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https://sarabic.ae/20240622/بيان-مشترك-قطري-إسباني-يدعو-إلى-وقف-فوري-ودائم-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1090074204.html
بيان مشترك قطري إسباني يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
بيان مشترك قطري إسباني يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
جددت قطر وإسبانيا، اليوم السبت، التزامهما بتحقيق سلام عادل ومنصف بما يضمن قيام دولة فلسطينية وتحقيق الأمن المتبادل مع إسرائيل. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T14:25+0000
2024-06-22T14:25+0000
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وصدر بيان مشترك بمناسبة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وإسبانيا الذي عقد بتاريخ 21 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة الإسبانية مدريد، مشيدا بقرار الحكومة الإسبانية الأخير الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وجهودها المستمرة لتشجيع الدول الأخرى على التقدم في هذا الاتجاه والمضي قدما في تنفيذ حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء القطرية- قنا.واتفقت دولة قطر ومملكة إسبانيا على أن "السلام لا يمكن تحقيقه الآن إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين بدعم دولي ومن خلال تنفيذ حل الدولتين"، مؤكدتين دعوتهما إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة وتحرير الرهائن.كما دعا الجانبان، جميع الأطراف إلى ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو/ أيار 2024 بشأن رفح.ورحبت قطر بجهود إسبانيا لإنهاء الحرب على غزة والشروع في عملية سلام دائمة وعادلة من أجل تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مقترح إسبانيا بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة الطرفين. وتأمل كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا أن يؤدي ذلك إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار حل الدولتين والعودة إلى عملية التفاوض، وأكدتا أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وشدد الجانبان على أهمية إعطاء الأولوية لجهود خفض التصعيد من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من التوترات في الجبهات الإقليمية الملتهبة الأخرى، كما تحدثا عن التحديات الأمنية الإقليمية ورؤى لحل النزاعات فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، مضيفين أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للمضي قدما.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240606/إسبانيا-تعلن-انضمامها-إلى-دعوى-جنوب-أفريقيا-أمام-العدل-الدولية-بشأن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1089566758.html
https://sarabic.ae/20240611/مصر-وقطر-تتسلمان-رد-حماس-بشأن-مقترح-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089765182.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

بيان مشترك قطري إسباني يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

14:25 GMT 22.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
جددت قطر وإسبانيا، اليوم السبت، التزامهما بتحقيق سلام عادل ومنصف بما يضمن قيام دولة فلسطينية وتحقيق الأمن المتبادل مع إسرائيل.
وصدر بيان مشترك بمناسبة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر وإسبانيا الذي عقد بتاريخ 21 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة الإسبانية مدريد، مشيدا بقرار الحكومة الإسبانية الأخير الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وجهودها المستمرة لتشجيع الدول الأخرى على التقدم في هذا الاتجاه والمضي قدما في تنفيذ حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء القطرية- قنا.
واتفقت دولة قطر ومملكة إسبانيا على أن "السلام لا يمكن تحقيقه الآن إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين بدعم دولي ومن خلال تنفيذ حل الدولتين"، مؤكدتين دعوتهما إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة وتحرير الرهائن.
محكمة العدل الدولية، لاهاي، 24 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
إسبانيا تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية بشأن "جرائم إسرائيل في غزة"
6 يونيو, 09:05 GMT
كما دعا الجانبان، جميع الأطراف إلى ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو/ أيار 2024 بشأن رفح.
ورحبت قطر بجهود إسبانيا لإنهاء الحرب على غزة والشروع في عملية سلام دائمة وعادلة من أجل تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مقترح إسبانيا بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة الطرفين. وتأمل كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا أن يؤدي ذلك إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار حل الدولتين والعودة إلى عملية التفاوض، وأكدتا أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الجانبان على أهمية إعطاء الأولوية لجهود خفض التصعيد من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من التوترات في الجبهات الإقليمية الملتهبة الأخرى، كما تحدثا عن التحديات الأمنية الإقليمية ورؤى لحل النزاعات فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، مضيفين أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للمضي قدما.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
مصر وقطر تتسلمان رد "حماس" بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة
11 يونيو, 19:34 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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