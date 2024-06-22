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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تنفذ-سلسلة-ضربات-على-البنية-التحتية-العسكرية-الأوكرانية-1090059806.html
القوات الروسية تنفذ سلسلة ضربات على بنى تحتية عسكرية أوكرانية
القوات الروسية تنفذ سلسلة ضربات على بنى تحتية عسكرية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، أن منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية للطاقة في عدد من مقاطعات أوكرانيا، وفي مقاطعة... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T05:31+0000
2024-06-22T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد قمنا اليوم بجولة (ضربة) جيدة على المنشآت العسكرية في مقاطعات فينيتسا، وخملنيتسكي، وزابوروجيه، ولفوف وفولين ولوتسك وإيفانو- فرانكيفسك... بشكل رئيسي على هياكل الطاقة".وبحسب المعلومات، فإنه وبعد الانفجارات، توجهت سيارات الإسعاف في الاتجاه المشار إليه، وتم إغلاق عدد من الشوارع.وتم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا،فجر اليوم السبت، وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بوقوع انفجارات في لوتسك وفي مقاطعة فولين وفي مقاطعة فينيتس ومقاطعة بافلوغراد ودنيبروبتروفسك ومدينة ستريي في مقاطعة لفوف.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 114 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطقوقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفوف، ماكسيم كوزيتسكيي، إن "منشأة بنية تحتية حيوية للطاقة قد تضررت".وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20240621/مصدر-لـسبوتنيك-مقتل-نحو-200-عسكري-أوكراني-بينهم-مدربون-أجانب-خلال-الهجوم-على-غريبوفكا-1090055374.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تنفذ سلسلة ضربات على بنى تحتية عسكرية أوكرانية

05:31 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 05:36 GMT 22.06.2024)
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
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أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، أن منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية للطاقة في عدد من مقاطعات أوكرانيا، وفي مقاطعة زابوروجيه، تضررت نتيجة الضربات التي شنتها القوات الروسية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد قمنا اليوم بجولة (ضربة) جيدة على المنشآت العسكرية في مقاطعات فينيتسا، وخملنيتسكي، وزابوروجيه، ولفوف وفولين ولوتسك وإيفانو- فرانكيفسك... بشكل رئيسي على هياكل الطاقة".

وأشار إلى أن القوات الروسية "نفذت ضربات على منشآت عسكرية ومستودعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع لتخزين قطع غيار الطائرات في مقاطعة لفوف غربي أوكرانيا، وبعد الانفجارات بدأ انقطاع التيار الكهربائي".

وبحسب المعلومات، فإنه وبعد الانفجارات، توجهت سيارات الإسعاف في الاتجاه المشار إليه، وتم إغلاق عدد من الشوارع.
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل نحو 200 عسكري أوكراني بينهم مدربون أجانب خلال الهجوم على غريبوفكا
أمس, 18:52 GMT
وتم إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا،فجر اليوم السبت، وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، بوقوع انفجارات في لوتسك وفي مقاطعة فولين وفي مقاطعة فينيتس ومقاطعة بافلوغراد ودنيبروبتروفسك ومدينة ستريي في مقاطعة لفوف.
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 114 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفوف، ماكسيم كوزيتسكيي، إن "منشأة بنية تحتية حيوية للطاقة قد تضررت".

وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية روسية، تنفذ القوات الروسية، بانتظام، هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقتها، وكذلك على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مثل منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والجيش والإدارة والاتصالات.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
القوات الروسية تنفذ 14 ضربة مشتركة على منشآت أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع
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