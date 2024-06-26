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https://sarabic.ae/20240626/موسكو-تحذر-سيئول-من-مغبة-تزويد-كييف-بأسلحة-فتاكة-1090192211.html
موسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة
موسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحذر سيئول من اتخاذ خطوات متسرعة، بما في ذلك احتمال تزويد كييف بأسلحة... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T11:50+0000
2024-06-26T11:50+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية لها: "نود تحذير كوريا الجنوبية من اتخاذ خطوات متسرعة يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على العلاقات الروسية الكورية الجنوبية".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-الاتفاقية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-ليست-موجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1090151677.html
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روسيا
روسيا

موسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة

11:50 GMT 26.06.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحذر سيئول من اتخاذ خطوات متسرعة، بما في ذلك احتمال تزويد كييف بأسلحة فتاكة، ما قد يؤدي إلى "عواقب لا رجعة فيها" على العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية.
وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية لها: "نود تحذير كوريا الجنوبية من اتخاذ خطوات متسرعة يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على العلاقات الروسية الكورية الجنوبية".

ووفقًا لزاخاروفا، فإن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم نقل الأسلحة والمعدات الكورية الجنوبية إلى الجانب الأوكراني.

وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
الخارجية الروسية: الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست موجهة ضد جارتها الجنوبية
أمس, 04:29 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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