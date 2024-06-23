https://sarabic.ae/20240623/هيئة-ملاحة-بريطانية-تعلن-وقوع-هجوم-على-سفينة-تجارية-قبالة-سواحل-الحديدة-اليمنية-1090085856.html
هيئة ملاحة بريطانية تعلن وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمنية
هيئة ملاحة بريطانية تعلن وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة ملاحة بريطانية، صباح اليوم الأحد، عن وقوع هجوم على سفينة تجارية، قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T05:38+0000
2024-06-23T05:38+0000
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وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 65 ميلا بحريا (نحو 120 كيلو متر) غرب الحديدة باليمن، مشيرة إلى أن "السلطات تقوم بالتحقيق".وصنّفت الهيئة الحادث بأنه "هجوم"، ونصحت السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وكان الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، قد شنّا أمس السبت، 4 غارات جوية على مديرية اللحية في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" اليمنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و "خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240622/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-وحاملة-طائرات-أمريكية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1090075890.html
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أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
هيئة ملاحة بريطانية تعلن وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمنية
أفادت هيئة ملاحة بريطانية، صباح اليوم الأحد، عن وقوع هجوم على سفينة تجارية، قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 65 ميلا بحريا (نحو 120 كيلو متر) غرب الحديدة باليمن، مشيرة إلى أن "السلطات تقوم بالتحقيق".
وصنّفت الهيئة الحادث بأنه "هجوم"، ونصحت السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وكان الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، قد شنّا أمس السبت، 4 غارات جوية
على مديرية اللحية في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" اليمنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و "خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.