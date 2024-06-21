https://sarabic.ae/20240621/الجزائر-تتجهز-بـ12-طائرة-آ-تي-802-استعدادا-لمهمة-خطيرة-1090049953.html

الجزائر تتجهز بـ12 طائرة "آ تي 802" استعدادا "لمهمة خطيرة"

الجزائر تتجهز بـ12 طائرة "آ تي 802" استعدادا "لمهمة خطيرة"

سبوتنيك عربي

تأهبت الجزائر بأكثر من 10 طائرات من طراز "آ تي 802"، لمواجهة موسم الحرائق، الذي يجتاح البلاد في الوقت الحالي، تزامنًا مع ذروة فصل الصيف. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T14:30+0000

2024-06-21T14:30+0000

2024-06-21T14:30+0000

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وأعلنت شركة "طاسيلي" للعمل الجوي الجزائرية، اليوم الجمعة، عن توفيرها 12 طائرة "آ تي 802"، والتي سيتم توزيعها على 3 مطارات، مقسمة إلى 4 طائرات في مطار بجاية، و4 طائرات في مطار عنابة، و4 طائرات في مطار مستغانم، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وتعد طائرات "آ تي 802" الأكثر مبيعا في العالم لمكافحة الحرائق، كما أن لها مهام أخرى، مثل رش المحاصيل الزراعية.وخصصت شركة "طاسيلي" الجزائرية تدريبا خاصا للطيارين الذين سيتولون قيداة هذا النوع من الطائرات، والذي دام أكثر من عامين في جنوب أفريقيا.وكان المدير الفرعي لحماية الأملاك الغابية في المديرية العامة للغابات، سعيد فريطاس، أعلن أمس الخميس، عن رفع درجة التأهب مع 24 وزارة ومؤسسة، إلى جانب التسلح بالطائرات المسيّرة "الدرون" لصدّ شبح حرائق الغابات.وتتأثر الجزائر مثل العديد من دول العالم بالتغيرات المناخية، وعلى عكس المخاطر الأخرى التي يشهدها العالم، إلا أن حرائق الغابات يمكن التنبؤ بها، ويكون العامل البشري هو السبب المباشر أو غير المباشر في حدوثها.يذكر أن الجزائر أعلنت، في مايو/ أيار 2023، شراء 4 طائرات إطفاء روسية طراز "بيريف"، يمكن لكل منها حمل 1200 لتر من المياه لاستخدامها في إطفاء الحرائق.

https://sarabic.ae/20230918/نحو-6-آلاف-شخص-الجزائر-تعلن-حصيلة-المتضررين-من-حرائق-الغابات-1081166812.html

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