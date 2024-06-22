باحث عراقي: عودة العلاقات "الروسية-العربية" ستساعد في استنهاض الوضع العربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240622/باحث-عراقي-عودة-العلاقات-الروسية-العربية-ستساعد-في-استنهاض-الوضع-العربي-1090070491.html
باحث عراقي: عودة العلاقات "الروسية-العربية" ستساعد في استنهاض الوضع العربي
باحث عراقي: عودة العلاقات "الروسية-العربية" ستساعد في استنهاض الوضع العربي
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث السياسي العراقي، عبد الحسين شعبان، أن "روسيا بدأت تستعيد جزءا من مواقع الاتحاد السوفيتي السابقة في المنطقة، على اعتبار أنها تبني أفضل العلاقات... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T12:58+0000
2024-06-22T12:58+0000
حصري
العراق
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101419/86/1014198679_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_a1dfc201449d1fe80b378d66ec6b703b.jpg
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الاتحاد السوفيتي لطالما وقف إلى جانب الشعوب العربية في قضاياهم المحقة، وعودة هذه العلاقات اليوم ستسهم بشكل كبير في استنهاض الوضع العربي من جديد بما يخدم مصلحة الشعبين الروسي والعربي".وتابع شعبان أن "العراق مقسّم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأي تجاذبات أو توترات بين الطرفين قد ينعكس على الداخل، إضافة إلى أن الواقع العراقي يعاني من أربع مشاكل أساسية، الأولى الطائفية، الثانية الإرهاب، الثالثة الفساد المالي والإداري، والمشكلة الرابعة نظام المحاصصة المثبت دستوريا".وتطرّق الباحث العراقي، خلال مقابلته، للحديث عن الحرب في غزة، مشيراً إلى أن "ممارسات الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، أدّت إلى انحسار النفوذ الصهيوني في عدد من الدول، إلا أن إسرائيل لا تزال لديها حلفاء أقوياء وعلى رأسها الولايات المتحدة".ولفت إلى أن "قضية الشعب الفلسطيني لم تعد قضية العرب وحدهم بل باتت قضية إنسانية تتعلق باضطهاد شعب وتهجيره من أرضه لإقامة كيان فوقها".وأضاف: "الواقع الإسرائيلي ما بعد الحرب لن يكون كما كان عليه في السابق، لا سيما لناحية فشل الاستخبارات الإسرائيلية في كشف عملية "طوفان الأقصى"، وهذه الحرب أسقطت مسار التطبيع العربي الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20240622/السوداني-يؤكد-مجددا-ضرورة-إنهاء-مهام-التحالف-الدولي-عبر-تعزيز-القدرات-الجوية-للعراق-1090066809.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101419/86/1014198679_299:0:4075:2832_1920x0_80_0_0_ca4b5e8275c63fedc2542a66e65e15ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العراق, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, العراق, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

باحث عراقي: عودة العلاقات "الروسية-العربية" ستساعد في استنهاض الوضع العربي

12:58 GMT 22.06.2024
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Fotolia / macky_ch
تابعنا عبر
حصري
أكّد الباحث السياسي العراقي، عبد الحسين شعبان، أن "روسيا بدأت تستعيد جزءا من مواقع الاتحاد السوفيتي السابقة في المنطقة، على اعتبار أنها تبني أفضل العلاقات اليوم مع الدول العربية".
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الاتحاد السوفيتي لطالما وقف إلى جانب الشعوب العربية في قضاياهم المحقة، وعودة هذه العلاقات اليوم ستسهم بشكل كبير في استنهاض الوضع العربي من جديد بما يخدم مصلحة الشعبين الروسي والعربي".

وتطرق الباحث العراقي للحديث عن التواجد الأمريكي في العراق، واصفاً إياه بـ"الاحتلال بموجب اتفاق الإطار الإسرائيلي"، موضحاً أن "كل ما يتعلق بالنظام السياسي في العراق، هو تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مجالات عدة منها الاقتصاد والتعليم وغيرها".

وتابع شعبان أن "العراق مقسّم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأي تجاذبات أو توترات بين الطرفين قد ينعكس على الداخل، إضافة إلى أن الواقع العراقي يعاني من أربع مشاكل أساسية، الأولى الطائفية، الثانية الإرهاب، الثالثة الفساد المالي والإداري، والمشكلة الرابعة نظام المحاصصة المثبت دستوريا".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
السوداني يؤكد مجددا ضرورة إنهاء مهام التحالف الدولي عبر "تعزيز القدرات الجوية" للعراق
11:23 GMT
وتطرّق الباحث العراقي، خلال مقابلته، للحديث عن الحرب في غزة، مشيراً إلى أن "ممارسات الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، أدّت إلى انحسار النفوذ الصهيوني في عدد من الدول، إلا أن إسرائيل لا تزال لديها حلفاء أقوياء وعلى رأسها الولايات المتحدة".
ولفت إلى أن "قضية الشعب الفلسطيني لم تعد قضية العرب وحدهم بل باتت قضية إنسانية تتعلق باضطهاد شعب وتهجيره من أرضه لإقامة كيان فوقها".
وأضاف: "الواقع الإسرائيلي ما بعد الحرب لن يكون كما كان عليه في السابق، لا سيما لناحية فشل الاستخبارات الإسرائيلية في كشف عملية "طوفان الأقصى"، وهذه الحرب أسقطت مسار التطبيع العربي الإسرائيلي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:56 GMTБронетранспортер израильских сил едет за бульдозером по главной дороге в Дженине во время продолжающегося рейда на оккупированный город на Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تسجيل مسرب يكشف خطة إسرائيلية لـ"تغيير الواقع" بالضفة الغربية 10:36 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала