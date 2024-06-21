https://sarabic.ae/20240621/بلينكن-لإسرائيل-خططوا-لما-بعد-الحرب-في-غزة-وتجنبوا-التصعيد-مع-لبنان-1090028201.html

بلينكن لإسرائيل: خططوا لما بعد الحرب في غزة وتجنبوا التصعيد مع لبنان

بلينكن لإسرائيل: خططوا لما بعد الحرب في غزة وتجنبوا التصعيد مع لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، التقى مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أمس... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T07:19+0000

2024-06-21T07:19+0000

2024-06-21T07:19+0000

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وحسب بيان الخارجية الأمريكية، جدد بلينكن خلال اللقاء "التزام بلاده الثابت بأمن إسرائيل".وأشار إلى أن واشنطن تواصل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.لكن في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الأمريكي للوفد الإسرائيلي أهمية التخطيط لما بعد انتهاء الحرب، وإعادة الإعمار في القطاع الفلسطيني المدمر.كما شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد جديد في لبنان من خلال "حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية التي نزحت بسبب تبادل إطلاق النار على الحدود، بالعودة إلى ديارها".يأتي ذلك بعدما توعد أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأربعاء الماضي، بحرب وهجمات من الجو والبحر والبر في حال وسّعت إسرائيل حربها على الجنوب اللبناني.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد قبل يومين، أنه أقر خطة لعملية موسعة في لبنان، إذا اقتضت الحاجة.وتدور اشتباكات بين "حزب الله" وإسرائيل، منذ أشهر، في جنوب لبنان، بالتوازي مع حرب غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

https://sarabic.ae/20240620/إعلام-إسرائيل-أبلغت-واشنطن-أنها-تستعد-لشن-توغل-بري-وهجوم-جوي-على-لبنان-1090022220.html

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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار حزب الله, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار