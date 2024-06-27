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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240627/روسيا-تنتظر-من-الأمم-المتحدة-تقييما-مبدئيا-بشأن-الهجوم-على-سيفاستوبول-بصواريخ-أتاكمز-1090247097.html
روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما مبدئيا بشأن الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز"
روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما مبدئيا بشأن الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما "واضحا ومبدئيا ومتوازنا" للهجوم الأوكراني على سيفاستوبول... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T22:44+0000
2024-06-27T22:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "لقد قلت بالأمس مباشرة لقيادة الأمم المتحدة إننا ننتظر من هذه المنظمة تقييما دوليا واضحا ومبدئيا ومتوازنا بشأن قصف سكاننا المدنيين في سيفاستوبول بالصواريخ الأمريكية المحملة بالذخائر العنقودية".وأشار كولوكولتسيف إلى أنه خلال زيارته للأمم المتحدة ناقش مع زملائه الدوليين، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وقال: "نحن نثبت حقنا وفعالية أفعالنا".وسبق أن عقد وزير الداخلية الروسي اجتماعا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.
https://sarabic.ae/20240624/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-متورطة-في-الهجوم-الإرهابي-على-سيفاستوبول-1090149049.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أكرانيا

روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما مبدئيا بشأن الهجوم على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز"

22:44 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Alexander Astafyevفلاديمير كولوكولتسيف
فلاديمير كولوكولتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Alexander Astafyev
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أعلن وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا تنتظر من الأمم المتحدة تقييما "واضحا ومبدئيا ومتوازنا" للهجوم الأوكراني على سيفاستوبول بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "لقد قلت بالأمس مباشرة لقيادة الأمم المتحدة إننا ننتظر من هذه المنظمة تقييما دوليا واضحا ومبدئيا ومتوازنا بشأن قصف سكاننا المدنيين في سيفاستوبول بالصواريخ الأمريكية المحملة بالذخائر العنقودية".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
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وأشار كولوكولتسيف إلى أنه خلال زيارته للأمم المتحدة ناقش مع زملائه الدوليين، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وقال: "نحن نثبت حقنا وفعالية أفعالنا".
وسبق أن عقد وزير الداخلية الروسي اجتماعا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.
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