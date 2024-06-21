تفشي الكوليرا بين القوات الأوكرانية في خيرسون والسلطات الروسية تتخذ إجراءات احترازية

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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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كواليس السينما
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
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مدار الليل والنهار
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تفشي الكوليرا بين القوات الأوكرانية في خيرسون والسلطات الروسية تتخذ إجراءات احترازية
تفشي الكوليرا بين القوات الأوكرانية في خيرسون والسلطات الروسية تتخذ إجراءات احترازية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بأن السلطات المعينة من قبل كييف في خيرسون تحاول إخفاء تفشي وباء الكوليرا في المدينة، والذي أثّر بشكل رئيسي على وحدات القوات المسلحة... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:01+0000
2024-06-21T15:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكر أحد المقاتلين السريين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تفشي للكوليرا في خيرسون، هناك بالفعل نحو 100 شخص في المستشفيات وقد مات ما لا يقل عن 12 شخصا، معظمهم من العسكريين، ولكن تم بالفعل تسجيل حالات إصابة بين المدنيين، وتخشى السلطات من الذعر الشديد، لذا تخفي هذه الحقيقة من خلال تمرير الحالات التي تم تشخيص إصابتها بالمرض على أنها حمى التيفوئيد".وجاء في تقرير "روس بوتريب نادزور": "فيما يتعلق بتفاقم الوضع في العالم فيما يتعلق بالكوليرا، اتخذت "Rospotrebnadzor" جميع التدابير اللازمة في مارس/آذار، وأبريل/نيسان، لمنع خطر انتشار الكوليرا في روسيا، على خلفية التقارير الإعلامية حول تفشي وباء الكوليرا المسجل في مقاطعة خيرسون، التي تسيطر عليها كييف، أبلغت وكالة "Rospotrebnadzor"عن استقرار الوضع في البلاد والاستعداد للكشف عنه والاستجابة له".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240621/القوات-الروسية-تنفذ-14-ضربة-مشتركة-على-منشآت-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع---1090035010.html
https://sarabic.ae/20240621/دراسة-أقمار-ستارلينك-تشكل-تهديدا-خطيرا-لغلاف-كوكب-الأرض-الجوي-1090048588.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

تفشي الكوليرا بين القوات الأوكرانية في خيرسون والسلطات الروسية تتخذ إجراءات احترازية

15:01 GMT 21.06.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - التحقق من جاهزية قوات الوقاية في جمهورية تشيليابينسك الروسية خلال التتدرب على مكافحة الفيروسات (كورونا)، روسيا
الجيش الروسي - التحقق من جاهزية قوات الوقاية في جمهورية تشيليابينسك الروسية خلال التتدرب على مكافحة الفيروسات (كورونا)، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وسائل إعلام بأن السلطات المعينة من قبل كييف في خيرسون تحاول إخفاء تفشي وباء الكوليرا في المدينة، والذي أثّر بشكل رئيسي على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر أحد المقاتلين السريين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تفشي للكوليرا في خيرسون، هناك بالفعل نحو 100 شخص في المستشفيات وقد مات ما لا يقل عن 12 شخصا، معظمهم من العسكريين، ولكن تم بالفعل تسجيل حالات إصابة بين المدنيين، وتخشى السلطات من الذعر الشديد، لذا تخفي هذه الحقيقة من خلال تمرير الحالات التي تم تشخيص إصابتها بالمرض على أنها حمى التيفوئيد".

وفي السياق ذاته، وفقًا لتقارير "Rospotrebnadzor" (الخدمة الفيدرالية للرقابة على حماية المستهلك) الروسية فإنه لم يتم تسجيل أي تفشٍ للكوليرا في روسيا، والمتخصصون على استعداد لتحديد الحالات المحتملة للمرض والاستجابة وفقًا لذلك.

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11:33 GMT
وجاء في تقرير "روس بوتريب نادزور": "فيما يتعلق بتفاقم الوضع في العالم فيما يتعلق بالكوليرا، اتخذت "Rospotrebnadzor" جميع التدابير اللازمة في مارس/آذار، وأبريل/نيسان، لمنع خطر انتشار الكوليرا في روسيا، على خلفية التقارير الإعلامية حول تفشي وباء الكوليرا المسجل في مقاطعة خيرسون، التي تسيطر عليها كييف، أبلغت وكالة "Rospotrebnadzor"عن استقرار الوضع في البلاد والاستعداد للكشف عنه والاستجابة له".
وأضافت "Rospotrebnadzor" أنها أرسلت طلبًا طارئًا إلى المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لتأكيد المعلومات حول الوضع الوبائي في مقاطعة خيرسون، كما عززت السيطرة على الوضع الصحي والوبائي في المناطق الحدودية وأبقت الوضع تحت السيطرة الصارمة.
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14:24 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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