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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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شؤون عسكرية
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عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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شؤون عسكرية
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كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
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12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يعلق-على-خطوة-الغرب-السماح-لأوكرانيا-بضرب-الأراضي-الروسية-1089636607.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن الإذن الذي منحته بعض الدول الغربية لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحتها يظهر رغبتها في تصعيد الصراع، مؤكدا أن بلاده... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T09:13+0000
2024-06-08T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب فيكو على صفحته الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي: "الموافقة التي أعطتها الدول الغربية لأوكرانيا حتى تتمكن من استخدام أسلحتها لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية ليست سوى دليل على أن الديمقراطيات الغربية الكبرى لا تريد السلام، بل تصعيد التوتر مع روسيا، وهو أمر قادم لا محالة".وأضاف فيكو أنه "كرئيس لجمهورية سلوفاكيا لن يجر بلاده إلى مغامرات عسكرية من هذا القبيل"، موضحا أن عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية من الضروري انتخاب أعضاء في البرلمان الأوروبي يدعمون مبادرات السلام وليس استمرار الحرب.وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين والمباني السكنية، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240608/خبير-تركيالتصدعات-في-دول-الغرب-ستزداد-بعد-إعلان-بوتين-إمكانية-دعم-خصوم-الغرب-بالأسلحة-1089636243.html
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العالم
العالم

رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية

09:13 GMT 08.06.2024
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن الإذن الذي منحته بعض الدول الغربية لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحتها يظهر رغبتها في تصعيد الصراع، مؤكدا أن بلاده لن تنجر إلى مثل هذه المغامرات العسكرية.
وكتب فيكو على صفحته الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي: "الموافقة التي أعطتها الدول الغربية لأوكرانيا حتى تتمكن من استخدام أسلحتها لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية ليست سوى دليل على أن الديمقراطيات الغربية الكبرى لا تريد السلام، بل تصعيد التوتر مع روسيا، وهو أمر قادم لا محالة".
وأضاف فيكو أنه "كرئيس لجمهورية سلوفاكيا لن يجر بلاده إلى مغامرات عسكرية من هذا القبيل"، موضحا أن عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية من الضروري انتخاب أعضاء في البرلمان الأوروبي يدعمون مبادرات السلام وليس استمرار الحرب.
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير تركي: التصدعات في دول الغرب ستزداد بعد إعلان بوتين إمكانية دعم خصوم الغرب بالأسلحة
08:46 GMT
وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين والمباني السكنية، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "صحة غزة" تستغيث بالمجتمع الدولي لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات06:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
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