https://sarabic.ae/20240627/أنصار-الله-تتوعد-باستهداف-أي-حاملة-طائرات-أمريكية-تدخل-البحر-الأحمر-بصواريخ-متطورة-1090238942.html
"أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورة
"أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورة
سبوتنيك عربي
توعد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بصواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T16:25+0000
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وقال الحوثي في كلمة متلفزة إنه "من التطورات المهمة مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) المهزومة بعد أن تلقت عدة عمليات وضربات بالصواريخ".وأضاف: "(آيزنهاور) كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه، وما قبل المغادرة النهائية تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جدًا لتتجه هاربة نحو قناة السويس".وتابع: "نقول من الآن، وصول أي حاملة طائرات أمريكية جديدة ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة من بعد دخولها إلى البحر الأحمر".كما توعد الحوثي باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية بإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها، حسب تعبيره.وبشأن إعلان "أنصار الله"، إدخال صاروخ فرط صوتي "حاطم" إلى الخدمة، اعتبر الحوثي أن "دخول صاروخ حاطم في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة على مسار العمليات".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240627/ما-هو-صاروخ-حاطم-2-الذي-استخدمته-أنصار-الله؟--1090232598.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أنصار الله, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أنصار الله, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورة
توعد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بصواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها.
وقال
الحوثي في كلمة متلفزة إنه "من التطورات المهمة مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) المهزومة بعد أن تلقت عدة عمليات وضربات بالصواريخ".
وأضاف: "(آيزنهاور) كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه، وما قبل المغادرة النهائية تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جدًا لتتجه هاربة نحو قناة السويس".
وتابع: "نقول من الآن، وصول أي حاملة طائرات أمريكية جديدة ستصبح هدفا لقواتنا المسلحة من بعد دخولها إلى البحر الأحمر".
كما توعد الحوثي باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية بإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها، حسب تعبيره.
وبشأن إعلان "أنصار الله"، إدخال صاروخ فرط صوتي "حاطم" إلى الخدمة، اعتبر الحوثي أن "دخول صاروخ حاطم في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة على مسار العمليات".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.