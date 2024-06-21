https://sarabic.ae/20240621/تجدد-الاشتباكات-بين-مجموعات-مسلحة-غربي-العاصمة-الليبية-1090033476.html

تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة غربي العاصمة الليبية

تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة غربي العاصمة الليبية

سبوتنيك عربي

تجددت الاشتباكات، مساء الخميس، بين مجموعات مسلحة في بعض مناطق مدينة الزاوية الواقعة على بعد 42 كم غرب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط ضحايا. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T11:13+0000

2024-06-21T11:13+0000

2024-06-21T11:13+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

منظمة الأمم المتحدة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089036524_0:71:1080:679_1920x0_80_0_0_2d4b724ff188198330f931672f729d70.jpg

وأوضحت بوابة "الوسط" الليبية أن منطقة الركنية في مدينة الزاوية شهدت اشتباكات بين مجموعة تسمى "الكابوات" التي تتبع المدعو عثمان اللهب، آمر "الكتيبة 103"، وعناصر من مجموعة مسلحة أخرى يقودها المدعو رياض بالحاج.وذكرت المصادر أن التوتر بين المجموعتين اشتعل إثر استهداف عبد الرحمن بالحاج، شقيق قائد المجموعة رياض بالحاج، وهو في وضع صحي حرج، حيث جرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وأضافت أن الوضع محتقن بسبب الفوضى الأمنية التي تشهدها المدينة، مع وجود مساعي للتهدئة ووقف إطلاق النار.ويشار إلى أن مدينة الزاوية الليبية تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين المجموعات المسلحة المنتشرة في عدد من أحياء ومناطق المدينة، وكان آخرها في 18 مايو/ أيار الماضي، حيث أسفرت عن سقوط 22 جريحا، وحالة وفاة واحدة، حسبما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وقتها.وكان ما يُعرف بـ"حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى"، قد دعا المنطقة العسكرية بالساحل الغربي إلى التدخل لإنهاء التوتر الأمني في المدينة، في أعقاب اشتباكات اندلعت في الزاوية، مطلع مارس/ آذار الماضي.من جانبها، كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت السلطات الليبية إلى حماية وسلامة المدنيين، مطالبة بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت، في مايوالماضي، جنوب مدينة الزاوية.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه، إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية، التي اندلعت في وقت سابق والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بينهم مدنيون".وحثت البعثة، في بيانها، على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية "السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب الزاوية، منذ الساعات الأولى من فجر أمس السبت، حيث امتدت من حي السيدة زينب حتى أبوصره، مؤكدًا أن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20240615/خبراء-يحذرون-من-تحول-ليبيا-لـملاذ-آمن-للمهاجرين-والهاربين-من-الأحكام-الجنائية-1089882743.html

https://sarabic.ae/20240611/ما-هي-التحديات-التي-تواجهها-المفوضية-العليا-للانتخابات-لإتمام-الانتخابات-المنتظرة-في-ليبيا-1089740112.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار