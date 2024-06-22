https://sarabic.ae/20240622/البنتاغون-يعلق-على-انسحاب-القوات-الأمريكية-من-تشاد-1090061808.html

البنتاغون يعلق على انسحاب القوات الأمريكية من تشاد

البنتاغون يعلق على انسحاب القوات الأمريكية من تشاد

سبوتنيك عربي

وصف البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) سحب قواته من تشاد، بأنه "إجراء مؤقت في إطار المراجعة المستمرة للعلاقات الأمنية الثنائية"، بحسب قوله. 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T07:53+0000

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2024-06-22T07:53+0000

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، لصحفيين: "لقد قمنا بإعادة نشر فريق صغير من أفراد الجيش الأمريكي في تشاد، في مايو(أيار الماضي)، وكان بعضهم يستعد بالفعل للمغادرة. ويواصل هذا الفريق تنفيذ مهامه من مواقع مختلفة خارج تشاد".وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق، أنه بناء على إصرار السلطات المحلية، غادرت معظم الفرقة الأمريكية من تشاد، التي يبلغ عددها الإجمالي 100 فرد.القوات الأمريكية تعلن موعد خروجها النهائي من النيجروفي وقت سابق، أفاد بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، بناء على طلب الحكام العسكريين للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وسينتهي بحلول 15 سبتمبر/ أيلول المقبل "على أقصى تقدير".واستولى الحكام العسكريون في النيجر على السلطة، في انقلاب يوليو/ تموز 2023، وألغوا اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن، في مارس/ آذار الماضي.إعلام ألماني: تقليص عسكري فرنسي في أفريقيا يقابله تعزيز روسي

https://sarabic.ae/20240503/الجيش-الأميركي-يعلن-زيادة-الاستعداد-القتالي-بعد-التموضع-الروسي-في-قاعدة-النيجر--1088509638.html

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