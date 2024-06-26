https://sarabic.ae/20240626/موسكو-تكشف-الأضرار-التي-ألحقتها-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالمدارس-والمستشفيات-الروسية-1090202555.html
موسكو تكشف الأضرار التي ألحقتها القوات المسلحة الأوكرانية بالمدارس والمستشفيات الروسية
موسكو تكشف الأضرار التي ألحقتها القوات المسلحة الأوكرانية بالمدارس والمستشفيات الروسية
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أكثر من ألف مؤسسة طبية وتعليمية في روسيا دمرت أو تعطلت على يد القوات المسلحة الأوكرانية في عام... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T15:59+0000
2024-06-26T15:59+0000
2024-06-26T15:59+0000
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة: "في عام 2023 وحده، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية أو عطلت أكثر من ألف مؤسسة طبية وتعليمية في روسيا".وأضاف أن كييف مسؤولة أيضًا عن مقتل 129 وإصابة 503 أطفال في دونباس خلال الفترة 2014-2022.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240626/روسيا-أوكرانيا-لا-تبالي-بمواطنيها--1090192970.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
موسكو تكشف الأضرار التي ألحقتها القوات المسلحة الأوكرانية بالمدارس والمستشفيات الروسية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أكثر من ألف مؤسسة طبية وتعليمية في روسيا دمرت أو تعطلت على يد القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة: "في عام 2023 وحده، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية أو عطلت أكثر من ألف مؤسسة طبية وتعليمية في روسيا".
وأوضح أن القوات الأوكرانية مسؤولة عن مقتل 192 طفلاً وإصابة 554 طفلاً على الأراضي الروسية من فبراير/ شباط 2022، إلى أبريل/ نيسان 2024.
وأضاف أن كييف مسؤولة أيضًا عن مقتل 129 وإصابة 503 أطفال في دونباس خلال الفترة 2014-2022.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.