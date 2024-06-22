https://sarabic.ae/20240622/باحث-عراقي-عودة-العلاقات-الروسية-العربية-ستساعد-في-استنهاض-الوضع-العربي-1090070491.html

باحث عراقي: عودة العلاقات "الروسية-العربية" ستساعد في استنهاض الوضع العربي

باحث عراقي: عودة العلاقات "الروسية-العربية" ستساعد في استنهاض الوضع العربي

سبوتنيك عربي

أكّد الباحث السياسي العراقي، عبد الحسين شعبان، أن "روسيا بدأت تستعيد جزءا من مواقع الاتحاد السوفيتي السابقة في المنطقة، على اعتبار أنها تبني أفضل العلاقات... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T12:58+0000

2024-06-22T12:58+0000

2024-06-22T12:58+0000

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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الاتحاد السوفيتي لطالما وقف إلى جانب الشعوب العربية في قضاياهم المحقة، وعودة هذه العلاقات اليوم ستسهم بشكل كبير في استنهاض الوضع العربي من جديد بما يخدم مصلحة الشعبين الروسي والعربي".وتابع شعبان أن "العراق مقسّم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأي تجاذبات أو توترات بين الطرفين قد ينعكس على الداخل، إضافة إلى أن الواقع العراقي يعاني من أربع مشاكل أساسية، الأولى الطائفية، الثانية الإرهاب، الثالثة الفساد المالي والإداري، والمشكلة الرابعة نظام المحاصصة المثبت دستوريا".وتطرّق الباحث العراقي، خلال مقابلته، للحديث عن الحرب في غزة، مشيراً إلى أن "ممارسات الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، أدّت إلى انحسار النفوذ الصهيوني في عدد من الدول، إلا أن إسرائيل لا تزال لديها حلفاء أقوياء وعلى رأسها الولايات المتحدة".ولفت إلى أن "قضية الشعب الفلسطيني لم تعد قضية العرب وحدهم بل باتت قضية إنسانية تتعلق باضطهاد شعب وتهجيره من أرضه لإقامة كيان فوقها".وأضاف: "الواقع الإسرائيلي ما بعد الحرب لن يكون كما كان عليه في السابق، لا سيما لناحية فشل الاستخبارات الإسرائيلية في كشف عملية "طوفان الأقصى"، وهذه الحرب أسقطت مسار التطبيع العربي الإسرائيلي".

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