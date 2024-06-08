https://sarabic.ae/20240608/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يعلق-على-خطوة-الغرب-السماح-لأوكرانيا-بضرب-الأراضي-الروسية-1089636607.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن الإذن الذي منحته بعض الدول الغربية لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحتها يظهر رغبتها في تصعيد الصراع، مؤكدا أن بلاده... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T09:13+0000
2024-06-08T09:13+0000
2024-06-08T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب فيكو على صفحته الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي: "الموافقة التي أعطتها الدول الغربية لأوكرانيا حتى تتمكن من استخدام أسلحتها لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية ليست سوى دليل على أن الديمقراطيات الغربية الكبرى لا تريد السلام، بل تصعيد التوتر مع روسيا، وهو أمر قادم لا محالة".وأضاف فيكو أنه "كرئيس لجمهورية سلوفاكيا لن يجر بلاده إلى مغامرات عسكرية من هذا القبيل"، موضحا أن عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية من الضروري انتخاب أعضاء في البرلمان الأوروبي يدعمون مبادرات السلام وليس استمرار الحرب.وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين والمباني السكنية، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240608/خبير-تركيالتصدعات-في-دول-الغرب-ستزداد-بعد-إعلان-بوتين-إمكانية-دعم-خصوم-الغرب-بالأسلحة-1089636243.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء السلوفاكي يعلق على خطوة الغرب السماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أن الإذن الذي منحته بعض الدول الغربية لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحتها يظهر رغبتها في تصعيد الصراع، مؤكدا أن بلاده لن تنجر إلى مثل هذه المغامرات العسكرية.
وكتب فيكو على صفحته الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي: "الموافقة التي أعطتها الدول الغربية لأوكرانيا حتى تتمكن من استخدام أسلحتها لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية ليست سوى دليل على أن الديمقراطيات الغربية الكبرى لا تريد السلام، بل تصعيد التوتر مع روسيا، وهو أمر قادم لا محالة".
وأضاف فيكو أنه "كرئيس لجمهورية سلوفاكيا لن يجر بلاده إلى مغامرات عسكرية من هذا القبيل"، موضحا أن عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية من الضروري انتخاب أعضاء في البرلمان الأوروبي يدعمون مبادرات السلام وليس استمرار الحرب.
وتستمر القوات الأوكرانية في استهداف المدنيين
والمباني السكنية، في حين تقوم القوات الروسية بإحباط محاولات نظام كييف
لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.