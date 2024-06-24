https://sarabic.ae/20240624/قصف-مدفعي-إسرائيلي-يستهدف-عدة-بلدات-لبنانية-1090149720.html
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات لبنانية
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا عنيفا استهدف عدة بلدات جنوب لبنان. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T23:05+0000
2024-06-24T23:05+0000
2024-06-24T23:05+0000
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
قصف مدفعي
قصف إسرائيلي
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090038674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb534b0b0b27da52c309e60fd1311db6.jpg
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة حولا .وأمس الأحد،وأفادت قناة "المنار" اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي قصف بالقنابل الفسفورية بلدتي كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا ومنطقة هورا بين كفركلا ودير ميماس بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة.هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".
https://sarabic.ae/20240623/قصف-إسرائيلي-فسفوري-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-فيديو-1090113863.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/15/1090038674_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_dc96b974cd666fe181506ea22410861f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, قصف مدفعي, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, قصف مدفعي, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات لبنانية
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل شنت قصفا مدفعيا عنيفا استهدف عدة بلدات جنوب لبنان.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة
ميس الجبل وأطراف بلدة حولا .
وأمس الأحد،وأفادت قناة "المنار" اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي قصف بالقنابل الفسفورية بلدتي كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف بلدة كفركلا
ومنطقة هورا بين كفركلا ودير ميماس بالقذائف المدفعية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة.
هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".