https://sarabic.ae/20240628/انتشال-جثة-إثر-غرق-باخرة-صيد-في-تلمسان-الجزائرية-1090266010.html
انتشال جثة إثر غرق باخرة صيد في تلمسان الجزائرية
انتشال جثة إثر غرق باخرة صيد في تلمسان الجزائرية
سبوتنيك عربي
تمكنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، من انتشال ضحية حادث غرق باخرة لصيد السمك في بلدية ودائرة الغزوات في تلمسان. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T12:21+0000
2024-06-28T12:21+0000
2024-06-28T12:21+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن مديرية الحماية المدنية في الولاية بيانا، قالت فيه إنه تم انتشال جثة بعد حادث غرق باخرة لصيد السمك، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة.وأضاف بيان مديرية الحماية أن المصالح التابعة لها سخرت لهذه العملية، 14 غطاسا، وزورقين مطاطيين، وسيارة إسعاف، وحراس السواحل.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، شهدت الجزائر فاجعة مؤلمة بوفاة 10 أشخاص في يوم واحد، لقوا مصرعهم بحوادث غرق، في 6 ولايات متفرقة.وأفادت وسائل إعلام جزائرية بانتشال جثث 5 أطفال ماتوا غرقا في شاطئ "صابلات" في ولاية الجزائر، بينما لا يزال 3 أطفال في غرفة الإنعاش، وهم في حالة حرجة.وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أن أعمار الأطفال المتوفين تترواح من 9 إلى 12 عاما، غرقوا خلال رحلة نظمتها مدرستهم، وفقا لصحيفة "الجزائر الجديدة".وأفادت قناة "العربية" أن حصيلة ضحايا الغرق في 5 ولايات جزائرية متفرقة، هي تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة، بلغت 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عاما، وآخر يبلغ من العمر 38 عاما.
https://sarabic.ae/20240621/الجزائر-تتجهز-بـ12-طائرة-آ-تي-802-استعدادا-لمهمة-خطيرة-1090049953.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار
انتشال جثة إثر غرق باخرة صيد في تلمسان الجزائرية
تمكنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، من انتشال ضحية حادث غرق باخرة لصيد السمك في بلدية ودائرة الغزوات في تلمسان.
ونقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية عن مديرية الحماية المدنية في الولاية بيانا، قالت فيه إنه تم انتشال جثة بعد حادث غرق باخرة لصيد السمك، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة.
وأضاف بيان مديرية الحماية أن المصالح التابعة لها سخرت لهذه العملية، 14 غطاسا، وزورقين مطاطيين، وسيارة إسعاف، وحراس السواحل.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، شهدت الجزائر فاجعة مؤلمة بوفاة 10 أشخاص في يوم واحد، لقوا مصرعهم بحوادث غرق، في 6 ولايات متفرقة.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بانتشال جثث 5 أطفال ماتوا غرقا في شاطئ "صابلات" في ولاية الجزائر، بينما لا يزال 3 أطفال في غرفة الإنعاش، وهم في حالة حرجة.
وأكدت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أن أعمار الأطفال المتوفين تترواح من 9 إلى 12 عاما، غرقوا خلال رحلة نظمتها مدرستهم، وفقا لصحيفة
"الجزائر الجديدة".
وأفادت قناة
"العربية" أن حصيلة ضحايا الغرق في 5 ولايات جزائرية متفرقة، هي تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة، بلغت 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 عاما، وآخر يبلغ من العمر 38 عاما.