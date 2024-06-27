https://sarabic.ae/20240627/مثلث-الليثيوم-خبراء-في-العلاقات-الدولية-يتحدثون-عن-خطورة-محاولة-الانقلاب-في-بوليفيا-1090226335.html

"مثلث الليثيوم"... خبراء في العلاقات الدولية يتحدثون عن خطورة محاولة الانقلاب في بوليفيا

"مثلث الليثيوم"... خبراء في العلاقات الدولية يتحدثون عن خطورة محاولة الانقلاب في بوليفيا

سبوتنيك عربي

كشف خبراء في العلاقات الدولية لوكالة "سبوتنيك" عن إمكانية وجود تدخل خارجي محتمل في سياق الانقلاب في بوليفيا، مشيرين إلى احتوائها على 24% من احتياطي الليثيوم في... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T11:08+0000

2024-06-27T11:08+0000

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وقال الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي الفنزويلي السابق ويلمر ديبابلوس لـ"سبوتنيك" إن خصوصية محاولة الانقلاب في 26 حزيران/يونيو في لاباز هي أنها بُثت "على التلفزيون والإذاعة والصحافة، وقبل كل شيء، على الشبكات الاجتماعية في الوقت الحقيقي. لقد كان حدثاً إخبارياً حقيقياً".وأضاف: "قام الرئيس أرسي على الفور بتعيين قيادة عسكرية عليا جديدة، وكان أول أمر هو سحب الجيش إلى الثكنات على الفور، وهو ما تم بالفعل". روسيا تدين محاولة الانقلاب في بوليفيا وتحذر من التدخل الخارجيويشاطره الرأي مارتن بولغار، العالم السياسي والفيلسوف الذي يشدد على أهمية السياق الدولي، وخاصةً تصرفات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، ويصفها بأنها جزء من "حرب باردة جديدة في المنطقة".وقال: "لا تزال الإجراءات الأمريكية لعرقلة العمليات التقدمية مستمرة، وفي حالة بوليفيا يحاولون التدخل ليس فقط بسبب الليثيوم، ولكن أيضًا لمنع تحالف (بوليفيا) مع روسيا والصين".وزير الدفاع البوليفي: الوضع في القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب "تحت السيطرة"

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أخبار بوليفيا, رئاسة بوليفيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك