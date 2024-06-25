https://sarabic.ae/20240625/كيف-تختبر-تأثيرات-النسبية-لأينشتاين-في-الحياة-الواقعية؟-1090173523.html

كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟

كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟

سبوتنيك عربي

يتطور الكروموسوم Y في الرئيسيات - بما في ذلك البشر - بسرعة أكبر بكثير من الكروموسوم X، حسبما تشير الأبحاث الجديدة التي أجريت على ستة أنواع من الرئيسيات. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T15:50+0000

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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟ سبوتنيك عربي كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟

لماذا يتقلص القطن وينكمش؟ إن علم إتلاف قميصك المفضل أكثر تعقيدًا مما قد تتصور. ما الطرق التي يمكنك من خلالها رؤية النظرية النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟نص الحلقة:- يتطور كروموسوم Y الذكري لدى البشر بشكل أسرع من X وقد اكتشف العلماء الآن نفس الاتجاه في ستة أنواع من الرئيسيات.على سبيل المثال، يتشارك البشر والشمبانزي ما يزيد عن 98% من الحمض النووي الخاص بهم عبر الجينوم بأكمله، ولكن فقط 14% إلى 27% من تسلسل الحمض النووي الموجود على كروموسوم Y البشري تتم مشاركته مع أقرب أقربائنا الأحياء.لماذا يتقلص القطن وينكمش؟ لقد حدث ذلك لأفضلنا: قمنا بإلقاء قميص قطني جديد في المجفف دون تفكير، وها هو الآن لدينا قميص مناسب لطفل صغير!!يُصنع النسيج القطني عن طريق نسج ألياف نبات القطن، والتي تتكون في معظمها من السليلوز، وهو بوليمر حيوي طبيعي. القطن... عرضة للانكماش لأن أليافه تنتفخ عندما تصبح مبللة ثم تنكمش عندما تجف.بدأ ألبرت أينشتاين في صياغة النظرية النسبية عام 1905 لشرح سلوك الأجسام في المكان والزمان. ويمكن استخدام العمل الرائد للتنبؤ بأشياء مثل وجود الثقوب السوداء، وانحناء الضوء بسبب الجاذبية وسلوك الكواكب في مداراتهم.لقد كان بعض البشر دائمًا يتفوقون على أقرانهم، ولكن لا يوجد شيء أسطوري حول هؤلاء العمالقة من البشر في الحياة الواقعية.ولقد تبادل البشر قصصًا عن العماليق منذ آلاف السنين، بدءًا من السايكلوب عملاق الأساطير اليونانية وحتى جالوت الكتابي. ولكن هل هذه مجرد حكايات ممتدة، أم أن البشر العمالقة مشوا على هذه الأرض حقًا؟التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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