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الدفاع السلوفاكية: نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عمل تخريبي من القيادة العسكرية السابقة
الدفاع السلوفاكية: نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عمل تخريبي من القيادة العسكرية السابقة
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع السلوفاكية، إيغور ميليخر، أن وزارة الدفاع السلوفاكية لم تعثر، بعد عملية تفتيش، على وثيقة تبرر شرعية نقل طائرات... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T10:47+0000
2024-06-21T10:47+0000
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وقال ميليخر في مؤتمر صحفي: "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا التحليل (القانوني) غير موجود، وهو غير متوفر في أي مكان في وزارة الدفاع".وفي وقت سابق، قال إيغور ميليخر، إن مقاتلات من طراز "ميغ- 29" تم نقلها إلى أوكرانيا بشكل غير قانوني في عام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الدفاع السلوفاكي السابق.وزير الدفاع السلوفاكي السابق يواجه تهمة الخيانة بسبب نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا أفاد أمين المظالم السلوفاكي روبرت دوبروفودسكي أن وزارة الدفاع السلوفاكية لم تتمكن من العثور على تحليل قانوني يؤكد مشروعية نقل مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى أوكرانيا من قبل حكومة إدوارد هيغر في عام 2023.في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقر البرلمان السلوفاكي تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة، التي كان يرأسها في ذلك الوقت هيغر، لكن حكومته استمرت في العمل بسلطات محدودة. وفي مارس/آذار2023، قررت حكومة هيغر نقل 13 مقاتلة من طراز "ميغ- 29" وجزء من نظام الدفاع الجوي "كوب"إلى أوكرانيا.رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسيةوطلب حزب رئيس الوزراء الحالي للجمهورية، روبرت فيكو، إجراء تحقيق في ملابسات نقل هذه المعدات العسكرية إلى كييف، بحجة أن حكومة هيغر لا تملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات. بدوره، قال وزير الدفاع السابق ياروسلاف ناجي، الذي كان عضوًا في حكومة هيغر، إنه قبل اتخاذ قرار نقل المعدات إلى أوكرانيا، تم إجراء تحليل قانوني لهذا الإجراء، ما يؤكد شرعيته.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, سلاح روسيا

الدفاع السلوفاكية: نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عمل تخريبي من القيادة العسكرية السابقة

10:47 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمقر الرئاسي في سلوفاكيا
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تابعنا عبر
صرح مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع السلوفاكية، إيغور ميليخر، أن وزارة الدفاع السلوفاكية لم تعثر، بعد عملية تفتيش، على وثيقة تبرر شرعية نقل طائرات مقاتلة من طراز "ميغ- 29" وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا من قبل القيادة السابقة للوزارة.
وقال ميليخر في مؤتمر صحفي: "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا التحليل (القانوني) غير موجود، وهو غير متوفر في أي مكان في وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد عملية تدقيق استمرت عدة أشهر.

وفي وقت سابق، قال إيغور ميليخر، إن مقاتلات من طراز "ميغ- 29" تم نقلها إلى أوكرانيا بشكل غير قانوني في عام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الدفاع السلوفاكي السابق.
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يواجه تهمة الخيانة بسبب نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا

وأشار ميليخرإلى أن الدستور السلوفاكي يحظر على الحكومة المتقاعدة اتخاذ قرارات جوهرية في مجال السياسة الخارجية، والتي تشمل نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا تزيد قيمتها عن 500 مليون يورو.

أفاد أمين المظالم السلوفاكي روبرت دوبروفودسكي أن وزارة الدفاع السلوفاكية لم تتمكن من العثور على تحليل قانوني يؤكد مشروعية نقل مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى أوكرانيا من قبل حكومة إدوارد هيغر في عام 2023.
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في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقر البرلمان السلوفاكي تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة، التي كان يرأسها في ذلك الوقت هيغر، لكن حكومته استمرت في العمل بسلطات محدودة. وفي مارس/آذار2023، قررت حكومة هيغر نقل 13 مقاتلة من طراز "ميغ- 29" وجزء من نظام الدفاع الجوي "كوب"إلى أوكرانيا.
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية
وطلب حزب رئيس الوزراء الحالي للجمهورية، روبرت فيكو، إجراء تحقيق في ملابسات نقل هذه المعدات العسكرية إلى كييف، بحجة أن حكومة هيغر لا تملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات. بدوره، قال وزير الدفاع السابق ياروسلاف ناجي، الذي كان عضوًا في حكومة هيغر، إنه قبل اتخاذ قرار نقل المعدات إلى أوكرانيا، تم إجراء تحليل قانوني لهذا الإجراء، ما يؤكد شرعيته.
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