https://sarabic.ae/20240628/بدء-عملية-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-بإيران-وسط-منافسة-بين-4-مرشحين-1090253494.html

بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بإيران وسط منافسة بين 4 مرشحين

بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بإيران وسط منافسة بين 4 مرشحين

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، صباح اليوم الجمعة، أن "الإيرانيين بدأوا اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T06:25+0000

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، يتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة الإيرانية، 4 مرشحين، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.وبينما بدأت الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية في البلاد، صباح اليوم، انطلقت أيضا عملية التصويت للرعايا الإيرانيين المقيمين بالخارج.وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".ومن المنتظر أن تستمر عملية التصويت 10 ساعات، حيث ستنتهي بحدود الساعة السادسة مساء، بحسب التوقيت المحلي، وفقا للقانون، وقد يتم تمديدها "إذا كانت هناك حاجة لذلك".وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% من الأصوات، بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.وستتولى الإدارة الجديدة، السلطة في أواخر يونيو/ حزيران الجاري أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، ولمدة 4 سنوات.ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء الماضي، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية.وقال خامنئي، في كلمة له خلال مناسبة دينية، إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة تمتلك أهمية كبيرة"، معتبرًا أن "المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات ستعد نصرا لإيران على أعدائها".يذكر أنه في 19 مايو/ أيار الماضي، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في الغابات الجبلية الشمالية الغربية من البلاد، ما أسفر عن مقتله ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، و6 آخرين.وبموجب الدستور، تولى النائب الأول للرئيس الإيراني، رئاسة البلاد بالوكالة، بناء على توجيهات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لحين انتخاب رئيس جديد.

https://sarabic.ae/20240625/خامنئي-يعتبر-المشاركة-الشعبية-الواسعة-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-نصرا-لإيران-على-أعدائها-1090154595.html

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