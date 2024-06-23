https://sarabic.ae/20240623/صحيفة-إسرائيلية-الجيش-أنهى-معظم-العمليات-البرية-في-رفح-التي-حددتها-القيادة-السياسية-1090108142.html

صحيفة إسرائيلية: الجيش أنهى معظم العمليات البرية في رفح التي حددتها القيادة السياسية

صحيفة إسرائيلية: الجيش أنهى معظم العمليات البرية في رفح التي حددتها القيادة السياسية

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي يسيطر عمليا على محور فيلادلفيا. 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T16:04+0000

2024-06-23T16:04+0000

2024-06-23T16:04+0000

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وأكدت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش أنهى معظم العمليات البرية في رفح والتي حددتها القيادة السياسية"، مشيرة إلى أن "القيادة حددت هدف ضرب 60% من قوة حماس برفح وإتمام المهمة في الأشهر التالية".يشار إلى أن محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي بين مصر وقطاع غزة يمتد داخل القطاع بعرض مئات الأمتار وطول 14.5 كيلومترا من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240530/مصر-تنفي-وجود-أي-اتفاق-مع-إسرائيل-حول-إعادة-فتح-معبر-رفح-1089368588.html

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