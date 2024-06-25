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https://sarabic.ae/20240625/خامنئي-يعتبر-المشاركة-الشعبية-الواسعة-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-نصرا-لإيران-على-أعدائها-1090154595.html
خامنئي يعتبر المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة "نصرا لإيران على أعدائها"
خامنئي يعتبر المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة "نصرا لإيران على أعدائها"
سبوتنيك عربي
دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T08:06+0000
2024-06-25T08:06+0000
إيران
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الانتخابات الرئاسية في إيران
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وقال خامنئي، في كلمة له خلال مناسبة دينية، إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة تمتلك أهمية كبيرة"، معتبرًا أن المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات ستعد نصرا لإيران على أعدائها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "المرشح الأصلح لتولي الرئاسة هو من يلتزم بأسس الثورة"، مؤكدًا أن إيران استطاعت أن تتقدم دون الاعتماد على الخارج ومع وجود الأعداء.ويتنافس 6 مرشحين على منصب الرئيس الإيراني، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.وتستمر فترة الحملة الانتخابية حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد، يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.وفي 19 مايو/ أيار الماضي، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في الغابات الجبلية الشمالية الغربية من البلاد، ما أسفر عن مقتله ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، و6 آخرين.وبموجب الدستور، يتولى النائب الأول للرئيس الإيراني، رئاسة البلاد بالوكالة، بناء على توجيهات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لحين انتخاب رئيس جديد.
https://sarabic.ae/20240610/إيران-تستبعد-التصويت-الإلكتروني-من-الانتخابات-الرئاسية-1089691446.html
https://sarabic.ae/20240604/قبيل-الانتخابات-كيف-يعمل-النظام-السياسي-في-إيران-ومن-يمارس-السلطة-1089499487.html
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إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الانتخابات الرئاسية في إيران, أخبار العالم الآن, العالم

خامنئي يعتبر المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة "نصرا لإيران على أعدائها"

08:06 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمرشد الإيراني، علي خامنئ
المرشد الإيراني، علي خامنئ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري.
وقال خامنئي، في كلمة له خلال مناسبة دينية، إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة تمتلك أهمية كبيرة"، معتبرًا أن المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات ستعد نصرا لإيران على أعدائها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "المرشح الأصلح لتولي الرئاسة هو من يلتزم بأسس الثورة"، مؤكدًا أن إيران استطاعت أن تتقدم دون الاعتماد على الخارج ومع وجود الأعداء.
مسؤولو الانتخابات الإيرانيون يعملون في مكتب تسجيل المرشحين في طهران قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد، 30 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
إيران تستبعد التصويت الإلكتروني من الانتخابات الرئاسية
10 يونيو, 07:25 GMT
ويتنافس 6 مرشحين على منصب الرئيس الإيراني، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.
وتستمر فترة الحملة الانتخابية حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد، يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.
وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
قبيل الانتخابات... كيف يعمل النظام السياسي في إيران ومن يمارس السلطة؟
4 يونيو, 10:05 GMT
وفي 19 مايو/ أيار الماضي، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في الغابات الجبلية الشمالية الغربية من البلاد، ما أسفر عن مقتله ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، و6 آخرين.
وبموجب الدستور، يتولى النائب الأول للرئيس الإيراني، رئاسة البلاد بالوكالة، بناء على توجيهات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لحين انتخاب رئيس جديد.
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