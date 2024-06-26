https://sarabic.ae/20240626/روسيا-أوكرانيا-لا-تبالي-بمواطنيها--1090192970.html

روسيا: أوكرانيا لا تبالي بمواطنيها

روسيا: أوكرانيا لا تبالي بمواطنيها

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الموقف السلبي لرئيس مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف،... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T12:25+0000

2024-06-26T12:25+0000

2024-06-26T12:25+0000

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ماريا زاخاروفا

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سياسة خارجية

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وفي وقت سابق، اعترف بودانوف، في مقابلة مع صحيفة غربية، بأن الوضع على الجبهة بالنسبة للقوات الأوكرانية صعب. وأكد في الوقت نفسه أنه يعارض مفاوضات السلام مع روسيا.وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إلى أن بودانوف، يدعو أيضًا إلى تصعيد الصراع وارتكاب أعمال الإرهاب الدولي.وأضافت زاخاروفا: "كل هذا يؤكد مرة أخرى أن نظام زيلينسكي وأسياده الغربيين غير مبالين على الإطلاق بمصير أوكرانيا وسكانها، فهم غير مهتمين بمعاناة مواطنيهم، الذين سيتحملون كل أعباء مثل هذا التصعيد".وفي وقت سابق، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز حركة عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. ورفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة. ووصف فلاديمير زيلينسكي، اقتراح موسكو بأنه إنذار نهائي، واعتبر مستشاره، ميخائيل بودولياك، أن المبادرات الروسية الجديدة لا تحتوي على "اقتراح سلام حقيقي".كوريا الجنوبية تنفذ عملا عسكريا هو الأول منذ 7 سنوات على حدود جارتها الشماليةموسكو تحذر سيئول من مغبة تزويد كييف بأسلحة فتاكة

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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, ماريا زاخاروفا, سياسة, سياسة خارجية