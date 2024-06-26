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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240626/روسيا-أوكرانيا-لا-تبالي-بمواطنيها--1090192970.html
روسيا: أوكرانيا لا تبالي بمواطنيها
روسيا: أوكرانيا لا تبالي بمواطنيها
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الموقف السلبي لرئيس مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف،... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T12:25+0000
2024-06-26T12:25+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
ماريا زاخاروفا
سياسة
سياسة خارجية
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وفي وقت سابق، اعترف بودانوف، في مقابلة مع صحيفة غربية، بأن الوضع على الجبهة بالنسبة للقوات الأوكرانية صعب. وأكد في الوقت نفسه أنه يعارض مفاوضات السلام مع روسيا.وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إلى أن بودانوف، يدعو أيضًا إلى تصعيد الصراع وارتكاب أعمال الإرهاب الدولي.وأضافت زاخاروفا: "كل هذا يؤكد مرة أخرى أن نظام زيلينسكي وأسياده الغربيين غير مبالين على الإطلاق بمصير أوكرانيا وسكانها، فهم غير مهتمين بمعاناة مواطنيهم، الذين سيتحملون كل أعباء مثل هذا التصعيد".وفي وقت سابق، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز حركة عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. ووصف فلاديمير زيلينسكي، اقتراح موسكو بأنه إنذار نهائي، واعتبر مستشاره، ميخائيل بودولياك، أن المبادرات الروسية الجديدة لا تحتوي على "اقتراح سلام حقيقي".كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشماليةموسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-مخاطر-وقوع-صدام-مسلح-مباشر-بين-القوى-النووية-مرتفعة-في-الوقت-الراهن-1090174891.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, ماريا زاخاروفا, سياسة, سياسة خارجية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, ماريا زاخاروفا, سياسة, سياسة خارجية

روسيا: أوكرانيا لا تبالي بمواطنيها

12:25 GMT 26.06.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الموقف السلبي لرئيس مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تجاه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع يظهر عدم مبالاة نظام كييف تجاه سكانه.
وفي وقت سابق، اعترف بودانوف، في مقابلة مع صحيفة غربية، بأن الوضع على الجبهة بالنسبة للقوات الأوكرانية صعب. وأكد في الوقت نفسه أنه يعارض مفاوضات السلام مع روسيا.
وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إلى أن بودانوف، يدعو أيضًا إلى تصعيد الصراع وارتكاب أعمال الإرهاب الدولي.
وأضافت زاخاروفا: "كل هذا يؤكد مرة أخرى أن نظام زيلينسكي وأسياده الغربيين غير مبالين على الإطلاق بمصير أوكرانيا وسكانها، فهم غير مهتمين بمعاناة مواطنيهم، الذين سيتحملون كل أعباء مثل هذا التصعيد".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن
أمس, 16:23 GMT
وفي وقت سابق، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز حركة عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. ووصف فلاديمير زيلينسكي، اقتراح موسكو بأنه إنذار نهائي، واعتبر مستشاره، ميخائيل بودولياك، أن المبادرات الروسية الجديدة لا تحتوي على "اقتراح سلام حقيقي".
كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشمالية
موسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة
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