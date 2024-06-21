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تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة غربي العاصمة الليبية
تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة غربي العاصمة الليبية
سبوتنيك عربي
تجددت الاشتباكات، مساء الخميس، بين مجموعات مسلحة في بعض مناطق مدينة الزاوية الواقعة على بعد 42 كم غرب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط ضحايا. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت بوابة "الوسط" الليبية أن منطقة الركنية في مدينة الزاوية شهدت اشتباكات بين مجموعة تسمى "الكابوات" التي تتبع المدعو عثمان اللهب، آمر "الكتيبة 103"، وعناصر من مجموعة مسلحة أخرى يقودها المدعو رياض بالحاج.وذكرت المصادر أن التوتر بين المجموعتين اشتعل إثر استهداف عبد الرحمن بالحاج، شقيق قائد المجموعة رياض بالحاج، وهو في وضع صحي حرج، حيث جرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وأضافت أن الوضع محتقن بسبب الفوضى الأمنية التي تشهدها المدينة، مع وجود مساعي للتهدئة ووقف إطلاق النار.ويشار إلى أن مدينة الزاوية الليبية تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين المجموعات المسلحة المنتشرة في عدد من أحياء ومناطق المدينة، وكان آخرها في 18 مايو/ أيار الماضي، حيث أسفرت عن سقوط 22 جريحا، وحالة وفاة واحدة، حسبما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وقتها.وكان ما يُعرف بـ"حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى"، قد دعا المنطقة العسكرية بالساحل الغربي إلى التدخل لإنهاء التوتر الأمني في المدينة، في أعقاب اشتباكات اندلعت في الزاوية، مطلع مارس/ آذار الماضي.من جانبها، كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت السلطات الليبية إلى حماية وسلامة المدنيين، مطالبة بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت، في مايوالماضي، جنوب مدينة الزاوية.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه، إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية، التي اندلعت في وقت سابق والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بينهم مدنيون".وحثت البعثة، في بيانها، على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية "السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب الزاوية، منذ الساعات الأولى من فجر أمس السبت، حيث امتدت من حي السيدة زينب حتى أبوصره، مؤكدًا أن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240615/خبراء-يحذرون-من-تحول-ليبيا-لـملاذ-آمن-للمهاجرين-والهاربين-من-الأحكام-الجنائية-1089882743.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار

تجدد الاشتباكات بين مجموعات مسلحة غربي العاصمة الليبية

11:13 GMT 21.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتوقف الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبي
توقف الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
تجددت الاشتباكات، مساء الخميس، بين مجموعات مسلحة في بعض مناطق مدينة الزاوية الواقعة على بعد 42 كم غرب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط ضحايا.
وأوضحت بوابة "الوسط" الليبية أن منطقة الركنية في مدينة الزاوية شهدت اشتباكات بين مجموعة تسمى "الكابوات" التي تتبع المدعو عثمان اللهب، آمر "الكتيبة 103"، وعناصر من مجموعة مسلحة أخرى يقودها المدعو رياض بالحاج.
وذكرت المصادر أن التوتر بين المجموعتين اشتعل إثر استهداف عبد الرحمن بالحاج، شقيق قائد المجموعة رياض بالحاج، وهو في وضع صحي حرج، حيث جرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وأضافت أن الوضع محتقن بسبب الفوضى الأمنية التي تشهدها المدينة، مع وجود مساعي للتهدئة ووقف إطلاق النار.
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15 يونيو, 07:15 GMT
ويشار إلى أن مدينة الزاوية الليبية تشهد بين حين وآخر اشتباكات بين المجموعات المسلحة المنتشرة في عدد من أحياء ومناطق المدينة، وكان آخرها في 18 مايو/ أيار الماضي، حيث أسفرت عن سقوط 22 جريحا، وحالة وفاة واحدة، حسبما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وقتها.
وكان ما يُعرف بـ"حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى"، قد دعا المنطقة العسكرية بالساحل الغربي إلى التدخل لإنهاء التوتر الأمني في المدينة، في أعقاب اشتباكات اندلعت في الزاوية، مطلع مارس/ آذار الماضي.
من جانبها، كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت السلطات الليبية إلى حماية وسلامة المدنيين، مطالبة بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت، في مايوالماضي، جنوب مدينة الزاوية.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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11 يونيو, 11:06 GMT
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه، إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية، التي اندلعت في وقت سابق والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بينهم مدنيون".
وحثت البعثة، في بيانها، على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية "السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب الزاوية، منذ الساعات الأولى من فجر أمس السبت، حيث امتدت من حي السيدة زينب حتى أبوصره، مؤكدًا أن شخصا قُتل وأصيب 6 آخرون، بحسب قوله.
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