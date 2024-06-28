https://sarabic.ae/20240628/ارتفاع-التبادل-التجاري-بين-المغرب-وإسرائيل-لأكثر-من-53-مليون-دولار-خلال-5-أشهر---1090260860.html

ارتفاع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 53 مليون دولار خلال 5 أشهر

ارتفاع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 53 مليون دولار خلال 5 أشهر

سبوتنيك عربي

يستمر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل، حيث وصل إلى 8.5 ملايين دولار، خلال مايو/ أيار الماضي الماضي، بزيادة قياسية بنسبة 124%، مقارنة مع الشهر... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T10:55+0000

2024-06-28T10:55+0000

2024-06-28T11:05+0000

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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن إجمالي القيمة التراكمية للتجارة البينية بين البلدين بلغت 53.2 مليون دولار خلال خمسة أشهر الأولى من هذه السنة، بنمو نسبته 64% مقارنة مع 2023.وأفاد تقرير صادر عن معهد “اتفاقيات إبراهيم” بأن هناك مسارا تصاعديا للتجارة، بين المغرب والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وقطر من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.وأوضح التقرير أنه خلال السنة الماضية أظهرت بيانات وحدة إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية ارتفاع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى المملكة المغربية بنسبة 128%، فيما سجلت صادرات تل أبيب إلى الدول المذكورة زيادة مهمة، خصوصا في اتجاه الإمارات العربية المتحدة بـ5.2 %، لتبلغ قيمتها 650 مليون دولار.وشهد التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل طفرة بعد توقيع اتفاقيات “إبراهيم للسلام” في ديسمبر/ كانون الأول 2020، التي سعت إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية، موازاة مع التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم عزراوي، أن قطاع الابتكار والاستثمار يمثل محورا رئيسيا للتعاون بين المغرب وإسرائيل، مذكّرًا بتعبير الصندوق الاستثماري لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية UM6P Ventures، منذ فبراير/ شباط 2024، عن نيته الاستثمار في الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والفلاحية والبروتينات البديلة.يذكر أنه في أواخر مايو الماضي، اعتذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استخدامه خريطة تظهر منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، منفصلة عن الخريطة الرسمية للمغرب.وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "لقد حدث خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة مع قناة "TF1" الفرنسية"، مؤكدًا أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، اعترفت بكل الأراضي السيادية للمغرب، وجميع الخرائط الرسمية في مكتبه اعترفت بذلك وتم تصحيحها، وفقا لذلك".وكان نتنياهو قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يحمل خريطة تظهر المغرب دون منطقة الصحراء الغربية.

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