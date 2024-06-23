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5 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة
5 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T03:15+0000
2024-06-23T03:15+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ووبحسب وكالة "وفا"، قتل ثلاثة فلسطينين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح.وارتفع أعداد قتلى القصف الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة أمس، بحسب مصادر صحية، إلى 43 قتيلا إضافة إلى عشرات الإصابات.كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، في بيان بوقت سابق أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع إلى 37551 قتيلاً و85911 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتتواصل لليوم الـ 260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240622/مقتل-طفلين-وامرأة-بقصف-إسرائيلي-ستهدف-منزلا-شرق-مدينة-غزة-1090082285.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى

5 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة

03:15 GMT 23.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.
ووبحسب وكالة "وفا"، قتل ثلاثة فلسطينين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.
وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".
إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح.
وارتفع أعداد قتلى القصف الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة أمس، بحسب مصادر صحية، إلى 43 قتيلا إضافة إلى عشرات الإصابات.
كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، في بيان بوقت سابق أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع إلى 37551 قتيلاً و85911 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتتواصل لليوم الـ 260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
أطفال يلعبون في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
مقتل طفلين وامرأة بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة غزة
أمس, 21:30 GMT
وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "أنصار الله" وفصيل عراقي يعلنان مهاجمة 5 سفن في ميناء إسرائيلي 00:00 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودها21 يونيو, 05:19 GMT
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