https://sarabic.ae/20240621/الدفاع-السلوفاكية-نقل-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-عمل-تخريبي-من-القيادة-العسكرية-السابقة-1090032677.html

الدفاع السلوفاكية: نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عمل تخريبي من القيادة العسكرية السابقة

الدفاع السلوفاكية: نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا عمل تخريبي من القيادة العسكرية السابقة

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع السلوفاكية، إيغور ميليخر، أن وزارة الدفاع السلوفاكية لم تعثر، بعد عملية تفتيش، على وثيقة تبرر شرعية نقل طائرات... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T10:47+0000

2024-06-21T10:47+0000

2024-06-21T10:47+0000

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وقال ميليخر في مؤتمر صحفي: "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا التحليل (القانوني) غير موجود، وهو غير متوفر في أي مكان في وزارة الدفاع".وفي وقت سابق، قال إيغور ميليخر، إن مقاتلات من طراز "ميغ- 29" تم نقلها إلى أوكرانيا بشكل غير قانوني في عام 2023، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الدفاع السلوفاكي السابق.وزير الدفاع السلوفاكي السابق يواجه تهمة الخيانة بسبب نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا أفاد أمين المظالم السلوفاكي روبرت دوبروفودسكي أن وزارة الدفاع السلوفاكية لم تتمكن من العثور على تحليل قانوني يؤكد مشروعية نقل مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى أوكرانيا من قبل حكومة إدوارد هيغر في عام 2023.في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقر البرلمان السلوفاكي تصويتًا بحجب الثقة عن الحكومة، التي كان يرأسها في ذلك الوقت هيغر، لكن حكومته استمرت في العمل بسلطات محدودة. وفي مارس/آذار2023، قررت حكومة هيغر نقل 13 مقاتلة من طراز "ميغ- 29" وجزء من نظام الدفاع الجوي "كوب"إلى أوكرانيا.رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسيةوطلب حزب رئيس الوزراء الحالي للجمهورية، روبرت فيكو، إجراء تحقيق في ملابسات نقل هذه المعدات العسكرية إلى كييف، بحجة أن حكومة هيغر لا تملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات. بدوره، قال وزير الدفاع السابق ياروسلاف ناجي، الذي كان عضوًا في حكومة هيغر، إنه قبل اتخاذ قرار نقل المعدات إلى أوكرانيا، تم إجراء تحليل قانوني لهذا الإجراء، ما يؤكد شرعيته.

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