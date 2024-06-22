القرش الأبيض "يبتسم" تحت الماء.. كاميرا ترصد مشهدا نادرا في الأعماق.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240622/الموت-الأبيض-يبتسم-تحت-الماء-كاميرا-ترصد-مشهدا-غريبا-في-الأعماق-صور-1090074360.html
القرش الأبيض "يبتسم" تحت الماء.. كاميرا ترصد مشهدا نادرا في الأعماق.. صور
القرش الأبيض "يبتسم" تحت الماء.. كاميرا ترصد مشهدا نادرا في الأعماق.. صور
سبوتنيك عربي
التقط مصور للحياة البحرية صورًا لصغار أسماك القرش الأبيض الكبيرة المفترسة التي يبدو أنها كانت "تبتسم" أثناء السباحة بالقرب من شواطئ مقاطعة سانتا كروز في... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T14:36+0000
2024-06-22T15:46+0000
مجتمع
منوعات
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054972862_0:138:3092:1877_1920x0_80_0_0_aa60dc8bc36e9fef7bf624e2cc454b97.jpg
وقام المصور إريك ميلاندر بتصوير أكثر من 20 من صغار أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تسبح بالقرب من شاطئ ولاية نيو برايتون، حيث كان يساعد العلماء في تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قبالة ساحل وسط كاليفورنيا.وتوجه ميلاندر، في الأسبوع الماضي، إلى منطقة يطلق عليها اسم "حديقة القروش"، حيث تظهر هذه الأنواع من أسماك القرش سنويًا.وقام ميلاندر بتثبيت كاميرته على عمود وخفضها في الماء لتوثيق أرقام الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.وانجذبت أسماك القرش الصغيرة إلى العمود وسبحت باتجاهه، مما سمح لميلاندر بالتقاط هذه اللقطات الفريدة.وقال ميلاندر: "يبدو وكأنها تبتسم، أردت أن أظهر كيف تبدو تحت الماء".دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمكعلماء روس يطورون مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية
https://sarabic.ae/20240618/رصد-حبار-ضخم-في-أعماق-المحيط-يحتضن-بيوضا-غير-عادية-فيديو-1089963072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054972862_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0a5650791cc5b6090a607286dbb28b67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم
منوعات, علوم

القرش الأبيض "يبتسم" تحت الماء.. كاميرا ترصد مشهدا نادرا في الأعماق.. صور

14:36 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 15:46 GMT 22.06.2024)
© Photo / pixabay/Fgyongyver سمكة قرش ابيض ضخمة
سمكة قرش ابيض ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Photo / pixabay/Fgyongyver
تابعنا عبر
التقط مصور للحياة البحرية صورًا لصغار أسماك القرش الأبيض الكبيرة المفترسة التي يبدو أنها كانت "تبتسم" أثناء السباحة بالقرب من شواطئ مقاطعة سانتا كروز في كاليفورنيا.
وقام المصور إريك ميلاندر بتصوير أكثر من 20 من صغار أسماك القرش البيضاء الكبيرة وهي تسبح بالقرب من شاطئ ولاية نيو برايتون، حيث كان يساعد العلماء في تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قبالة ساحل وسط كاليفورنيا.
وتوجه ميلاندر، في الأسبوع الماضي، إلى منطقة يطلق عليها اسم "حديقة القروش"، حيث تظهر هذه الأنواع من أسماك القرش سنويًا.
حبار ضخم في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
مجتمع
رصد حبار ضخم في أعماق المحيط يحتضن بيوضا "غير عادية"... فيديو
18 يونيو, 13:30 GMT
وقام ميلاندر بتثبيت كاميرته على عمود وخفضها في الماء لتوثيق أرقام الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.
وانجذبت أسماك القرش الصغيرة إلى العمود وسبحت باتجاهه، مما سمح لميلاندر بالتقاط هذه اللقطات الفريدة.
وقال ميلاندر: "يبدو وكأنها تبتسم، أردت أن أظهر كيف تبدو تحت الماء".
دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمك
علماء روس يطورون مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронетранспортер израильских сил едет за бульдозером по главной дороге в Дженине во время продолжающегося рейда на оккупированный город на Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تسجيل مسرب يكشف خطة إسرائيلية لـ"تغيير الواقع" بالضفة الغربية 15:26 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:56 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала