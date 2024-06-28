https://sarabic.ae/20240628/الرئيس-الصيني-يتعين-على-دول-العالم-الالتزام-بالقاعدة-الذهبية-المتمثلة-في-عدم-التدخل-1090256820.html

الرئيس الصيني: يتعين على دول العالم الالتزام بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل

الرئيس الصيني: يتعين على دول العالم الالتزام بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم الالتزام بـ "القاعدة الذهبية" المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها بعضا... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T08:42+0000

2024-06-28T08:42+0000

2024-06-28T08:42+0000

الصين

العالم

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وقال شي جين بينغ، متحدثًا في حفل بمناسبة الذكرى السبعين للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي: "يجب علينا تعزيز أساس الاحترام المتبادل، في التفاعل بين الدول، نحتاج أولاً إلى السعي لتحقيق المساواة والاحترام المتبادل والثقة".وشدد الزعيم الصيني على ضرورة أن "نلتزم معًا بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا، وأن نعارض بشكل مشترك أن يفرض أي شخص إرادته على الآخرين، وأن نعارض إجبار الدول الأخرى على اختيار جانب أو آخر".وشدد على أنه "اليوم، عندما تعتمد جميع البلدان على بعضها بعضا، فمن المستحيل أن تسعى كل دولة إلى تحقيق ما يسمى بالأمن المطلق والفردي".المبادئ الخمسة للتعايش السلمي - اتفاقية التبت الهندية الصينية الموقعة في عام 1954. ووفقاً لصياغة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية آنذاك، تشو إن لاي، تضمنت المبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للآخر، والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.

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