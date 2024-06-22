https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تنفذ-سلسلة-ضربات-على-البنية-التحتية-العسكرية-الأوكرانية-1090059806.html

القوات الروسية تنفذ سلسلة ضربات على بنى تحتية عسكرية أوكرانية

القوات الروسية تنفذ سلسلة ضربات على بنى تحتية عسكرية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، أن منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية للطاقة في عدد من مقاطعات أوكرانيا، وفي مقاطعة... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T05:31+0000

2024-06-22T05:31+0000

2024-06-22T05:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد قمنا اليوم بجولة (ضربة) جيدة على المنشآت العسكرية في مقاطعات فينيتسا، وخملنيتسكي، وزابوروجيه، ولفوف وفولين ولوتسك وإيفانو- فرانكيفسك... بشكل رئيسي على هياكل الطاقة".وبحسب المعلومات، فإنه وبعد الانفجارات، توجهت سيارات الإسعاف في الاتجاه المشار إليه، وتم إغلاق عدد من الشوارع.وتم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا،فجر اليوم السبت، وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بوقوع انفجارات في لوتسك وفي مقاطعة فولين وفي مقاطعة فينيتس ومقاطعة بافلوغراد ودنيبروبتروفسك ومدينة ستريي في مقاطعة لفوف.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 114 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطقوقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفوف، ماكسيم كوزيتسكيي، إن "منشأة بنية تحتية حيوية للطاقة قد تضررت".وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20240621/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-نحو-200-عسكري-أوكراني-بينهم-مدربون-أجانب-خلال-الهجوم-على-غريبوفكا-1090055374.html

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