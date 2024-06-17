https://sarabic.ae/20240617/-الدوما-الروسي-يدعو-الغرب-إلى-عدم-إملاء-شروطه-بشأن-بحر-آزوف-1089925197.html

الدوما الروسي يدعو الغرب إلى عدم إملاء شروطه بشأن بحر آزوف

الدوما الروسي يدعو الغرب إلى عدم إملاء شروطه بشأن بحر آزوف

سبوتنيك عربي

دعا نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي عن جمهورية القرم، ليونيد إيفليف، الدول الغربية التي وقّعت على بيان القمة في سويسرا إلى عدم إملاء شروطها فيما يتعلق بالوصول... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T09:09+0000

2024-06-17T09:09+0000

2024-06-17T09:09+0000

روسيا

العالم

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وقال إيفليف لوكالة "سبوتنيك": "ليس من حقهم أن يملوا علينا الشروط ويطرحوا المطالب، فروسيا بنفسها هي التي ستقرر من سيسمح له بالدخول إلى بحرها الداخلي".ووفقا له، فإن بحر آزوف هو بحر داخلي لروسيا، وعلى الغرب أن يتصالح مع ذلك ويأخذه بالاعتبار عند رسم نداءاته السياسية الجديدة.ويدعو البيان المشترك الذي صدر عقب المؤتمر إلى إعادة السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى كييف، كما يدعو إلى حرية الحركة في البحر الأسود وبحر آزوف وتبادل وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب.وزير الخارجية السويسري: لا يمكن تنفيذ بنود "مؤتمر السلام" دون مشاركة روسياوتنص الوثيقة أيضًا على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف لإنهاء النزاع. ومن بين 91 مشاركًا في الاجتماع، لم يؤيد البيان سوى 77 مشاركًا فقط.وفي وقت لاحق، أخبرت الدائرة الصحفية للفاتيكان وكالة "سبوتنيك"، أن الفاتيكان لم يوقع على إعلان القمة بشأن أوكرانيا أيضًا. وحتى في وقت لاحق أصبح من المعروف أن العراق والأردن استُبعدا من قائمة الدول التي وقعت على البيان المشترك بعد المؤتمر حول أوكرانيا.العراق والأردن يسحبان توقيعيهما من البيان الختامي لـ"مؤتمر أوكرانيا"

https://sarabic.ae/20240616/الهند-توضح-سبب-رفضها-البيان-الختامي-لـمؤتمر-سويسرا-1089914358.html

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