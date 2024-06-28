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أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
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قوانين الاقتصاد
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30 د
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مدار الليل والنهار
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انتشال جثة إثر غرق باخرة صيد في تلمسان الجزائرية
انتشال جثة إثر غرق باخرة صيد في تلمسان الجزائرية
سبوتنيك عربي
تمكنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، من انتشال ضحية حادث غرق باخرة لصيد السمك في بلدية ودائرة الغزوات في تلمسان. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T12:21+0000
2024-06-28T12:21+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن مديرية الحماية المدنية في الولاية بيانا، قالت فيه إنه تم انتشال جثة بعد حادث غرق باخرة لصيد السمك، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة.وأضاف بيان مديرية الحماية أن المصالح التابعة لها سخرت لهذه العملية، 14 غطاسا، وزورقين مطاطيين، وسيارة إسعاف، وحراس السواحل.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، شهدت الجزائر فاجعة مؤلمة بوفاة 10 أشخاص في يوم واحد، لقوا مصرعهم بحوادث غرق، في 6 ولايات متفرقة.وأفادت وسائل إعلام جزائرية بانتشال جثث 5 أطفال ماتوا غرقا في شاطئ "صابلات" في ولاية الجزائر، بينما لا يزال 3 أطفال في غرفة الإنعاش، وهم في حالة حرجة.وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أن أعمار الأطفال المتوفين تترواح من 9 إلى 12 عاما، غرقوا خلال رحلة نظمتها مدرستهم، وفقا لصحيفة "الجزائر الجديدة".وأفادت قناة "العربية" أن حصيلة ضحايا الغرق في 5 ولايات جزائرية متفرقة، هي تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة، بلغت 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عاما، وآخر يبلغ من العمر 38 عاما.
https://sarabic.ae/20240621/الجزائر-تتجهز-بـ12-طائرة-آ-تي-802-استعدادا-لمهمة-خطيرة-1090049953.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار

انتشال جثة إثر غرق باخرة صيد في تلمسان الجزائرية

12:21 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Б. Баратовمدينة الجزائر
مدينة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Б. Баратов
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تمكنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، من انتشال ضحية حادث غرق باخرة لصيد السمك في بلدية ودائرة الغزوات في تلمسان.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن مديرية الحماية المدنية في الولاية بيانا، قالت فيه إنه تم انتشال جثة بعد حادث غرق باخرة لصيد السمك، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة.
وأضاف بيان مديرية الحماية أن المصالح التابعة لها سخرت لهذه العملية، 14 غطاسا، وزورقين مطاطيين، وسيارة إسعاف، وحراس السواحل.
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21 يونيو, 14:30 GMT
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، شهدت الجزائر فاجعة مؤلمة بوفاة 10 أشخاص في يوم واحد، لقوا مصرعهم بحوادث غرق، في 6 ولايات متفرقة.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بانتشال جثث 5 أطفال ماتوا غرقا في شاطئ "صابلات" في ولاية الجزائر، بينما لا يزال 3 أطفال في غرفة الإنعاش، وهم في حالة حرجة.
وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أن أعمار الأطفال المتوفين تترواح من 9 إلى 12 عاما، غرقوا خلال رحلة نظمتها مدرستهم، وفقا لصحيفة "الجزائر الجديدة".
وأفادت قناة "العربية" أن حصيلة ضحايا الغرق في 5 ولايات جزائرية متفرقة، هي تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة، بلغت 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عاما، وآخر يبلغ من العمر 38 عاما.
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