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https://sarabic.ae/20240621/جدل-في-إسرائيل-بسبب-تصريح-المتحدث-باسم-الجيش-عن-القضاء-على-حماس-1090027862.html
جدل في إسرائيل بسبب تصريح المتحدث باسم الجيش عن "القضاء على حماس"
جدل في إسرائيل بسبب تصريح المتحدث باسم الجيش عن "القضاء على حماس"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، أن القضاء على "القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس لا يعني بالضرورة قتل كل عضو فيها". 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T06:41+0000
2024-06-21T06:41+0000
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وقال مينسر في مؤتمر صحفي: "الشرط الأساسي لإنهاء هذه الحرب هو الهزيمة العسكرية لحماس وأيضا قدراتها على الحكم. وهذا لا يعني بالضرورة القضاء على كل إرهابي من حماس، لكنه يعني سلب قدراتهم الحكومية والعسكرية".وأوضح مينسر أنه "لا يعتقد أن تصريحات هاغاري أضرت بالمجهود الحربي" ، لكنه أشار إلى أن مسؤولية الجيش هي " تنفيذ إرادة الحكومة المنتخبة".برلماني إسرائيلي: "حماس" تريد خلق صراعات بينية داخل إسرائيلوقال الجيش الإسرائيلي، إن تصريحات هاغاري "تم إخراجها من سياقها"، وأنه كان يشير فقط إلى "صعوبة تدمير حماس كأيديولوجية وفكرة".إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنانوسرعان ما رد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ببيان، قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي ملتزم بهدف الحكومة المتمثل في تحقيق تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس".
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل

جدل في إسرائيل بسبب تصريح المتحدث باسم الجيش عن "القضاء على حماس"

06:41 GMT 21.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، أن القضاء على "القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس لا يعني بالضرورة قتل كل عضو فيها".
وقال مينسر في مؤتمر صحفي: "الشرط الأساسي لإنهاء هذه الحرب هو الهزيمة العسكرية لحماس وأيضا قدراتها على الحكم. وهذا لا يعني بالضرورة القضاء على كل إرهابي من حماس، لكنه يعني سلب قدراتهم الحكومية والعسكرية".

وتابع أن "عناصر حماس بدأت تنفد جراء القتال في غزة، بعد ثمانية أشهر من الحرب". والجدير بالذكر أن هذا الادعاء لم يكن ممكنا التحقق منه.

وأوضح مينسر أنه "لا يعتقد أن تصريحات هاغاري أضرت بالمجهود الحربي" ، لكنه أشار إلى أن مسؤولية الجيش هي " تنفيذ إرادة الحكومة المنتخبة".
برلماني إسرائيلي: "حماس" تريد خلق صراعات بينية داخل إسرائيل

وجاء تصريح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بعد يوم واحد من ذكر كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريحات، إلى أن التدمير الكامل لحماس كان "هدفا غير واقعي".

عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
الجيش الإسرائيلي: "حماس" لم تعد حركة منظمة بل أصبحت جيشا من "التنظيمات المحلية"
18 يونيو, 16:32 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، إن تصريحات هاغاري "تم إخراجها من سياقها"، وأنه كان يشير فقط إلى "صعوبة تدمير حماس كأيديولوجية وفكرة".
إعلام: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تستعد لشن توغل بري وهجوم جوي على لبنان
وسرعان ما رد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ببيان، قال فيه إن "الجيش الإسرائيلي ملتزم بهدف الحكومة المتمثل في تحقيق تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس".
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