https://sarabic.ae/20240622/حاكم-بريانسك-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-فوق-أراضي-المقاطعة-1090082553.html
حاكم بريانسك: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي المقاطعة
حاكم بريانسك: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، مساء اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T21:30+0000
2024-06-22T21:30+0000
2024-06-22T23:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان له على "تلغرام"، " دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة معادية أخرى فوق بلدة تروبشيفسكي".هذا وفي وقت سابق أعلن الحاكم عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاورعدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تدمر-مسيرة-استطلاع-أوكرانية-فوق-بريانسك-1090075246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
حاكم بريانسك: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي المقاطعة
21:30 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 23:08 GMT 22.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، مساء اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان له على "تلغرام"، " دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة معادية أخرى فوق بلدة تروبشيفسكي".
وأكد الحاكم عدم وجود أي إصابات أو دمار على الأرض. مضيفا أن هيئات الطوارئ تنشط في المنطقة.
هذا وفي وقت سابق أعلن الحاكم عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة.
كان القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، أعلن اليوم، إسقاط 8 صواريخ و36 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المقاطعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاورعدة
، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.