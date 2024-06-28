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الرئيس الصيني: يتعين على دول العالم الالتزام بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل
الرئيس الصيني: يتعين على دول العالم الالتزام بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم الالتزام بـ "القاعدة الذهبية" المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها بعضا... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T08:42+0000
2024-06-28T08:42+0000
الصين
العالم
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وقال شي جين بينغ، متحدثًا في حفل بمناسبة الذكرى السبعين للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي: "يجب علينا تعزيز أساس الاحترام المتبادل، في التفاعل بين الدول، نحتاج أولاً إلى السعي لتحقيق المساواة والاحترام المتبادل والثقة".وشدد الزعيم الصيني على ضرورة أن "نلتزم معًا بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا، وأن نعارض بشكل مشترك أن يفرض أي شخص إرادته على الآخرين، وأن نعارض إجبار الدول الأخرى على اختيار جانب أو آخر".وشدد على أنه "اليوم، عندما تعتمد جميع البلدان على بعضها بعضا، فمن المستحيل أن تسعى كل دولة إلى تحقيق ما يسمى بالأمن المطلق والفردي".المبادئ الخمسة للتعايش السلمي - اتفاقية التبت الهندية الصينية الموقعة في عام 1954. ووفقاً لصياغة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية آنذاك، تشو إن لاي، تضمنت المبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للآخر، والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.
https://sarabic.ae/20240516/الرئيس-الصيني-موسكو-وبكين-تدافعان-عن-النظام-العالمي-القائم-على-القانون-الدولي-1088889031.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

الرئيس الصيني: يتعين على دول العالم الالتزام بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل

08:42 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / LEAH MILLISالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم الالتزام بـ "القاعدة الذهبية" المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها بعضا ومعارضة إجبار الآخرين على الانحياز إلى أحد الجانبين.
وقال شي جين بينغ، متحدثًا في حفل بمناسبة الذكرى السبعين للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي: "يجب علينا تعزيز أساس الاحترام المتبادل، في التفاعل بين الدول، نحتاج أولاً إلى السعي لتحقيق المساواة والاحترام المتبادل والثقة".

وأشار إلى ضرورة احترام المصالح والاهتمامات الأساسية لبعضنا بعضا، فضلا عن مسارات التنمية التي تختارها البلدان بشكل مستقل.

وشدد الزعيم الصيني على ضرورة أن "نلتزم معًا بالقاعدة الذهبية المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا، وأن نعارض بشكل مشترك أن يفرض أي شخص إرادته على الآخرين، وأن نعارض إجبار الدول الأخرى على اختيار جانب أو آخر".

وتابع: "يبين لنا التاريخ والواقع أنه يجب على جميع البلدان تقاسم المسؤولية عن الحفاظ على السلام والتحرك معا على طريق التنمية السلمية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
الرئيس الصيني: موسكو وبكين تدافعان عن النظام العالمي القائم على القانون الدولي
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وشدد على أنه "اليوم، عندما تعتمد جميع البلدان على بعضها بعضا، فمن المستحيل أن تسعى كل دولة إلى تحقيق ما يسمى بالأمن المطلق والفردي".
المبادئ الخمسة للتعايش السلمي - اتفاقية التبت الهندية الصينية الموقعة في عام 1954. ووفقاً لصياغة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية آنذاك، تشو إن لاي، تضمنت المبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للآخر، والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.
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