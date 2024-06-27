"أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/أنصار-الله-تتوعد-باستهداف-أي-حاملة-طائرات-أمريكية-تدخل-البحر-الأحمر-بصواريخ-متطورة-1090238942.html
"أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورة
"أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورة
سبوتنيك عربي
توعد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بصواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T16:25+0000
2024-06-27T16:25+0000
طوفان الأقصى
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أنصار الله
غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103067/93/1030679382_0:385:5184:3301_1920x0_80_0_0_7f10d0a3840b0f149ca3ec55053fa96b.jpg
وقال الحوثي في كلمة متلفزة إنه "من التطورات المهمة مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) المهزومة بعد أن تلقت عدة عمليات وضربات بالصواريخ".وأضاف: "(آيزنهاور) كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه، وما قبل المغادرة النهائية تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جدًا لتتجه هاربة نحو قناة السويس".وتابع: "نقول من الآن، وصول أي حاملة طائرات أمريكية جديدة ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة من بعد دخولها إلى البحر الأحمر".كما توعد الحوثي باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية بإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها، حسب تعبيره.وبشأن إعلان "أنصار الله"، إدخال صاروخ فرط صوتي "حاطم" إلى الخدمة، اعتبر الحوثي أن "دخول صاروخ حاطم في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة على مسار العمليات".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240627/ما-هو-صاروخ-حاطم-2-الذي-استخدمته-أنصار-الله؟--1090232598.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103067/93/1030679382_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_16120e420e20ad0d0ea3c78f0df38cc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أنصار الله, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أنصار الله, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

"أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورة

16:25 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / LINH PHAMحاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز
حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / LINH PHAM
تابعنا عبر
توعد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بصواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة إنه "من التطورات المهمة مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) المهزومة بعد أن تلقت عدة عمليات وضربات بالصواريخ".
وأضاف: "(آيزنهاور) كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه، وما قبل المغادرة النهائية تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جدًا لتتجه هاربة نحو قناة السويس".
وتابع: "نقول من الآن، وصول أي حاملة طائرات أمريكية جديدة ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة من بعد دخولها إلى البحر الأحمر".
صواريخ اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
ما هو صاروخ "حاطم 2" الذي استخدمته "أنصار الله"؟
13:46 GMT
كما توعد الحوثي باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية بإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها، حسب تعبيره.
وبشأن إعلان "أنصار الله"، إدخال صاروخ فرط صوتي "حاطم" إلى الخدمة، اعتبر الحوثي أن "دخول صاروخ حاطم في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة على مسار العمليات".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات14:46 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала