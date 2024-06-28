https://sarabic.ae/20240628/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يتفقون-على-ترشيح-فون-دير-لاين-رئيسة-للمفوضية-الأوروبية-لولاية-ثانية-1090246792.html
زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
سبوتنيك عربي
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وجاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T01:37+0000
2024-06-28T01:37+0000
2024-06-28T01:37+0000
أورسولا فون دير لاين
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب مصادر دبلوماسية، لا يزال يتعين تثبيت المسؤولة الألمانية المحافظة، أورسولا فون دير لاين، في منصب رئيسة المفوضية خلال تصويت في البرلمان الأوروبي.كما اتفق قادة الاتحاد على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية، كايا كالاس، مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.وعيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي.واجتمع قادة دول الاتحاد في بروكسل يوم الخميس سعيا إلى حسم اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل.
https://sarabic.ae/20240610/فون-دير-لاين-تعرب-عن-ثقتها-من-إعادة-انتخابها-لولاية-أخرى-وتؤكد-دعمها-أوكرانيا-1089687619.html
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أورسولا فون دير لاين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أورسولا فون دير لاين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على ترشيح أورسولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وجاء ذلك بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية.
موسكو- سبوتنيك
. وبحسب مصادر دبلوماسية، لا يزال يتعين تثبيت المسؤولة الألمانية المحافظة، أورسولا فون دير لاين، في منصب رئيسة المفوضية خلال تصويت في البرلمان الأوروبي.
كما اتفق قادة الاتحاد على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية، كايا كالاس، مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
.
وعيّن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل، الاشتراكي البرتغالي أنطونيو كوستا رئيسا للمجلس الأوروبي.
واجتمع قادة دول الاتحاد في بروكسل يوم الخميس سعيا إلى حسم اتفاق على توزيع المناصب العليا في التكتل.