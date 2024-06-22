https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تدمر-مسيرة-استطلاع-أوكرانية-فوق-بريانسك-1090075246.html
القوات الروسية تدمر مسيرة استطلاع أوكرانية فوق بريانسك
القوات الروسية تدمر مسيرة استطلاع أوكرانية فوق بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بتدمير طائرة استطلاع أوكرانية من دون طيار فوق منطقة بلدية ستارودوب في مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T15:12+0000
2024-06-22T15:12+0000
2024-06-22T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار".وأشار حاكم المقاطعة إلى أن وحدات الخدمات التنفيذية والطوارئ تعمل في مكان الحادث.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-محاور-عدة-1090066687.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مسيرة استطلاع أوكرانية فوق بريانسك
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بتدمير طائرة استطلاع أوكرانية من دون طيار فوق منطقة بلدية ستارودوب في مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات.
وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار".
وتابع: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية طائرة استطلاع من دون طيار فوق منطقة بلدية ستارودوب، ولم تقع إصابات أو أضرار".
وأشار حاكم المقاطعة إلى أن وحدات الخدمات التنفيذية والطوارئ تعمل في مكان الحادث.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة
، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.