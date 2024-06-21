https://sarabic.ae/20240621/تفشي-الكوليرا-بين-القوات-الأوكرانية-في-خيرسون-والسلطات-الروسية-تتخذ-إجراءات-احترازية-1090050295.html

تفشي الكوليرا بين القوات الأوكرانية في خيرسون والسلطات الروسية تتخذ إجراءات احترازية

تفشي الكوليرا بين القوات الأوكرانية في خيرسون والسلطات الروسية تتخذ إجراءات احترازية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بأن السلطات المعينة من قبل كييف في خيرسون تحاول إخفاء تفشي وباء الكوليرا في المدينة، والذي أثّر بشكل رئيسي على وحدات القوات المسلحة... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T15:01+0000

2024-06-21T15:01+0000

2024-06-21T15:01+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكر أحد المقاتلين السريين لوكالة "سبوتنيك": "هناك تفشي للكوليرا في خيرسون، هناك بالفعل نحو 100 شخص في المستشفيات وقد مات ما لا يقل عن 12 شخصا، معظمهم من العسكريين، ولكن تم بالفعل تسجيل حالات إصابة بين المدنيين، وتخشى السلطات من الذعر الشديد، لذا تخفي هذه الحقيقة من خلال تمرير الحالات التي تم تشخيص إصابتها بالمرض على أنها حمى التيفوئيد".وجاء في تقرير "روس بوتريب نادزور": "فيما يتعلق بتفاقم الوضع في العالم فيما يتعلق بالكوليرا، اتخذت "Rospotrebnadzor" جميع التدابير اللازمة في مارس/آذار، وأبريل/نيسان، لمنع خطر انتشار الكوليرا في روسيا، على خلفية التقارير الإعلامية حول تفشي وباء الكوليرا المسجل في مقاطعة خيرسون، التي تسيطر عليها كييف، أبلغت وكالة "Rospotrebnadzor"عن استقرار الوضع في البلاد والاستعداد للكشف عنه والاستجابة له".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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