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https://sarabic.ae/20240627/الدفاع-الصينية-ندعو-الناتو-للتوقف-عن-الابتزاز-والتهديد-النووي-1090226478.html
الدفاع الصينية: ندعو الناتو للتوقف عن الابتزاز والتهديد النووي
الدفاع الصينية: ندعو الناتو للتوقف عن الابتزاز والتهديد النووي
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الدفاع الصينية أن الغرب يتجاهل دوره في الأزمة الأوكرانية، بينما يلقي مسؤوليتها على الصين، مؤكدةً أن بكين ترفض هذا النهج. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T11:10+0000
2024-06-27T11:10+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "الصين تقف إلى جانب السلام، وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وترفض بشدة الاتهامات التي تتجاهل الحقائق"، مضيفًا: "ستواصل الصين لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".وتابع وو تشيان: "الصين تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع الدول الأخرى، بما فيها روسيا، ولكنها لا تمد أطرافًا متحاربة بالأسلحة، وذلك تعليقًا على بيان أصدرته مجموعة السبع بوقت سابق الشهر الجاري، تعهدت فيه بمواصلة اتخاذ إجراءات ضد فاعلين في الصين ودول أخرى بتهمة "دعم آلة الحرب الروسية" ومساعدة روسيا على الإفلات من العقوبات الغربية".وفي وقت سابق هذا الشهر، صرحت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وتبذل جهوداً حثيثة لدعم التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.وجاء في تصريح الوزارة لوكالة "سبوتنيك" حول مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد أولينا اهتماماً للمبادرة ذات الصلة. وفيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، التزمت الصين دائماً بموقف موضوعي وعادل، وساهمت بحزم وفعالية في مفاوضات السلام".وأضافت الوزارة أن "الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وستبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية"، فيما لم تجب وزارة الخارجية الصينية حول ما إذا كانت بكين مستعدة لتوفير منصة للحوار بين موسكو وكييف، إذا اتفق الطرفان على بدء محادثات السلام.كما أشارت الخارجية الصينية إلى أن بكين كانت قد نشرت وثيقة موقف، في فبراير/ شباط 2023، لحل الأزمة الأوكرانية، تتضمن "12 نقطة" من بينها احترام السيادة وبدء مفاوضات السلام ورفع العقوبات الأحادية الجانب.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.
https://sarabic.ae/20240618/الصين-ردا-على-تصريحات-الناتو-على-الحلف-إعادة-النظر-في-أفعاله----1089949983.html
https://sarabic.ae/20231123/سفير-روسيا-لدى-الصين-الناتو-يعتبر-الصراع-في-أوكرانيا-استثمارا-مربحا-1083412330.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الصين, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, الصين, الأخبار

الدفاع الصينية: ندعو الناتو للتوقف عن الابتزاز والتهديد النووي

11:10 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiجندي من القوات المسلحة البريطانية خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
جندي من القوات المسلحة البريطانية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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اعتبرت وزارة الدفاع الصينية أن الغرب يتجاهل دوره في الأزمة الأوكرانية، بينما يلقي مسؤوليتها على الصين، مؤكدةً أن بكين ترفض هذا النهج.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "الصين تقف إلى جانب السلام، وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وترفض بشدة الاتهامات التي تتجاهل الحقائق"، مضيفًا: "ستواصل الصين لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
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الصين ردا على تصريحات "الناتو": على الحلف إعادة النظر في أفعاله
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وتابع وو تشيان: "الصين تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع الدول الأخرى، بما فيها روسيا، ولكنها لا تمد أطرافًا متحاربة بالأسلحة، وذلك تعليقًا على بيان أصدرته مجموعة السبع بوقت سابق الشهر الجاري، تعهدت فيه بمواصلة اتخاذ إجراءات ضد فاعلين في الصين ودول أخرى بتهمة "دعم آلة الحرب الروسية" ومساعدة روسيا على الإفلات من العقوبات الغربية".
وفي وقت سابق هذا الشهر، صرحت وزارة الخارجية الصينية أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وتبذل جهوداً حثيثة لدعم التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
وجاء في تصريح الوزارة لوكالة "سبوتنيك" حول مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد أولينا اهتماماً للمبادرة ذات الصلة. وفيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، التزمت الصين دائماً بموقف موضوعي وعادل، وساهمت بحزم وفعالية في مفاوضات السلام".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2023
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وأضافت الوزارة أن "الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي، وستبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية"، فيما لم تجب وزارة الخارجية الصينية حول ما إذا كانت بكين مستعدة لتوفير منصة للحوار بين موسكو وكييف، إذا اتفق الطرفان على بدء محادثات السلام.
كما أشارت الخارجية الصينية إلى أن بكين كانت قد نشرت وثيقة موقف، في فبراير/ شباط 2023، لحل الأزمة الأوكرانية، تتضمن "12 نقطة" من بينها احترام السيادة وبدء مفاوضات السلام ورفع العقوبات الأحادية الجانب.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.
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