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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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https://sarabic.ae/20240626/الدفاع-السورية-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-عسكري-في-هجوم-إسرائيلي-على-المنطقة-الجنوبية-1090210779.html
الدفاع السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة عسكري في هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
الدفاع السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة عسكري في هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح في اعتداء إسرائيلي على عدد من النقاط بالمنطقة الجنوبية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T22:36+0000
2024-06-26T22:36+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "حوالي الساعة 23:40 يوم 26/6 شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية إن طائرات إسرائيلية مسيرة استهدفت موقعين عسكريين جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية.وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، في 3 حزيران/يونيو الجاري، عن مقتل عدد من الأشخاص في اعتداء جوي إسرائيلي على مواقع في حلب.وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا قد أعلنت، في آذار/مارس الماضي، أن إسرائيل قامت بضرب مواقع في سوريا يُزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتتعرض العاصمة دمشق ومناطق أخرى في سوريا لضربات جوية بشكل شبه مستمر، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي وقوفها وراء تلك الهجمات المتكررة.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم ذلك لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي إدانة تذكر بهذا الصدد، وذلك بسبب الدول الغربية في المجلس وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عطلت دوماً أي مشروع إدانة لإسرائيل، ما يقدم لتل أبيب الغطاء الكامل والإفلات من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240626/-مراسل-سبوتنيك-في-السويداء-عدوان-إسرائيلي-استهدف-موقع-تل-الصحن-بريف-المحافظة-الشرقي-1090210217.html
https://sarabic.ae/20240626/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1090209358.html
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أخبار سوريا اليوم, دمشق, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, دمشق, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الدفاع السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة عسكري في هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

22:36 GMT 26.06.2024
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح في اعتداء إسرائيلي على عدد من النقاط بالمنطقة الجنوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "حوالي الساعة 23:40 يوم 26/6 شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
مراسل "سبوتنيك" في السويداء: عدوان إسرائيلي استهدف موقع "تل الصحن" بريف المحافظة الشرقي
21:29 GMT
وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية إن طائرات إسرائيلية مسيرة استهدفت موقعين عسكريين جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط ووقوع بعض الخسائر المادية.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، في 3 حزيران/يونيو الجاري، عن مقتل عدد من الأشخاص في اعتداء جوي إسرائيلي على مواقع في حلب.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا قد أعلنت، في آذار/مارس الماضي، أن إسرائيل قامت بضرب مواقع في سوريا يُزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
20:52 GMT
وتتعرض العاصمة دمشق ومناطق أخرى في سوريا لضربات جوية بشكل شبه مستمر، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي وقوفها وراء تلك الهجمات المتكررة.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم ذلك لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي إدانة تذكر بهذا الصدد، وذلك بسبب الدول الغربية في المجلس وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عطلت دوماً أي مشروع إدانة لإسرائيل، ما يقدم لتل أبيب الغطاء الكامل والإفلات من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين21:18 GMT
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