ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للصراع ويجب وضع حد لأطماع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240626/ميقاتي-نرفض-تحويل-لبنان-إلى-ساحة-للصراع-ويجب-وضع-حد-لأطماع-إسرائيل-1090192635.html
ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للصراع ويجب وضع حد لأطماع إسرائيل
ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للصراع ويجب وضع حد لأطماع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن من أولويات حكومته السعي بكل الوسائل لعدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من جنوب البلاد. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T12:15+0000
2024-06-26T12:15+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e20c1350d67e01c4940cd0b819ff28eb.jpg
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الأربعاء.وأكد ميقاتي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بخصوص لبنان لوضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية، وعدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي.وأشار إلى أن أولوية لبنان "تتضمن السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويله إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب".ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، والعمل على تثبيت الاستقرار الداخلي وإيجاد حل للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، وفي المقابل، فإن نحو 80 ألفا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240626/لافروف-يحذر-من-مخاطر-توسع-رقعة-العنف-إلى-لبنان-بسبب-التصرفات-الإسرائيلية--1090188014.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c1788b2ccb4b68c1cde805eb299f54f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للصراع ويجب وضع حد لأطماع إسرائيل

12:15 GMT 26.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن من أولويات حكومته السعي بكل الوسائل لعدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من جنوب البلاد.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الأربعاء.
وأكد ميقاتي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بخصوص لبنان لوضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية، وعدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي.
وأشار إلى أن أولوية لبنان "تتضمن السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويله إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
لافروف يحذر من مخاطر توسع رقعة العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية
10:18 GMT
ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، والعمل على تثبيت الاستقرار الداخلي وإيجاد حل للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، وفي المقابل، فإن نحو 80 ألفا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина на руинах больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين 13:07 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала