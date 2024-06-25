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https://sarabic.ae/20240625/السودان-ما-أهمية-جبل-موية-بعد-سقوطه-في-قبضة-قوات-الدعم-السريع-1090164750.html
السودان... ما أهمية جبل موية بعد سقوطه في قبضة قوات الدعم السريع؟
السودان... ما أهمية جبل موية بعد سقوطه في قبضة قوات الدعم السريع؟
سبوتنيك عربي
حققت قوات الدعم السريع إنجازا عسكريا جديدا بسيطرتها على منطقة "جبل موية" الرابطة بين 3 ولايات حيوية وسط وغربي السودان، بعد معارك عسكرية عنيفة مع الجيش... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T12:33+0000
2024-06-25T12:33+0000
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وأكدت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، سيطرتها على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة سنار بعدة مدن في ولاية النيل الأبيض، والتي تُعد منطقة ذات أهمية استراتيجية لإقليم كردفان.خطوة استراتيجيةووفقا للمتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أسفرت المعارك التي استمرت ساعات عن السيطرة على 57 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري.أضاف أنه قتل أكثر من 300 من أفراد الجيش والحركات المسلحة والمجموعات المتحالفة معه.كما أكد أن هذه السيطرة تمكّن قوات الدعم السريع من تعزيز وجودها في المنطقة، وتعتبر خطوة استراتيجية في الصراع المستمر بين الطرفين في السودان.أهمية جبل مويةتقع منطقة جبل موية في سلسلة جبلية تمتد في حدود ولاية سنار، التي تشكل نقطة تلاقي لثلاث طرق صوب النيل الأبيض غربا والنيل الأزرق جنوبا وولاية الجزيرة شمالا. وتحيط المنطقة بخزان سنار، الذي تتفرع منه المجاري المائية الرئيسية التي تسهم في التحكم في ري مشروع الجزيرة، أحد أكبر المشاريع الزراعية في السودان.يقول مراقبون إن السيطرة عليها تضيق الخناق على عدد من المدن وعلى الفرق العسكرية الرئيسية في سنار وولاية النيل الأزرق المتاخمة، كما تعني التحكم في المثلث الذي يضم مدن الدويم وكوستي والمناقل.ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.كذلك، سجل السودان قرابة 10 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.
https://sarabic.ae/20240621/المبعوث-الأمريكي-إلى-السودان-الجنرالات-الذين-بدأوا-الحرب-يمكنهم-إسكات-الأسلحة-1090031584.html
https://sarabic.ae/20240618/الأمم-المتحدة-السودان-يتدمر-بسبب-حرب-تدور-بين-طرفين-أحملهما-مسؤولية-ارتكاب-الجرائم-1089950568.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

السودان... ما أهمية جبل موية بعد سقوطه في قبضة قوات الدعم السريع؟

12:33 GMT 25.06.2024
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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حققت قوات الدعم السريع إنجازا عسكريا جديدا بسيطرتها على منطقة "جبل موية" الرابطة بين 3 ولايات حيوية وسط وغربي السودان، بعد معارك عسكرية عنيفة مع الجيش السوداني.
وأكدت قوات الدعم السريع، أمس الاثنين، سيطرتها على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة سنار بعدة مدن في ولاية النيل الأبيض، والتي تُعد منطقة ذات أهمية استراتيجية لإقليم كردفان.

خطوة استراتيجية

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، أسفرت المعارك التي استمرت ساعات عن السيطرة على 57 مركبة قتالية بكامل عتادها العسكري.
أضاف أنه قتل أكثر من 300 من أفراد الجيش والحركات المسلحة والمجموعات المتحالفة معه.
كما أكد أن هذه السيطرة تمكّن قوات الدعم السريع من تعزيز وجودها في المنطقة، وتعتبر خطوة استراتيجية في الصراع المستمر بين الطرفين في السودان.
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
المبعوث الأمريكي إلى السودان: الجنرالات الذين بدأوا الحرب يمكنهم إسكات الأسلحة
21 يونيو, 09:39 GMT

أهمية جبل موية

تقع منطقة جبل موية في سلسلة جبلية تمتد في حدود ولاية سنار، التي تشكل نقطة تلاقي لثلاث طرق صوب النيل الأبيض غربا والنيل الأزرق جنوبا وولاية الجزيرة شمالا.
وتحيط المنطقة بخزان سنار، الذي تتفرع منه المجاري المائية الرئيسية التي تسهم في التحكم في ري مشروع الجزيرة، أحد أكبر المشاريع الزراعية في السودان.
يقول مراقبون إن السيطرة عليها تضيق الخناق على عدد من المدن وعلى الفرق العسكرية الرئيسية في سنار وولاية النيل الأزرق المتاخمة، كما تعني التحكم في المثلث الذي يضم مدن الدويم وكوستي والمناقل.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
الأمم المتحدة: السودان يتدمر بسبب حرب تدور بين طرفين
18 يونيو, 09:07 GMT
أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.
كذلك، سجل السودان قرابة 10 ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.
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