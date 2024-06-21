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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240621/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-114-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1090026588.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 114 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 114 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T04:55+0000
2024-06-21T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام قوارب مسيرة وطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".وأشار بيان الدفاع إلى أنه "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود الروسي ستة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-المواجهة-على-محوري-خاركوف-ودونيتسك-----1089929523.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 114 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

04:55 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام قوارب مسيرة وطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 70 طائرة دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم وفوق البحر الأسود، و43 طائرة دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".

وأشار بيان الدفاع إلى أنه "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود الروسي ستة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية".
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط المواجهة على محوري خاركوف ودونيتسك
17 يونيو, 10:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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