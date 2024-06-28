ارتفاع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 53 مليون دولار خلال 5 أشهر

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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https://sarabic.ae/20240628/ارتفاع-التبادل-التجاري-بين-المغرب-وإسرائيل-لأكثر-من-53-مليون-دولار-خلال-5-أشهر---1090260860.html
ارتفاع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 53 مليون دولار خلال 5 أشهر
ارتفاع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 53 مليون دولار خلال 5 أشهر
سبوتنيك عربي
يستمر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، حيث وصل إلى 8.5 ملايين دولار، خلال مايو/ أيار الماضي الماضي، بزيادة قياسية بنسبة 124%، مقارنة مع الشهر... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T10:55+0000
2024-06-28T11:05+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن إجمالي القيمة التراكمية للتجارة البينية بين البلدين بلغت 53.2 مليون دولار خلال خمسة أشهر الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 64% مقارنة مع 2023.وأفاد تقرير صادر عن معهد “اتفاقيات إبراهيم” بأن هناك مسارا تصاعديا للتجارة، بين المغرب والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وقطر من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.وأوضح التقرير أنه خلال السنة الماضية أظهرت بيانات وحدة إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية ارتفاع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المملكة المغربية بنسبة 128%، فيما سجلت صادرات تل أبيب إلى الدول المذكورة زيادة مهمة، خصوصا في اتجاه الإمارات العربية المتحدة بـ5.2 %، لتبلغ قيمتها 650 مليون دولار.وشهد التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل طفرة بعد توقيع اتفاقيات “إبراهيم للسلام” في ديسمبر/ كانون الأول 2020، التي سعت إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية، موازاة مع التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم عزراوي، أن قطاع الابتكار والاستثمار يمثل محورا رئيسيا للتعاون بين المغرب وإسرائيل، مذكّرًا بتعبير الصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية UM6P Ventures، منذ فبراير/ شباط 2024، عن نيته الاستثمار في الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والفلاحية والبروتينات البديلة.يذكر أنه في أواخر مايو الماضي، اعتذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استخدامه خريطة تظهر منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، منفصلة عن الخريطة الرسمية للمغرب.وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "لقد حدث خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة مع قناة "TF1" الفرنسية"، مؤكدًا أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، اعترفت بكل الأراضي السيادية للمغرب، وجميع الخرائط الرسمية في مكتبه اعترفت بذلك وتم تصحيحها، وفقا لذلك".وكان نتنياهو قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يحمل خريطة تظهر المغرب دون منطقة الصحراء الغربية.
https://sarabic.ae/20240625/ضجة-في-المغرب-إثر-السماح-لسفينة-عسكرية-إسرائيلية-بدخول-ميناء-طنجة-للتزود-بالوقود-1090152857.html
https://sarabic.ae/20240623/ما-علاقته-بحرب-غزة؟-تراجع-نسبة-استيراد-المغرب-للأسلحة-الإسرائيلية-1090101646.html
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العالم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل
العالم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل

ارتفاع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 53 مليون دولار خلال 5 أشهر

10:55 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 11:05 GMT 28.06.2024)
© Sputnik . Rami Solimanتجارة بضائع استيراد وتصدير
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Rami Soliman
تابعنا عبر
يستمر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، حيث وصل إلى 8.5 ملايين دولار، خلال مايو/ أيار الماضي الماضي، بزيادة قياسية بنسبة 124%، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن إجمالي القيمة التراكمية للتجارة البينية بين البلدين بلغت 53.2 مليون دولار خلال خمسة أشهر الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 64% مقارنة مع 2023.
وأفاد تقرير صادر عن معهد “اتفاقيات إبراهيم” بأن هناك مسارا تصاعديا للتجارة، بين المغرب والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وقطر من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.
ميناء الصويرة ، المغرب 7 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
ضجة في المغرب إثر السماح لسفينة عسكرية إسرائيلية بدخول ميناء طنجة للتزود بالوقود
25 يونيو, 06:34 GMT
وأوضح التقرير أنه خلال السنة الماضية أظهرت بيانات وحدة إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية ارتفاع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المملكة المغربية بنسبة 128%، فيما سجلت صادرات تل أبيب إلى الدول المذكورة زيادة مهمة، خصوصا في اتجاه الإمارات العربية المتحدة بـ5.2 %، لتبلغ قيمتها 650 مليون دولار.
وشهد التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل طفرة بعد توقيع اتفاقيات “إبراهيم للسلام” في ديسمبر/ كانون الأول 2020، التي سعت إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية، موازاة مع التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم عزراوي، أن قطاع الابتكار والاستثمار يمثل محورا رئيسيا للتعاون بين المغرب وإسرائيل، مذكّرًا بتعبير الصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية UM6P Ventures، منذ فبراير/ شباط 2024، عن نيته الاستثمار في الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والفلاحية والبروتينات البديلة.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
ما علاقته بحرب غزة؟.. تراجع نسبة استيراد المغرب للأسلحة الإسرائيلية
23 يونيو, 13:35 GMT
يذكر أنه في أواخر مايو الماضي، اعتذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استخدامه خريطة تظهر منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، منفصلة عن الخريطة الرسمية للمغرب.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "لقد حدث خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة مع قناة "TF1" الفرنسية"، مؤكدًا أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، اعترفت بكل الأراضي السيادية للمغرب، وجميع الخرائط الرسمية في مكتبه اعترفت بذلك وتم تصحيحها، وفقا لذلك".
وكان نتنياهو قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يحمل خريطة تظهر المغرب دون منطقة الصحراء الغربية.
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