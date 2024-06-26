https://sarabic.ae/20240626/ميقاتي-نرفض-تحويل-لبنان-إلى-ساحة-للصراع-ويجب-وضع-حد-لأطماع-إسرائيل-1090192635.html

ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للصراع ويجب وضع حد لأطماع إسرائيل

ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى ساحة للصراع ويجب وضع حد لأطماع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن من أولويات حكومته السعي بكل الوسائل لعدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من جنوب البلاد. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T12:15+0000

2024-06-26T12:15+0000

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جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الأربعاء.وأكد ميقاتي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بخصوص لبنان لوضع حد لأطماع إسرائيل التوسعية، وعدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي.وأشار إلى أن أولوية لبنان "تتضمن السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويله إلى ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب".ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، والعمل على تثبيت الاستقرار الداخلي وإيجاد حل للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، وفي المقابل، فإن نحو 80 ألفا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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