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كواليس السينما
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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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29 د
عالم سبوتنيك
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17:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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هيئة ملاحة بريطانية تعلن وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمنية
هيئة ملاحة بريطانية تعلن وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة ملاحة بريطانية، صباح اليوم الأحد، عن وقوع هجوم على سفينة تجارية، قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T05:38+0000
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وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 65 ميلا بحريا (نحو 120 كيلو متر) غرب الحديدة باليمن، مشيرة إلى أن "السلطات تقوم بالتحقيق".وصنّفت الهيئة الحادث بأنه "هجوم"، ونصحت السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وكان الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، قد شنّا أمس السبت، 4 غارات جوية على مديرية اللحية في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" اليمنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و "خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240622/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-وحاملة-طائرات-أمريكية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1090075890.html
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أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

هيئة ملاحة بريطانية تعلن وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة اليمنية

05:38 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / -ميناء الحديدة في اليمن
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
ميناء الحديدة في اليمن
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أفادت هيئة ملاحة بريطانية، صباح اليوم الأحد، عن وقوع هجوم على سفينة تجارية، قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 65 ميلا بحريا (نحو 120 كيلو متر) غرب الحديدة باليمن، مشيرة إلى أن "السلطات تقوم بالتحقيق".
وصنّفت الهيئة الحادث بأنه "هجوم"، ونصحت السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وكان الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، قد شنّا أمس السبت، 4 غارات جوية على مديرية اللحية في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" اليمنية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّ هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
حاملة الطائرات الأمريكية النووية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي
أمس, 15:29 GMT
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و "خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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