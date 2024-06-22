https://sarabic.ae/20240622/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-سيناريو-محتمل-في-حال-نشوب-حرب-كبرى-ضد-روسيا-1090076596.html

ضابط أمريكي يكشف عن سيناريو محتمل في حال نشوب حرب كبرى ضد روسيا

ضابط أمريكي يكشف عن سيناريو محتمل في حال نشوب حرب كبرى ضد روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، أن روسيا وبفضل الخبرة المكتسبة في العملية العسكرية، سوف تدمر المعدات العسكرية الأمريكية في حالة نشوب حرب كبرى... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T16:22+0000

2024-06-22T16:22+0000

2024-06-22T16:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وأفاد ديفيس على موقع "يوتيوب": "لقد أعطيناهم بحماقة كل أسلحتنا ليدرسوها، والآن يعرفون كيف يدمرونها دون النظر إليها".وأشار إلى أن موسكو قد درست بالفعل جميع نقاط الضعف في الآلة العسكرية لواشنطن، موضحا أن هذا حدث بسبب خطأ القيادة الأمريكية القصيرة النظر، التي نقلت المعدات العسكرية إلى الجيش الأوكراني.وأشارت موسكو مراراً إلى عدم وجود خطط عدائية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت ذاته، أشار الكرملين مرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-محاور-عدة-1090066687.html

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