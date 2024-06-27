https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تنتظر-من-الأمم-المتحدة-تقييما-مبدئيا-بشأن-الهجوم-على-سيفاستوبول-بصواريخ-أتاكمز-1090247097.html
روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما مبدئيا بشأن الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز"
روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما مبدئيا بشأن الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما "واضحا ومبدئيا ومتوازنا" للهجوم الأوكراني على سيفاستوبول... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T22:44+0000
2024-06-27T22:44+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "لقد قلت بالأمس مباشرة لقيادة الأمم المتحدة إننا ننتظر من هذه المنظمة تقييما دوليا واضحا ومبدئيا ومتوازنا بشأن قصف سكاننا المدنيين في سيفاستوبول بالصواريخ الأمريكية المحملة بالذخائر العنقودية".وأشار كولوكولتسيف إلى أنه خلال زيارته للأمم المتحدة ناقش مع زملائه الدوليين، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وقال: "نحن نثبت حقنا وفعالية أفعالنا".وسبق أن عقد وزير الداخلية الروسي اجتماعا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.
https://sarabic.ae/20240624/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-متورطة-في-الهجوم-الإرهابي-على-سيفاستوبول-1090149049.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أكرانيا
روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما مبدئيا بشأن الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز"
أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما "واضحا ومبدئيا ومتوازنا" للهجوم الأوكراني على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال الوزير للصحفيين: "لقد قلت بالأمس مباشرة لقيادة الأمم المتحدة إننا ننتظر من هذه المنظمة تقييما دوليا واضحا ومبدئيا ومتوازنا بشأن قصف سكاننا المدنيين في سيفاستوبول بالصواريخ الأمريكية المحملة بالذخائر العنقودية".
وأشار كولوكولتسيف إلى أنه خلال زيارته للأمم المتحدة ناقش مع زملائه الدوليين، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وقال: "نحن نثبت حقنا وفعالية أفعالنا".
وسبق أن عقد وزير الداخلية الروسي اجتماعا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها
، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول
، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.