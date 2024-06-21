https://sarabic.ae/20240621/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090024374.html

"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T00:16+0000

2024-06-21T00:16+0000

2024-06-21T00:16+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في عدة بيانات أن عناصره نفّذوا أمس الخميس "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 3 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث شنّوا هجوماً على تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي داخل ‏موقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".ولفت البيان إلى أن عناصر الحزب "استهدفوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، و‎موقع رأس الناقورة البحري بقذائف ‏المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة 12 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان، بلدة ميس الجبل، حولا، وطلوسة، وقصفوا بالمدفعية الثقيلة سهل الخيام، وبلدة الخيام، وكفركلا، وفي قضاء بنت جبيل قصفوا بلدات يارون، عيترون، وبليدا، وفي قضاء صور قصفوا بلدات حنازي، وديركيفا، وفي قضاء جزين استهدف الطيران الحربي جبل الريحان".والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان، حيث قال في بيان له إن "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين ورئيس هيئة العمليات عوديد بيسوك صادقا على خطط عملياتية لشن هجمات في لبنان، وتم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".من جهته، نشر حزب الله اللبناني مشاهد من رصده لأهداف عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا عبر طائرات مسيرة دقيقة.وأول أمس، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآڤ غالانت، بأن إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان، قائلاً في ختام جلسة عقدها مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليڤي في مقر القيادة العسكرية الشمالية لتقييم الأوضاع الأمنية في الجبهة الشمالية: "نستكمل استعداداتنا البرية والجوية، ونعزز أنظمة المخابرات، ونتجهز لكل سيناريو محتمل".وأضاف غالانت "يجب أن نتذكر الوضع من أساسه، الوضع هو أن حزب الله فتح ضدنا حربًا وإن كانت حربًا محدودة في الثامن من أكتوبر، يوم بعد حماس، ومنذئذ لم يوقف الحرب".وتابع غالانت بالقول إنه "انطلاقًا من ذلك، لدينا واجب لتغيير الوضع في الشمال وإعادة المواطنين بأمان إلى منازلهم وسنجد الطريقة لفعل ذلك"، مضيفًا أنه "عندما ألتقي المواطنين وأنظر إليهم، بما في ذلك مع ممثليهم، أجد أن لديهم توقعات وهي مبررة وعلينا تحقيقها".هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.

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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة