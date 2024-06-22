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القرش الأبيض "يبتسم" تحت الماء.. كاميرا ترصد مشهدا نادرا في الأعماق.. صور
القرش الأبيض "يبتسم" تحت الماء.. كاميرا ترصد مشهدا نادرا في الأعماق.. صور
سبوتنيك عربي
التقط مصور للحياة البحرية صورًا لصغار أسماك القرش الأبيض الكبيرة المفترسة التي يبدو أنها كانت "تبتسم" أثناء السباحة بالقرب من شواطئ مقاطعة سانتا كروز في... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T14:36+0000
2024-06-22T14:36+0000
2024-06-22T15:46+0000
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وقام المصور إريك ميلاندر بتصوير أكثر من 20 من صغار أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تسبح بالقرب من شاطئ ولاية نيو برايتون، حيث كان يساعد العلماء في تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قبالة ساحل وسط كاليفورنيا.وتوجه ميلاندر، في الأسبوع الماضي، إلى منطقة يطلق عليها اسم "حديقة القروش"، حيث تظهر هذه الأنواع من أسماك القرش سنويًا.وقام ميلاندر بتثبيت كاميرته على عمود وخفضها في الماء لتوثيق أرقام الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.وانجذبت أسماك القرش الصغيرة إلى العمود وسبحت باتجاهه، مما سمح لميلاندر بالتقاط هذه اللقطات الفريدة.وقال ميلاندر: "يبدو وكأنها تبتسم، أردت أن أظهر كيف تبدو تحت الماء".دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمكعلماء روس يطورون مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية
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منوعات, علوم
القرش الأبيض "يبتسم" تحت الماء.. كاميرا ترصد مشهدا نادرا في الأعماق.. صور
14:36 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 15:46 GMT 22.06.2024)
التقط مصور للحياة البحرية صورًا لصغار أسماك القرش الأبيض الكبيرة المفترسة التي يبدو أنها كانت "تبتسم" أثناء السباحة بالقرب من شواطئ مقاطعة سانتا كروز في كاليفورنيا.
وقام المصور إريك ميلاندر بتصوير أكثر من 20 من صغار أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تسبح بالقرب من شاطئ ولاية نيو برايتون، حيث كان يساعد العلماء في تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قبالة ساحل وسط كاليفورنيا.
وتوجه ميلاندر، في الأسبوع الماضي، إلى منطقة يطلق عليها اسم "حديقة القروش"، حيث تظهر هذه الأنواع من أسماك القرش سنويًا.
وقام ميلاندر بتثبيت كاميرته على عمود وخفضها في الماء لتوثيق أرقام الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.
وانجذبت أسماك القرش الصغيرة إلى العمود وسبحت باتجاهه، مما سمح لميلاندر بالتقاط هذه اللقطات الفريدة.
وقال ميلاندر: "يبدو وكأنها تبتسم، أردت أن أظهر كيف تبدو تحت الماء".