زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية

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البرنامج الصباحي
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
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https://sarabic.ae/20240628/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يتفقون-على-ترشيح-فون-دير-لاين-رئيسة-للمفوضية-الأوروبية-لولاية-ثانية-1090246792.html
زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
سبوتنيك عربي
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وجاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T01:37+0000
2024-06-28T01:37+0000
أورسولا فون دير لاين
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب مصادر دبلوماسية، لا يزال يتعين تثبيت المسؤولة الألمانية المحافظة، أورسولا فون دير لاين، في منصب رئيسة المفوضية خلال تصويت في البرلمان الأوروبي.كما اتفق قادة الاتحاد على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية، كايا كالاس، مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.وعيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي.واجتمع قادة دول الاتحاد في بروكسل يوم الخميس سعيا إلى حسم اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل.
https://sarabic.ae/20240610/فون-دير-لاين-تعرب-عن-ثقتها-من-إعادة-انتخابها-لولاية-أخرى-وتؤكد-دعمها-أوكرانيا-1089687619.html
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أورسولا فون دير لاين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أورسولا فون دير لاين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية

01:37 GMT 28.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayoرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وجاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب مصادر دبلوماسية، لا يزال يتعين تثبيت المسؤولة الألمانية المحافظة، أورسولا فون دير لاين، في منصب رئيسة المفوضية خلال تصويت في البرلمان الأوروبي.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
فون دير لاين تعرب عن ثقتها في إعادة انتخابها لولاية أخرى
10 يونيو, 01:00 GMT
كما اتفق قادة الاتحاد على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية، كايا كالاس، مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وعيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي.
واجتمع قادة دول الاتحاد في بروكسل يوم الخميس سعيا إلى حسم اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل.
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