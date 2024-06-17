https://sarabic.ae/20240617/-الدوما-الروسي-يدعو-الغرب-إلى-عدم-إملاء-شروطه-بشأن-بحر-آزوف-1089925197.html
الدوما الروسي يدعو الغرب إلى عدم إملاء شروطه بشأن بحر آزوف
الدوما الروسي يدعو الغرب إلى عدم إملاء شروطه بشأن بحر آزوف
سبوتنيك عربي
دعا نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي عن جمهورية القرم، ليونيد إيفليف، الدول الغربية التي وقّعت على بيان القمة في سويسرا إلى عدم إملاء شروطها فيما يتعلق بالوصول... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T09:09+0000
2024-06-17T09:09+0000
2024-06-17T09:09+0000
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وقال إيفليف لوكالة "سبوتنيك": "ليس من حقهم أن يملوا علينا الشروط ويطرحوا المطالب، فروسيا بنفسها هي التي ستقرر من سيسمح له بالدخول إلى بحرها الداخلي".ووفقا له، فإن بحر آزوف هو بحر داخلي لروسيا، وعلى الغرب أن يتصالح مع ذلك ويأخذه بالاعتبار عند رسم نداءاته السياسية الجديدة.ويدعو البيان المشترك الذي صدر عقب المؤتمر إلى إعادة السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى كييف، كما يدعو إلى حرية الحركة في البحر الأسود وبحر آزوف وتبادل وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب.وزير الخارجية السويسري: لا يمكن تنفيذ بنود "مؤتمر السلام" دون مشاركة روسياوتنص الوثيقة أيضًا على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف لإنهاء النزاع. ومن بين 91 مشاركًا في الاجتماع، لم يؤيد البيان سوى 77 مشاركًا فقط.وفي وقت لاحق، أخبرت الدائرة الصحفية للفاتيكان وكالة "سبوتنيك"، أن الفاتيكان لم يوقع على إعلان القمة بشأن أوكرانيا أيضًا. وحتى في وقت لاحق أصبح من المعروف أن العراق والأردن استُبعدا من قائمة الدول التي وقعت على البيان المشترك بعد المؤتمر حول أوكرانيا.العراق والأردن يسحبان توقيعيهما من البيان الختامي لـ"مؤتمر أوكرانيا"
https://sarabic.ae/20240616/الهند-توضح-سبب-رفضها-البيان-الختامي-لـمؤتمر-سويسرا-1089914358.html
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روسيا, العالم
الدوما الروسي يدعو الغرب إلى عدم إملاء شروطه بشأن بحر آزوف
دعا نائب الدوما (مجلس النواب) الروسي عن جمهورية القرم، ليونيد إيفليف، الدول الغربية التي وقّعت على بيان القمة في سويسرا إلى عدم إملاء شروطها فيما يتعلق بالوصول إلى بحر آزوف.
وقال إيفليف لوكالة "سبوتنيك": "ليس من حقهم أن يملوا علينا الشروط ويطرحوا المطالب، فروسيا بنفسها هي التي ستقرر من سيسمح له بالدخول إلى بحرها الداخلي".
ووفقا له، فإن بحر آزوف هو بحر داخلي لروسيا، وعلى الغرب أن يتصالح مع ذلك ويأخذه بالاعتبار عند رسم نداءاته السياسية الجديدة.
وأصبح بحر آزوف بحرًا داخليًا لروسيا بعد انضمام مناطق جديدة إليه في عام 2022: مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بالإضافة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. قبل ذلك، كان البحر يعتبر المياه الداخلية لروسيا وأوكرانيا.
ويدعو البيان المشترك الذي صدر عقب المؤتمر إلى إعادة السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى كييف، كما يدعو إلى حرية الحركة في البحر الأسود وبحر آزوف وتبادل وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب.
وتنص الوثيقة أيضًا على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف لإنهاء النزاع. ومن بين 91 مشاركًا في الاجتماع، لم يؤيد البيان سوى 77 مشاركًا فقط.
في البداية عُلم أن الوثيقة لم توقع عليها كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أرمينيا والبحرين وإندونيسيا وليبيا والمكسيك وتايلاند.
وفي وقت لاحق، أخبرت الدائرة الصحفية للفاتيكان وكالة "سبوتنيك"، أن الفاتيكان لم يوقع على إعلان القمة بشأن أوكرانيا أيضًا. وحتى في وقت لاحق أصبح من المعروف أن العراق والأردن استُبعدا من قائمة الدول التي وقعت على البيان المشترك بعد المؤتمر حول أوكرانيا.