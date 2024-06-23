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https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-كبير-في-مبيعات-مولدات-الكهرباء-بإسرائيل-تخوفا-من-حرب-ضد-حزب-الله-1090104644.html
ارتفاع كبير في مبيعات مولدات الكهرباء بإسرائيل تخوفا من حرب ضد "حزب الله"
ارتفاع كبير في مبيعات مولدات الكهرباء بإسرائيل تخوفا من حرب ضد "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل شهدت قفزة كبيرة في شراء المولدات الكهربائية تخوفا من دخول بلادهم في حرب ضد "حزب الله" اللبناني. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T14:51+0000
2024-06-23T14:51+0000
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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل شهدت قفزة رهيبة بنسبة 108% في عمليات شراء مولدات الكهرباء في بلدات الشمال، وتحديدا حيفا وكريات شموناه وتل أبيب.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تلك القفزة في عمليات الشراء جاءت بعد تصريح شاؤول غولدشتاين، المدير التنفيذي لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، الخميس الماضي، من أن بلاده ليست جاهزة للحرب أمام "حزب الله" اللبناني.ويوم الخميس الماضي، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غولدشتاين أن إسرائيل ليست على استعداد للحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، لكون بلاده في وضع عسكري ليس بجيد.وحذر المسؤول الإسرائيلي البارز من أن "حزب الله يمكنه بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل، وأنه بعد 72 ساعة دون كهرباء، سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل"، على حد قوله.يأتي هذا فيما طالب يولي أدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (مجلس النواب)، اليوم الأحد، بتجهيز الملاجئ والمخابئ في الشمال من بلاده، استعدادا لأي مواجهة محتملة مع "حزب الله" اللبناني.نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أدلشتاين، قوله: "في حال بدأت الحرب مع "حزب الله" فلن تكون سهلة أو نزهة"، داعيا إلى أخذ تهديدات الحزب اللبناني على محمل الجد، بحسب قوله، مطالبا بعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم بشكل آمن، بتأمينهم من الصواريخ أو من احتمالات التسلل من الجنوب اللبناني، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يعرف أين ومتى يهاجم الحزب اللبناني".وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني.وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مقابلة مع كوهين، بشأن استعدادات بلاده لمواجهة "حزب الله" اللبناني المحتملة، أوضح خلالها أن بلاده "تعتمد على مصادر عدة لإنتاج الكهرباء، ما بين الغاز والفحم والطاقة الشمسية والديزل".وأوضح كوهين أن "منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة من قبل "حزب الله" لأنها مواقع استراتيجية"، موضحًا أن وزارته تعمل مع الجيش الإسرائيلي بأكمله والشرطة لحمايتها.وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطعا مصورا بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، والذي يرصد مواقع حساسة داخل إسرائيل، ويُظهر الفيديو، البالغ مدته دقيقة و11 ثانية، صورا تبيّن مواقع إسرائيلية حيوية، ويتضمّن المقطع مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية، حصل عليها "حزب الله".وبحسب مراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو، تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصاف للنفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.كما تضمّن الفيديو، مقطعا من كلمة سابقة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، والتي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".وخُتم الفيديو بتصريح لنصر الله، يحذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
https://sarabic.ae/20240623/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-منشآتنا-مهددة-حال-اندلاع-حرب-واسعة-مع-حزب-الله-1090094757.html
https://sarabic.ae/20240623/نتنياهو-يفقد-أعصابه-خلال-اجتماع-لحكومته-ويصرخ-في-وجه-أحد-الوزراء-1090100628.html
https://sarabic.ae/20240623/بعد-التصعيد-مع-حزب-الله-تقرير-كندا-تقترح-على-الإسرائيليين-الهجرة-إليها-1090098388.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة
أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة

ارتفاع كبير في مبيعات مولدات الكهرباء بإسرائيل تخوفا من حرب ضد "حزب الله"

14:51 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل شهدت قفزة كبيرة في شراء المولدات الكهربائية تخوفا من دخول بلادهم في حرب ضد "حزب الله" اللبناني.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل شهدت قفزة رهيبة بنسبة 108% في عمليات شراء مولدات الكهرباء في بلدات الشمال، وتحديدا حيفا وكريات شموناه وتل أبيب.
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وزير الطاقة الإسرائيلي: منشآتنا مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع "حزب الله"
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وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تلك القفزة في عمليات الشراء جاءت بعد تصريح شاؤول غولدشتاين، المدير التنفيذي لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، الخميس الماضي، من أن بلاده ليست جاهزة للحرب أمام "حزب الله" اللبناني.
ويوم الخميس الماضي، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غولدشتاين أن إسرائيل ليست على استعداد للحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، لكون بلاده في وضع عسكري ليس بجيد.
وحذر المسؤول الإسرائيلي البارز من أن "حزب الله يمكنه بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل، وأنه بعد 72 ساعة دون كهرباء، سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل"، على حد قوله.
يأتي هذا فيما طالب يولي أدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (مجلس النواب)، اليوم الأحد، بتجهيز الملاجئ والمخابئ في الشمال من بلاده، استعدادا لأي مواجهة محتملة مع "حزب الله" اللبناني.
نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أدلشتاين، قوله: "في حال بدأت الحرب مع "حزب الله" فلن تكون سهلة أو نزهة"، داعيا إلى أخذ تهديدات الحزب اللبناني على محمل الجد، بحسب قوله، مطالبا بعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم بشكل آمن، بتأمينهم من الصواريخ أو من احتمالات التسلل من الجنوب اللبناني، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يعرف أين ومتى يهاجم الحزب اللبناني".
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وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع "حزب الله" اللبناني.
وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مقابلة مع كوهين، بشأن استعدادات بلاده لمواجهة "حزب الله" اللبناني المحتملة، أوضح خلالها أن بلاده "تعتمد على مصادر عدة لإنتاج الكهرباء، ما بين الغاز والفحم والطاقة الشمسية والديزل".
وأوضح كوهين أن "منشآت الطاقة الإسرائيلية مهددة من قبل "حزب الله" لأنها مواقع استراتيجية"، موضحًا أن وزارته تعمل مع الجيش الإسرائيلي بأكمله والشرطة لحمايتها.
وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطعا مصورا بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، والذي يرصد مواقع حساسة داخل إسرائيل، ويُظهر الفيديو، البالغ مدته دقيقة و11 ثانية، صورا تبيّن مواقع إسرائيلية حيوية، ويتضمّن المقطع مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية، حصل عليها "حزب الله".
وبحسب مراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو، تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصاف للنفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.
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كما تضمّن الفيديو، مقطعا من كلمة سابقة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، والتي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".
وخُتم الفيديو بتصريح لنصر الله، يحذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
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