خاص في هذا الشأن.