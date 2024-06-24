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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات لبنانية
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا عنيفا استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T23:05+0000
2024-06-24T23:05+0000
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وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة حولا .وأمس الأحد،وأفادت قناة "المنار" اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي قصف بالقنابل الفسفورية بلدتي كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا ومنطقة هورا بين كفركلا ودير ميماس بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة.هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".
https://sarabic.ae/20240623/قصف-إسرائيلي-فسفوري-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-فيديو-1090113863.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, قصف مدفعي, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, قصف مدفعي, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات لبنانية

23:05 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثاردمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثاردمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا عنيفا استهدف عدة بلدات جنوب لبنان.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة حولا .
وأمس الأحد،وأفادت قناة "المنار" اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي قصف بالقنابل الفسفورية بلدتي كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا ومنطقة هورا بين كفركلا ودير ميماس بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة.
آثاردمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
قصف إسرائيلي فسفوري يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان.. فيديو
أمس, 21:30 GMT
هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".
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