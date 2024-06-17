https://sarabic.ae/20240617/لقاء-مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-مع-سبوتنيك-1089922811.html

لقاء مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة مع "سبوتنيك"

لقاء مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة مع "سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

في الأول من يوليو/ تموز المقبل، ستتولى روسيا الاتحادية رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T08:00+0000

2024-06-17T08:00+0000

2024-06-17T08:33+0000

روسيا

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في هذا السياق، تحدث المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة، فاسيلي نيبينزيا، لـ"سبوتنيك"، عن المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لروسيا، وعن الضمانات التي ستطلبها موسكو في حالة المفاوضات بشأن أوكرانيا، وآفاق المحادثة مع نظام زيلينسكي، والرد على مصادرة الأصول الروسية، فضلا عن مسألة قبول فلسطين في الأمم المتحدة.نص اللقاءما هي المواضيع التي ستخصص لها الاجتماعات الرئيسية لمجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا في يوليو المقبل؟ ما هي الأحداث الجانبية المتوقعة؟أجاب نيبينزيا، بالقول:وأضاف: "خططنا لهذا العام، نود أن نقترح مناقشة ما ينبغي أن تكون عليه معايير النظام العالمي العادل حقا، الذي تؤخذ فيه مصالح جميع الدول في الاعتبار، والمساهمة المحتملة للأمم المتحدة في بنائه، وسبل استعادة جو من الثقة والتعاون البناء في المنظمة العالمية، فضلاً عن "معادلة أمنية" عالمية جديدة محتملة".وأشار إلى أن "الحدث الرئيسي الثاني فهو إجراء مناقشة مفتوحة حول قضايا التسوية في الشرق الأوسط، في 17 يوليو (المقبل). ليست هناك حاجة للتعليقات هنا. وللأسف، لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن التركيز سيكون على موضوع آخر غير التصعيد المستمر في غزة وعواقبه الكارثية".وأوضح أنه "من المتوقع أن يترأس وزير الخارجية، سيرغي لافروف، كلا الاجتماعين، يومي 16 و17 يوليو(المقبل)".وتابع: "في 19 يوليو، سيكون الحدث الرئيسي الثالث هو المناقشة حول تعاون الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية، وبالتحديد منظمات معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، وهذا موضوع ساخن، حيث تقوم هذه المنظمات بالكثير من الأعمال المفيدة في المنطقة، والتي لا تحظى دائمًا بالتغطية المناسبة على منصة الأمم المتحدة، على النقيض من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، الذي لا يتردد في الانخراط في الترويج الذاتي النشط، على الرغم من أن مساهمته الحقيقية في تعزيز السلام والأمن الدوليين، خاصة في سياق الأزمة الأوكرانية، موضع شك".وردا على سؤال "سبوتنيك"، هل ستأخذ موسكو نتائج المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا في الحسبان بطريقة أو بأخرى؟ هل مارس الغرب ضغوطا على دول الجنوب العالمي على منصة الأمم المتحدة من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الضيوف إلى هذا المؤتمر؟ هل يمكن اعتبار هذا المؤتمر فاشلاً بالنظر إلى عدد الدول التي رفضت المشاركة فيه؟أجاب نيبينزيا:وتابع: "قد تحدث عنها صراحةً في مقابلاته الأخيرة. ومن الواضح أن هذا ما يراهنون عليه. شركاؤنا في الأمم المتحدة يفهمون ذلك أيضًا. يقابل بعضهم هذه السياسة بعدم الفهم على الأقل، بينما يصفها بعضهم الآخر بالغباء والنفاق الصريح. وفي الوقت نفسه، لا يخفى على أحد أن محادثات السلام من دون روسيا هي طريق إلى المجهول ولن يكون من الممكن حل النزاع دون مشاركتنا".وأشار إلى أنه بالإضافة إلى "صيغة زيلينسكي"، تم طرح مبادرات أخرى أكثر جدارة بالملاحظة لحل الأزمة.وردا على سؤال "سبوتنيك"، يدرك الجميع أن الصراع في أوكرانيا سينتهي عاجلاً أم آجلاً بالمفاوضات. فمن الذي ينبغي له أن يتخذ الخطوة الأولى نحو المفاوضات، كييف أم واشنطن؟ هل سيكون من الضروري تسجيل الاتفاقيات في الأمم المتحدة على شكل قرار لمجلس الأمن؟وأضاف نيبينزيا: "شاهد الجميع مقابلة زعيم فصيل "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراهاميا، الذي ترأس الوفد الأوكراني في إسطنبول. قال مباشرة، إن كل شيء كان جاهزًا، ولكن جاء بوريس جونسون (رئيس الوزراء البريطاني السابق)، وقال إنه من الضروري مواصلة القتال. الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي توصلنا إليه، نتيجة لذلك، هو أن نظام زيلينسكي، غير قادر على التفاوض".وأؤكد نيبينزيا أنه عندما يكون شركاؤنا السابقون مستعدين للمفاوضات، فإن موقفنا سيبقى دون تغيير - فنحن بحاجة إلى ضمانات واضحة بشأن وضع أوكرانيا المحايد وعدم الانحياز والاعتراف بالحقائق على الأرض.وفي مايو/ أيار الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً "بشأن الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا"، إذ قال نيبينزيا إن هذه الخطوة فتحت "صندوق باندورا" وقد تظهر هذه الوثيقة قرارات أخرى بشأن الإبادة الجماعية.وأشار نيبينزيا إلى أن أحد "الرعاة الرئيسيين لهذه الوثيقة المثيرة للجدل كانت ألمانيا".أوصت الجمعية العامة مجلس الأمن بالعودة إلى النظر في مسألة قبول فلسطين في الأمم المتحدة. متى سيبدأ مجلس الأمن في القيام بذلك، وهل هناك أي فرصة لقبول دولة فلسطينية في أسرة الأمم المتحدة هذا العام؟وأضاف نيبينزيا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن مقتنعون بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ستساعد في إطلاق عملية مفاوضات متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حول مجموعة من قضايا الوضع النهائي، والتي ستكون نتيجتها إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وأشار إلى أن "نعتقد أن المبادرة في هذا الأمر كانت وستبقى مع الفلسطينيين، ونحن على استعداد دائم لدعمهم. ومع ذلك، اسمحوا لي أن أذكركم أنه في 18 أبريل/نيسان، استخدمت الولايات المتحدة بمفردها حق النقض ضد مشروع قرار مجلس الأمن ذي الصلة، ثم هددت بعد ذلك بفعل الشيء نفسه إذا أعيد النظر في هذه القضية في المجلس".واوضح أنه "حسب الفهم الأمريكي، ينبغي حل مسألتي الاعتراف بفلسطين وقبولها في الأمم المتحدة من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وفي الوقت نفسه، نسفت الولايات المتحدة نفسها هذه القضايا من خلال فرض نهج أحادي الجانب، متجاوزة الأساس القانوني الدولي المعترف به عالمياً بـ "صيغة الدولتين" التي أقرها المجتمع الدولي".وقال: "لقد طال انتظار تصحيح الظلم التاريخي المتمثل في حصول دولة على العضوية في الأمم المتحدة عام 1948، بينما حُرمت دولة أخرى من هذا الحق القانوني لثلاثة أرباع القرن. ونحن مقتنعون بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على إطلاق عملية تفاوضية على قدم المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول مجموعة من قضايا الوضع النهائي، تكون نتيجتها إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل وفق القرارات القانونية الدولية المعتمدة".وردا على سؤال: الغرب لا يتوقف أبدا عن مناقشة احتمالات مصادرة الأصول الروسية أو الأرباح منها. إذا اتخذت الدول الغربية مثل هذه الخطوة، فما هي الآليات التي ستستخدمها موسكو، وما هي المحاكم التي ستلجأ إليها؟قال: "نعتبر أي أفكار لمصادرة الأصول الروسية أو الأرباح الناتجة عنها انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وما يترتب على ذلك من حصانة لممتلكات الدولة وأصولها. وإذا انتقلت الدول الغربية من التهديد إلى العمل، فسوف يتم استخدام كافة الأدوات المتاحة لحماية حقوق روسيا ومواطنيها".أرسل مكتب المدعي العام روسيا الاتحادية طلبات إضافية إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم. هل تخطط روسيا للذهاب إلى المحكمة فيما يتعلق بفشل هذه الدول في الالتزام بالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، فضلاً عن اتفاقية قمع تمويل الإرهاب؟أجاب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "نشير بانتظام إلى أن بعض الدول تسيّس جوانب التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين. فالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقيات التي ذكرتموها، وكذلك أحكام قرارات مجلس الأمن، تلزم الدول بأن تقدم لبعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو في سياق الإجراءات المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة. وأؤكد أن هذه التزامات قانونية دولية تقع على عاتق الدول. ويترتب على عدم الوفاء بها مسؤولية قانونية دولية. وسيكون ذلك حاسماً في تحديد مسار أعمالنا في المستقبل".سمح الغرب لكييف علانية باستخدام الأسلحة الغربية الموردة ضد أهداف على الأراضي الروسية. ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها روسيا في هذا الصدد في الأمم المتحدة؟وقال ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك": "وبطبيعة الحال، نطرح هذا الموضوع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد عقدنا اجتماعاً منفصلاً بشأنه في 14 حزيران/يونيو، ونعتزم التركيز فيه ليس فقط على العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف سلمية في روسيا، بل أيضاً على المخاطر الجيوسياسية لمثل هذه القرارات المتهورة".وأضاف: "ليس لدينا أي أوهام بأن الوفود الغربية ستتظاهر مرة أخرى بأنها عمياء وصماء عن جميع الجرائم العسكرية وغيرها من جرائم نظام كييف، التي هي متواطئة فيها بشكل مباشر. وينطبق الأمر نفسه على الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي ينبغي أن تلتزم بمبدأ المساواة في الحياد، ولكنها في الممارسة العملية تنتهكه باستمرار. كما أن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في أوكرانيا في مجال حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، بعيدة كل البعد عن الحياد".وأشار إلى أن "جهودنا الرامية إلى "تسليط الضوء" على نفاق الغرب ومعاييره المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية في الأمم المتحدة لم تذهب سدى".

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