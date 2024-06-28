https://sarabic.ae/20240628/أمين-سر-مؤتمر-الأحزاب-العربية-مستوى-العلاقة-بين-روسيا-وسوريا-جيد-جدا--1090281929.html
أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية: مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيد جدا
أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية: مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيد جدا
سبوتنيك عربي
أكّد أمين سر "مؤتمر الأحزاب العربية"، عبد لله منيني، أن مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيّد جداً وقائم على الاحترام المتبادل بين البلدين واحترام مصلحة الشعبين. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T15:43+0000
2024-06-28T15:43+0000
2024-06-28T15:43+0000
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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة تقوم على أسس واضحة وتحقق العدل والسلام للمنطقة ككل، وبالتالي من الطبيعي أن يتم تأييدها لأنها تشكل مخرجاً حقيقياً لإنهاء الملف الأوكراني" .واعتبر أنّ "الدور الروسي في سوريا لطالما كان ناجحاً ويلقى تأييداً رسمياً وشعبياً كبيراً لأنّ الشعب الشعب السوري يثق تماماً بأنّ روسيا حريصة على مصلحة الشعب السوري".وفي ما يتعلق باللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، لفت أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية إلى أنّ "توطيد العلاقة بين سوريا و الإمارات تسير في مسارها الصحيح و هناك تنسيق مشترك بين البلدين".
https://sarabic.ae/20240620/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-من-المسلحين-أرادوا-تدمير-منشأة-نفطية-في-سوريا-1090022378.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية: مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيد جدا
حصري
أكّد أمين سر "مؤتمر الأحزاب العربية"، عبد لله منيني، أن مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيّد جداً وقائم على الاحترام المتبادل بين البلدين واحترام مصلحة الشعبين.
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة تقوم على أسس واضحة وتحقق العدل والسلام للمنطقة ككل، وبالتالي من الطبيعي أن يتم تأييدها لأنها تشكل مخرجاً حقيقياً لإنهاء الملف الأوكراني" .
وأشار منيني إلى أنّ "الاتصالات الروسية في هذا الإطار أحبطت كل التمنيات التي أشيعت حول انشغال روسيا عن الملف السوري، لا سيما وأنّ روسيا قادرة على التوازن في جميع الملفات وتسعى دائما لتحقيق الأمن والسلام إضافة إلى مواجهة الإرهاب".
واعتبر أنّ "الدور الروسي في سوريا لطالما كان ناجحاً ويلقى تأييداً رسمياً وشعبياً كبيراً لأنّ الشعب الشعب السوري يثق تماماً بأنّ روسيا حريصة على مصلحة الشعب السوري".
وحول العلاقات السورية مع الخارج، قال إنّ "الرؤية الروسية من أجل تذليل العقبات للوصول إلى علاقة جيدة على المستوى السوري التركي تسير في مسار جيد تماما".
وفي ما يتعلق باللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، لفت أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية إلى أنّ "توطيد العلاقة بين سوريا و الإمارات تسير في مسارها الصحيح و هناك تنسيق مشترك بين البلدين".