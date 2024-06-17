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https://sarabic.ae/20240617/الكرملين-يرد-على-تصريح-ستولتنبرغ-بشأن-وضع-أسلحة-الناتو-النووية-في-حالة-تأهب--1089928628.html
الكرملين يرد على تصريح ستولتنبرغ بشأن وضع أسلحة "الناتو" النووية في حالة تأهب
الكرملين يرد على تصريح ستولتنبرغ بشأن وضع أسلحة "الناتو" النووية في حالة تأهب
سبوتنيك عربي
رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على كلمات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حول إمكانية وضع الأسلحة النووية في حالة تأهب، بأنها لا تتناسب... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T10:12+0000
2024-06-17T10:12+0000
العالم
سياسة
الناتو
ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
سويسرا
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وقال بيسكوف: "من الواضح أن ما قاله السيد ستولتنبرغ (حول إمكانية رفع الأسلحة النووية لحلف شمال الأطلسي إلى حالة الاستعداد القتالي) لا يتناسب مع سياق نفس الإعلان الذي تم اعتماده، في اليوم السابق، والذي لم يوقع عليه الجميع والذي أيضًا يقول، إن لم أكن مخطئا، عن عدم جواز مثل هذا الخطاب".وفي وقت سابق، قال ستولتنبرغ، إن دول الناتو تناقش وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب. وأشار إلى أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يظهر ترسانته النووية أمام العالم من أجل إرسال إشارة مباشرة إلى أعداء حلف شمال الأطلسي.وأشار بيسكوف إلى أنه عندما يتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الأسلحة النووية، فهو يجيب عن أسئلة شخص ما، ولا يتحدث عنها من تلقاء نفسه ويهتم بهذه القضية.وأكد بيسكوف أن فعالية القمة بشأن أوكرانيا في سويسرا تقترب من الصفر، وأضاف أن نهج روسيا الاتحادية تجاه القضية الأوكرانية شفاف ومتسق، وهو معروف جيدًا في كييف.وأكد بيسكوف أن مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا التي عبّر عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا تزال مدرجة على جدول الأعمال، وأن روسيا ستواصل العمل مع جميع الدول المستعدة لذلك، وأن رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار.وعقدت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. وأكدت 91 دولة و55 رئيس دولة، بالإضافة إلى ثماني منظمات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والأمم المتحدة، مشاركتها.ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. ولم توجه سويسرا دعوة لروسيا للمشاركة في القمة.وأوضح الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وعديم الجدوى.الدوما الروسي يدعو الغرب إلى عدم إملاء شروطه بشأن بحر آزوفلقاء مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة مع "سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20240615/الكرملين-يعلق-على-رد-فعل-الغرب-حول-اقتراح-بوتين--1089891411.html
https://sarabic.ae/20240614/الكرملين-واشنطن-تريد-القتال-ضد-روسيا-الاتحادية-بأيدي-الأوكرانيين-لذلك-ترفض-مبادرات-السلام-1089877857.html
https://sarabic.ae/20240615/البيت-الأبيض-يريد-معرفة-رأي-الصين-في-مقترحات-بوتين-للسلام-1089898507.html
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العالم, سياسة, الناتو, ستولتنبرغ, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, سويسرا
العالم, سياسة, الناتو, ستولتنبرغ, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, سويسرا

الكرملين يرد على تصريح ستولتنبرغ بشأن وضع أسلحة "الناتو" النووية في حالة تأهب

10:12 GMT 17.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على كلمات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حول إمكانية وضع الأسلحة النووية في حالة تأهب، بأنها لا تتناسب مع سياق إعلان القمة السويسرية.
وقال بيسكوف: "من الواضح أن ما قاله السيد ستولتنبرغ (حول إمكانية رفع الأسلحة النووية لحلف شمال الأطلسي إلى حالة الاستعداد القتالي) لا يتناسب مع سياق نفس الإعلان الذي تم اعتماده، في اليوم السابق، والذي لم يوقع عليه الجميع والذي أيضًا يقول، إن لم أكن مخطئا، عن عدم جواز مثل هذا الخطاب".
وفي وقت سابق، قال ستولتنبرغ، إن دول الناتو تناقش وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب. وأشار إلى أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يظهر ترسانته النووية أمام العالم من أجل إرسال إشارة مباشرة إلى أعداء حلف شمال الأطلسي.
وعن تقييم الكرملين لبيان ستولتنبرغ، قال بيسكوف: "هذا ليس أكثر من تصعيد آخر للتوتر".
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وأشار بيسكوف إلى أنه عندما يتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الأسلحة النووية، فهو يجيب عن أسئلة شخص ما، ولا يتحدث عنها من تلقاء نفسه ويهتم بهذه القضية.
وأكد بيسكوف أن فعالية القمة بشأن أوكرانيا في سويسرا تقترب من الصفر، وأضاف أن نهج روسيا الاتحادية تجاه القضية الأوكرانية شفاف ومتسق، وهو معروف جيدًا في كييف.
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وأكد بيسكوف أن مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا التي عبّر عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا تزال مدرجة على جدول الأعمال، وأن روسيا ستواصل العمل مع جميع الدول المستعدة لذلك، وأن رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار.
وقال بيسكوف: "سنواصل العمل مع جميع الدول المستعدة للقيام بذلك، هذا هو موقف رئيسنا، فهو يواصل البقاء منفتحًا على الحوار والمناقشات الجادة والمناقشات الموضوعية والمناقشات المثمرة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
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وعقدت سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. وأكدت 91 دولة و55 رئيس دولة، بالإضافة إلى ثماني منظمات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والأمم المتحدة، مشاركتها.
ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. ولم توجه سويسرا دعوة لروسيا للمشاركة في القمة.
وأوضح الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الأزمة الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وعديم الجدوى.
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