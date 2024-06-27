https://sarabic.ae/20240627/ما-هو-صاروخ-حاطم-2-الذي-استخدمته-أنصار-الله؟--1090232598.html
ما هو صاروخ "حاطم 2" الذي استخدمته "أنصار الله"؟
ما هو صاروخ "حاطم 2" الذي استخدمته "أنصار الله"؟
سبوتنيك عربي
كشفت جماعة "أنصار الله"، يوم أمس، عن الصاروخ "حاطم 2"، الذي استخدمته لاستهداف السفينة الإسرائيلية. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T13:46+0000
2024-06-27T13:46+0000
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أثار صاروخ "حاطم 2" الذي استخدمته جماعة "أنصار الله" في اليمن، العديد من التساؤلات لدى الخبراء، والمهتمين بالشؤون العسكرية عن إمكانياته وقدراته التدميرية.وذكرت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن صاروخ "حاطم 2" هو صاروخ باليستي فرط صوتي تم تطويره في اليمن.وقالت جماعة "أنصار الله" في فيديو نشره جناحها الإعلامي، أنها أطلقت صاروخ "حاطم 2" بنجاح على السفينة الإسرائيلية، التي تحمل اسم "MSC SARAH V" في بحر العرب.ويُظهر الفيديو رسومات توضيحية للصاروخ "حاطم 2" تظهر فيه ميزاته الأساسية، وقدرته التدميرية، وهو صاروخ محلي الصنع يعمل بالوقود الصلب، وقادر على المناورة أثناء الطيران.وأظهرت لقطات عمليات إطلاق صواريخ متعددة من هذا الطراز، على الرغم من عدم إظهار أي ضربات واضحة على الأهداف.وأضاف سريع أن "الصاروخ فرط صوتي محلي الصنع يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة، ويصل إلى مدى بعيد".وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة الإسرائيلية (MSC SARAH V)، في بحر العرب بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة، ما أدى إلى تعرضها لإصابة مباشرة، دون صدور أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.وبدأت جماعة جماعة "أنصار الله"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، "تضامنًا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وردًا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، بشن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في بحر العرب والمحيط الهندي، أو أي مكان تطوله أسلحتها.مصر واليمن يعربان عن القلق من مخاطر التوترات في البحر الأحمرالجيش الأمريكي ينفي قصف "أنصار الله" لحاملة الطائرات "آيزنهاور"
https://sarabic.ae/20240623/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-فيديو-1090112798.html
https://sarabic.ae/20240613/سفينة-تجارية-تبلغ-عن-إصابتها-بصاروخ-قبالة-سواحل-اليمن-1089832077.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي
ما هو صاروخ "حاطم 2" الذي استخدمته "أنصار الله"؟
13:46 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 13:47 GMT 27.06.2024)
كشفت جماعة "أنصار الله"، يوم أمس، عن الصاروخ "حاطم 2"، الذي استخدمته لاستهداف السفينة الإسرائيلية.
أثار صاروخ "حاطم 2" الذي استخدمته جماعة "أنصار الله" في اليمن، العديد من التساؤلات لدى الخبراء، والمهتمين بالشؤون العسكرية عن إمكانياته وقدراته التدميرية.
وذكرت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن صاروخ "حاطم 2" هو صاروخ باليستي فرط صوتي تم تطويره في اليمن.
وقالت جماعة "أنصار الله" في فيديو نشره جناحها الإعلامي، أنها أطلقت صاروخ "حاطم 2" بنجاح على السفينة الإسرائيلية، التي تحمل اسم "MSC SARAH V" في بحر العرب.
ويُظهر الفيديو رسومات توضيحية للصاروخ "حاطم 2" تظهر فيه ميزاته الأساسية، وقدرته التدميرية، وهو صاروخ محلي الصنع يعمل بالوقود الصلب، وقادر على المناورة أثناء الطيران.
وأظهرت لقطات عمليات إطلاق صواريخ متعددة من هذا الطراز، على الرغم من عدم إظهار أي ضربات واضحة على الأهداف.
وصرح المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أن "حاطم 2" يمثل تقدمًا كبيرًا في قدرات اليمن العسكرية، ويعمل كوسيلة ردع ضد ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".
وأضاف سريع أن "الصاروخ فرط صوتي محلي الصنع يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة، ويصل إلى مدى بعيد".
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة الإسرائيلية (MSC SARAH V)، في بحر العرب بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة،
ما أدى إلى تعرضها لإصابة مباشرة، دون صدور أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.
وبدأت جماعة جماعة "أنصار الله"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها
في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، "تضامنًا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وردًا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، بشن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة
ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في بحر العرب والمحيط الهندي، أو أي مكان تطوله أسلحتها.