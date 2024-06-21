البيت الأبيض: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240621/البيت-الأبيض-واشنطن-منفتحة-على-الحوار-مع-موسكو-بشأن-المخاطر-النووية-1090027509.html
البيت الأبيض: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية
البيت الأبيض: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، بأن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية والحد من التسلح دون ربطها بالنزاع الأوكراني. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T05:59+0000
2024-06-21T05:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة "سبوتنيك": "ما زلنا منفتحين على التحدث مع روسيا فيما يتعلق بالمخاطر النووية والحد من التسلح".وأوضح أن البيت الأبيض لم يربط أبدًا هذه المناقشات بالصراع في أوكرانيا.ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، فإن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا للمناقشة مع روسيا ليس فقط حول المخاطر النووية، ولكن أيضًا شكل الاتفاق الذي سيخلف معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت)، وقد أبلغت روسيا استعدادها في مناسبات عديدة.في الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى أن مقترحات واشنطن رُفضت بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تعدل عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية. ووفقًا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وتحوم دوائر الخبراء في الغرب حول فكرة إمكانية استخدام مثل هذه الوسائل في الهزيمة ولا يوجد ما يخيف بشكل خاص في هذا الشأن.
https://sarabic.ae/20240617/الكرملين-يرد-على-تصريح-ستولتنبرغ-بشأن-وضع-أسلحة-الناتو-النووية-في-حالة-تأهب--1089928628.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

البيت الأبيض: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو بشأن المخاطر النووية

05:59 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أفاد مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، بأن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا بشأن المخاطر النووية والحد من التسلح دون ربطها بالنزاع الأوكراني.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة "سبوتنيك": "ما زلنا منفتحين على التحدث مع روسيا فيما يتعلق بالمخاطر النووية والحد من التسلح".
وأوضح أن البيت الأبيض لم يربط أبدًا هذه المناقشات بالصراع في أوكرانيا.
ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي، فإن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا للمناقشة مع روسيا ليس فقط حول المخاطر النووية، ولكن أيضًا شكل الاتفاق الذي سيخلف معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت)، وقد أبلغت روسيا استعدادها في مناسبات عديدة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
الكرملين يرد على تصريح ستولتنبرغ بشأن وضع أسلحة "الناتو" النووية في حالة تأهب
17 يونيو, 10:12 GMT
في الوقت نفسه، أشار البيت الأبيض إلى أن مقترحات واشنطن رُفضت بسبب استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قد تعدل عقيدتها النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية. ووفقًا لبوتين، يجري تطوير أجهزة نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية، وتحوم دوائر الخبراء في الغرب حول فكرة إمكانية استخدام مثل هذه الوسائل في الهزيمة ولا يوجد ما يخيف بشكل خاص في هذا الشأن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها05:19 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهوأمس, 13:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة19 يونيو, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала