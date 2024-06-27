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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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شؤون عسكرية
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240627/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-25-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1090246950.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 25 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 25 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 65 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T22:22+0000
2024-06-27T22:22+0000
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 15 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور فيليكونوفوسيلكوفو".وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 46 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240623/سلطات-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1090083750.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 25 مرة خلال اليوم الماضي

22:22 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin
/
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 65 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 25 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 15 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور فيليكونوفوسيلكوفو".
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أراضي الجمهورية بقذائف "الناتو"
23 يونيو, 01:42 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 46 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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