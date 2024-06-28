أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية: مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيد جدا

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية: مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيد جدا
أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية: مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيد جدا
سبوتنيك عربي
أكّد أمين سر "مؤتمر الأحزاب العربية"، عبد لله منيني، أن مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيّد جداً وقائم على الاحترام المتبادل بين البلدين واحترام مصلحة الشعبين. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-28T15:43+0000
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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة تقوم على أسس واضحة وتحقق العدل والسلام للمنطقة ككل، وبالتالي من الطبيعي أن يتم تأييدها لأنها تشكل مخرجاً حقيقياً لإنهاء الملف الأوكراني" .واعتبر أنّ "الدور الروسي في سوريا لطالما كان ناجحاً ويلقى تأييداً رسمياً وشعبياً كبيراً لأنّ الشعب الشعب السوري يثق تماماً بأنّ روسيا حريصة على مصلحة الشعب السوري".وفي ما يتعلق باللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، لفت أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية إلى أنّ "توطيد العلاقة بين سوريا و الإمارات تسير في مسارها الصحيح و هناك تنسيق مشترك بين البلدين".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية: مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيد جدا

15:43 GMT 28.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد في القاعدة حميميم، سوريا 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
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حصري
أكّد أمين سر "مؤتمر الأحزاب العربية"، عبد لله منيني، أن مستوى العلاقة بين روسيا وسوريا جيّد جداً وقائم على الاحترام المتبادل بين البلدين واحترام مصلحة الشعبين.
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة تقوم على أسس واضحة وتحقق العدل والسلام للمنطقة ككل، وبالتالي من الطبيعي أن يتم تأييدها لأنها تشكل مخرجاً حقيقياً لإنهاء الملف الأوكراني" .
وأشار منيني إلى أنّ "الاتصالات الروسية في هذا الإطار أحبطت كل التمنيات التي أشيعت حول انشغال روسيا عن الملف السوري، لا سيما وأنّ روسيا قادرة على التوازن في جميع الملفات وتسعى دائما لتحقيق الأمن والسلام إضافة إلى مواجهة الإرهاب".
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واعتبر أنّ "الدور الروسي في سوريا لطالما كان ناجحاً ويلقى تأييداً رسمياً وشعبياً كبيراً لأنّ الشعب الشعب السوري يثق تماماً بأنّ روسيا حريصة على مصلحة الشعب السوري".

وحول العلاقات السورية مع الخارج، قال إنّ "الرؤية الروسية من أجل تذليل العقبات للوصول إلى علاقة جيدة على المستوى السوري التركي تسير في مسار جيد تماما".

وفي ما يتعلق باللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، لفت أمين سر مؤتمر الأحزاب العربية إلى أنّ "توطيد العلاقة بين سوريا و الإمارات تسير في مسارها الصحيح و هناك تنسيق مشترك بين البلدين".
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