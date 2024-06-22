https://sarabic.ae/20240622/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-سيناريو-محتمل-في-حال-نشوب-حرب-كبرى-ضد-روسيا-1090076596.html
ضابط أمريكي يكشف عن سيناريو محتمل في حال نشوب حرب كبرى ضد روسيا
ضابط أمريكي يكشف عن سيناريو محتمل في حال نشوب حرب كبرى ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا وبفضل الخبرة المكتسبة في العملية العسكرية، سوف تدمر المعدات العسكرية الأمريكية في حالة نشوب حرب كبرى... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T16:22+0000
2024-06-22T16:22+0000
2024-06-22T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065081474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556aa19b7431698d5fca1265db891fd1.jpg
وأفاد ديفيس على موقع "يوتيوب": "لقد أعطيناهم بحماقة كل أسلحتنا ليدرسوها، والآن يعرفون كيف يدمرونها دون النظر إليها".وأشار إلى أن موسكو قد درست بالفعل جميع نقاط الضعف في الآلة العسكرية لواشنطن، موضحا أن هذا حدث بسبب خطأ القيادة الأمريكية القصيرة النظر، التي نقلت المعدات العسكرية إلى الجيش الأوكراني.وأشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدائية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت ذاته، أشار الكرملين مرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-محاور-عدة-1090066687.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن سيناريو محتمل في حال نشوب حرب كبرى ضد روسيا
صرح الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا وبفضل الخبرة المكتسبة في العملية العسكرية، سوف تدمر المعدات العسكرية الأمريكية في حالة نشوب حرب كبرى بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد ديفيس على موقع "يوتيوب": "لقد أعطيناهم بحماقة كل أسلحتنا ليدرسوها، والآن يعرفون كيف يدمرونها دون النظر إليها".
وتابع: "إذا انخرطنا بحماقة في قتال مع روسيا، فسنكون في وضع غير مؤاتٍ على الفور لأنهم يعرفون كيفية هزيمة جميع أنظمتنا".
وأشار إلى أن موسكو قد درست بالفعل جميع نقاط الضعف في الآلة العسكرية لواشنطن، موضحا أن هذا حدث بسبب خطأ القيادة الأمريكية القصيرة النظر، التي نقلت المعدات العسكرية إلى الجيش الأوكراني.
وأشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدائية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت ذاته، أشار الكرملين مرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.
ووفقا للمحتدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الحلف يهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.