https://sarabic.ae/20240623/5-قتلى-وعشرات-المصابين-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-وسط-وغرب-مدينة-غزة-1090083883.html

5 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة

5 قتلى وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T03:15+0000

2024-06-23T03:15+0000

2024-06-23T03:15+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

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ووبحسب وكالة "وفا"، قتل ثلاثة فلسطينين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح.وارتفع أعداد قتلى القصف الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة أمس، بحسب مصادر صحية، إلى 43 قتيلا إضافة إلى عشرات الإصابات.كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت، في بيان بوقت سابق أمس السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع إلى 37551 قتيلاً و85911 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتتواصل لليوم الـ 260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240622/مقتل-طفلين-وامرأة-بقصف-إسرائيلي-ستهدف-منزلا-شرق-مدينة-غزة-1090082285.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى