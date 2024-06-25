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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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https://sarabic.ae/20240625/كيف-تختبر-تأثيرات-النسبية-لأينشتاين-في-الحياة-الواقعية؟-1090173523.html
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
سبوتنيك عربي
يتطور الكروموسوم Y في الرئيسيات - بما في ذلك البشر - بسرعة أكبر بكثير من الكروموسوم X، حسبما تشير الأبحاث الجديدة التي أجريت على ستة أنواع من الرئيسيات. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
سبوتنيك عربي
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
لماذا يتقلص القطن وينكمش؟ إن علم إتلاف قميصك المفضل أكثر تعقيدًا مما قد تتصور. ما الطرق التي يمكنك من خلالها رؤية النظرية النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟نص الحلقة:- يتطور كروموسوم Y الذكري لدى البشر بشكل أسرع من X وقد اكتشف العلماء الآن نفس الاتجاه في ستة أنواع من الرئيسيات.على سبيل المثال، يتشارك البشر والشمبانزي ما يزيد عن 98% من الحمض النووي الخاص بهم عبر الجينوم بأكمله، ولكن فقط 14% إلى 27% من تسلسل الحمض النووي الموجود على كروموسوم Y البشري تتم مشاركته مع أقرب أقربائنا الأحياء.لماذا يتقلص القطن وينكمش؟ لقد حدث ذلك لأفضلنا: قمنا بإلقاء قميص قطني جديد في المجفف دون تفكير، وها هو الآن لدينا قميص مناسب لطفل صغير!!يُصنع النسيج القطني عن طريق نسج ألياف نبات القطن، والتي تتكون في معظمها من السليلوز، وهو بوليمر حيوي طبيعي. القطن... عرضة للانكماش لأن أليافه تنتفخ عندما تصبح مبللة ثم تنكمش عندما تجف.بدأ ألبرت أينشتاين في صياغة النظرية النسبية عام 1905 لشرح سلوك الأجسام في المكان والزمان. ويمكن استخدام العمل الرائد للتنبؤ بأشياء مثل وجود الثقوب السوداء، وانحناء الضوء بسبب الجاذبية وسلوك الكواكب في مداراتهم.لقد كان بعض البشر دائمًا يتفوقون على أقرانهم، ولكن لا يوجد شيء أسطوري حول هؤلاء العمالقة من البشر في الحياة الواقعية.ولقد تبادل البشر قصصًا عن العماليق منذ آلاف السنين، بدءًا من السايكلوب عملاق الأساطير اليونانية وحتى جالوت الكتابي. ولكن هل هذه مجرد حكايات ممتدة، أم أن البشر العمالقة مشوا على هذه الأرض حقًا؟التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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مرايا العلوم, اليونان, аудио
مرايا العلوم, اليونان, аудио

كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟

15:50 GMT 25.06.2024
راديو
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
تابعنا عبر
يتطور الكروموسوم Y في الرئيسيات - بما في ذلك البشر - بسرعة أكبر بكثير من الكروموسوم X، حسبما تشير الأبحاث الجديدة التي أجريت على ستة أنواع من الرئيسيات.
لماذا يتقلص القطن وينكمش؟ إن علم إتلاف قميصك المفضل أكثر تعقيدًا مما قد تتصور. ما الطرق التي يمكنك من خلالها رؤية النظرية النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
نص الحلقة:
- يتطور كروموسوم Y الذكري لدى البشر بشكل أسرع من X وقد اكتشف العلماء الآن نفس الاتجاه في ستة أنواع من الرئيسيات.
على سبيل المثال، يتشارك البشر والشمبانزي ما يزيد عن 98% من الحمض النووي الخاص بهم عبر الجينوم بأكمله، ولكن فقط 14% إلى 27% من تسلسل الحمض النووي الموجود على كروموسوم Y البشري تتم مشاركته مع أقرب أقربائنا الأحياء.
فاجأت هذه النتيجة العلماء، نظرًا لأن البشر والشمبانزي اختلفوا قبل 7 ملايين سنة فقط، وهو ما يمثل نقطة ضعف من الناحية التطورية.
لماذا يتقلص القطن وينكمش؟ لقد حدث ذلك لأفضلنا: قمنا بإلقاء قميص قطني جديد في المجفف دون تفكير، وها هو الآن لدينا قميص مناسب لطفل صغير!!
القطن عرضة لهذا النوع من الأخطاء الفادحة في الغسيل عكس الألياف الاصطناعية، مثل البوليستر. وجزء كبير من المشكلة يعود إلى الألياف الفردية للملابس القطنية.
يُصنع النسيج القطني عن طريق نسج ألياف نبات القطن، والتي تتكون في معظمها من السليلوز، وهو بوليمر حيوي طبيعي. القطن... عرضة للانكماش لأن أليافه تنتفخ عندما تصبح مبللة ثم تنكمش عندما تجف.

النسبية هي واحدة من النظريات العلمية الأكثر شهرة في القرن العشرين، ولكن ما مدى نجاحها في تفسير الأشياء التي نراها في حياتنا اليومية؟

بدأ ألبرت أينشتاين في صياغة النظرية النسبية عام 1905 لشرح سلوك الأجسام في المكان والزمان. ويمكن استخدام العمل الرائد للتنبؤ بأشياء مثل وجود الثقوب السوداء، وانحناء الضوء بسبب الجاذبية وسلوك الكواكب في مداراتهم.
النظرية بسيطة بشكل خادع. ونظرية أينشتاين الأكثر شهرة لها آثار عميقة. لكنك لا تحتاج بالضرورة إلى سفينة فضاء تقترب من سرعة الضوء لرؤية التأثيرات النسبية. هناك العديد من الأمثلة التي يمكننا رؤيتها في حياتنا اليومية والتقنيات التي نستخدمها اليوم بسببها..
لقد كان بعض البشر دائمًا يتفوقون على أقرانهم، ولكن لا يوجد شيء أسطوري حول هؤلاء العمالقة من البشر في الحياة الواقعية.
ولقد تبادل البشر قصصًا عن العماليق منذ آلاف السنين، بدءًا من السايكلوب عملاق الأساطير اليونانية وحتى جالوت الكتابي. ولكن هل هذه مجرد حكايات ممتدة، أم أن البشر العمالقة مشوا على هذه الأرض حقًا؟
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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