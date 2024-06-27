"مثلث الليثيوم"... خبراء في العلاقات الدولية يتحدثون عن خطورة محاولة الانقلاب في بوليفيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
On air
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/مثلث-الليثيوم-خبراء-في-العلاقات-الدولية-يتحدثون-عن-خطورة-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-1090226335.html
"مثلث الليثيوم"... خبراء في العلاقات الدولية يتحدثون عن خطورة محاولة الانقلاب في بوليفيا
"مثلث الليثيوم"... خبراء في العلاقات الدولية يتحدثون عن خطورة محاولة الانقلاب في بوليفيا
سبوتنيك عربي
كشف خبراء في العلاقات الدولية لوكالة "سبوتنيك" عن إمكانية وجود تدخل خارجي محتمل في سياق الانقلاب في بوليفيا، مشيرين إلى احتوائها على 24% من احتياطي الليثيوم في... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T11:08+0000
2024-06-27T11:31+0000
أخبار بوليفيا
رئاسة بوليفيا
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090211403_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_d2e394c3e5461e2af900c051a026c02e.jpg
وقال الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي الفنزويلي السابق ويلمر ديبابلوس لـ"سبوتنيك" إن خصوصية محاولة الانقلاب في 26 حزيران/يونيو في لاباز هي أنها بُثت "على التلفزيون والإذاعة والصحافة، وقبل كل شيء، على الشبكات الاجتماعية في الوقت الحقيقي. لقد كان حدثاً إخبارياً حقيقياً".وأضاف: "قام الرئيس أرسي على الفور بتعيين قيادة عسكرية عليا جديدة، وكان أول أمر هو سحب الجيش إلى الثكنات على الفور، وهو ما تم بالفعل". روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجيويشاطره الرأي مارتن بولغار، العالم السياسي والفيلسوف الذي يشدد على أهمية السياق الدولي، وخاصةً تصرفات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، ويصفها بأنها جزء من "حرب باردة جديدة في المنطقة".وقال: "لا تزال الإجراءات الأمريكية لعرقلة العمليات التقدمية مستمرة، وفي حالة بوليفيا يحاولون التدخل ليس فقط بسبب الليثيوم، ولكن أيضًا لمنع تحالف (بوليفيا) مع روسيا والصين".وزير الدفاع البوليفي: الوضع في القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة"
https://sarabic.ae/20240627/نقاش-حاد-بين-الرئيس-البوليفي-والجنرال-الذي-قاد-التمرد-ولحظة-اعتقال-الأخير-فيديو--1090216209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1a/1090211403_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0570baad9734246dfa156a51ce2ad05b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

"مثلث الليثيوم"... خبراء في العلاقات الدولية يتحدثون عن خطورة محاولة الانقلاب في بوليفيا

11:08 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 27.06.2024)
© AFP 2023 / AIZAR RALDESجندي في مركبة مصفحة ينتشر خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا
جندي في مركبة مصفحة ينتشر خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / AIZAR RALDES
تابعنا عبر
حصري
كشف خبراء في العلاقات الدولية لوكالة "سبوتنيك" عن إمكانية وجود تدخل خارجي محتمل في سياق الانقلاب في بوليفيا، مشيرين إلى احتوائها على 24% من احتياطي الليثيوم في العالم، الذي قد يكون سبب خلف هذا الانقلاب.
وقال الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي الفنزويلي السابق ويلمر ديبابلوس لـ"سبوتنيك" إن خصوصية محاولة الانقلاب في 26 حزيران/يونيو في لاباز هي أنها بُثت "على التلفزيون والإذاعة والصحافة، وقبل كل شيء، على الشبكات الاجتماعية في الوقت الحقيقي. لقد كان حدثاً إخبارياً حقيقياً".

وعلاوة على ذلك، شدد الخبير على أن رد الفعل السريع والحاسم للرئيس لويس أرسي، فضلاً عن الدعم غير المشروط من الشعب البوليفي، لعب دوراً حاسماً في قلب الوضع.

وأضاف: "قام الرئيس أرسي على الفور بتعيين قيادة عسكرية عليا جديدة، وكان أول أمر هو سحب الجيش إلى الثكنات على الفور، وهو ما تم بالفعل".
روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجي

وكما أشار المحلل أيضًا إلى الأهمية الجيوسياسية لبوليفيا، خاصةً بسبب احتياطاتها الضخمة من الليثيوم، كمصدر دائم لزعزعة الاستقرار.

امرأة بوليفية تبتعد عن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود خارج قصر كيمادو في ساحة موريلو في لاباز، بوليفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
نقاش حاد بين الرئيس البوليفي والجنرال الذي قاد التمرد ولحظة اعتقال الأخير... فيديو
08:09 GMT
ويشاطره الرأي مارتن بولغار، العالم السياسي والفيلسوف الذي يشدد على أهمية السياق الدولي، وخاصةً تصرفات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، ويصفها بأنها جزء من "حرب باردة جديدة في المنطقة".

وأوضح أن "بوليفيا هي إحدى دول مثلث الليثيوم، أي إحدى الدول التي تمتلك أكبر الاحتياطيات، حيث تمتلك 24% من احتياطي الليثيوم في العالم. ربما نواجه استراتيجية إمبريالية جديدة"، مشيرًا إلى احتمال التدخل الخارجي في سياق الانقلاب.

وقال: "لا تزال الإجراءات الأمريكية لعرقلة العمليات التقدمية مستمرة، وفي حالة بوليفيا يحاولون التدخل ليس فقط بسبب الليثيوم، ولكن أيضًا لمنع تحالف (بوليفيا) مع روسيا والصين".
وزير الدفاع البوليفي: الوضع في القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала